Wime: jabber-клиент

Команда разработчиков Whoer.net выпустила версию своего jabber-клиента Wime для *nix систем (на базе PSI+).

Проделана большая работа над клиентом:

Сильно упростили работу с историей;

Переработали меню настроек, вынеся на первый план самые популярные;

Сделали контекстное меню в списке контактов и чатов удобней;

Научили клиент после перезапуска восстанавливать все предыдущие вкладки;

Сделали портативную сборку клиента;

Улучшили поиск по контакт-листу;

Изменили и значительно улучшили работу многострочных вкладок;

OTR-шифрование работает «из коробки», при первом же запуске программы.

И это еще не весь список доработок. С полным перечнем можно ознакомиться на домашней странице Wime IM.

Скачать клиент для различных систем можно здесь.

Так же можно собрать все самому, используя TAR архив (для сборки необходимы JDNS 2.0.4 и QCA 2.1.3)

>>> Подробности