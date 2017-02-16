Wime: jabber-клиент

Команда разработчиков Whoer.net выпустила версию своего jabber-клиента Wime для *nix систем (на базе PSI+).
Проделана большая работа над клиентом:
- Сильно упростили работу с историей;
- Переработали меню настроек, вынеся на первый план самые популярные;
- Сделали контекстное меню в списке контактов и чатов удобней;
- Научили клиент после перезапуска восстанавливать все предыдущие вкладки;
- Сделали портативную сборку клиента;
- Улучшили поиск по контакт-листу;
- Изменили и значительно улучшили работу многострочных вкладок;
- OTR-шифрование работает «из коробки», при первом же запуске программы.
И это еще не весь список доработок. С полным перечнем можно ознакомиться на домашней странице Wime IM.
Скачать клиент для различных систем можно здесь.
Так же можно собрать все самому, используя TAR архив (для сборки необходимы JDNS 2.0.4 и QCA 2.1.3)
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