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НовостиOpen Source

Wime: jabber-клиент

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Команда разработчиков Whoer.net выпустила версию своего jabber-клиента Wime для *nix систем (на базе PSI+).

Проделана большая работа над клиентом:

  • Сильно упростили работу с историей;
  • Переработали меню настроек, вынеся на первый план самые популярные;
  • Сделали контекстное меню в списке контактов и чатов удобней;
  • Научили клиент после перезапуска восстанавливать все предыдущие вкладки;
  • Сделали портативную сборку клиента;
  • Улучшили поиск по контакт-листу;
  • Изменили и значительно улучшили работу многострочных вкладок;
  • OTR-шифрование работает «из коробки», при первом же запуске программы.

И это еще не весь список доработок. С полным перечнем можно ознакомиться на домашней странице Wime IM.

Скачать клиент для различных систем можно здесь.

Так же можно собрать все самому, используя TAR архив (для сборки необходимы JDNS 2.0.4 и QCA 2.1.3)

>>> Подробности



Проверено: maxcom ()

Джабер умер товарищи, печально но факт. Бесконтрольная расширяемость и опциональные фичи привели к тому что полноценных клиентов то и нет. Всякие слаки, рокетчаты и моттермосты выигрывают во всем что нужно рядовому пользователю.

loz ★★★★★ ()

OTR-шифрование работает «из коробки», при первом же запуске программы.

Вот так раз, и сразу видно мертвое ненужно.

anonymous ()

Скачать клиент для различных систем можно здесь.

А Psi+ можно поставить одной командой из репозитория дистрибутива.
Упростили, переработали, сделали удобней, улучшили... Вообще ни о чём не говорит и ничего не объясняет. Мозилловцы при введении Australis тоже что-то такое затирали.
И ни одного скрина по ссылке «Подробности».

sluggard ★★★★ ()
Последнее исправление: sluggard (всего исправлений: 1)

Какой нахрен Wime? Иконка от PSI, инсталлятор говорит PSI, даже при добавлении нового аккаунта прямо в интерфейсе написано PSI!!!

Как-то болгеносом пахнуло.

anonymous ()

Ожидается ли внесение патчей в апстрим и синхронизация веток или планируется ещё больший раскол?

Связывались ли вы с разработчиками Psi+ и были ли от них комментарии касаемо вашего проекта?

Как пользователь Psi+, я больше заинтересован в развитии оригинального проекта, хотя, конечно, это просто пожелание.

anonymous00 ()

Стоит смотреть? Сам сижу на Psi, перелез бы на Psi+ если бы оно было нормально оформленным форком, а не непонятной россыпью кривых патчей, а тут, похоже, самое то что нужно. Смущают только отечественные разработчики.

slovazap ★★★★★ ()
Последнее исправление: slovazap (всего исправлений: 1)
Open Source