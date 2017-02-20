python-lcms2 v0.1

sK1 Project выпустил первую стабильную версию привязки библиотеки LittleCMS2 к Python. Причина появления такого минипроекта - отсутствие официальной привязки. Автор LCMS2, Marti Maria Saguer, рекомендует использовать системную libcolord через интерфейс GObjectIntrospection, что «приятно» ограничивает портируемость ПО только в пределах Linux десктопа.

В sK1/UniConvertor привязка к LCMS2 была написана еще в 2012м году. Но по просьбе проекта SwatchBooker, был выполнен рефакторинг для того, чтобы выделить код в отдельный проект и сэмулировать интерфейсы официального пакета python-lcms (привязка к LCMS1).

Данное нативное расширение позволяет конвертировать цвета из одного цветового пространства в другое, используя ICC профайлы. На настоящий момент поддерживаются RGB, CMYK, Gray, Lab и XYZ цветовые пространства с глубиной цвета 8bit, 16bit и дробные двойной точности (double).

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