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Игровой движок FIFE 0.4.1

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Вышел FIFE 0.4.1. FIFE (Flexible Isometric Free Engine, гибкий изометрический свободный движок) — это свободный и кроссплатформенный 2D игровой движок, включающий в себя такие возможности, как средства для построения графического интерфейса игры, поддержку аудио, работу с освещением, редактор карт, построение пути (pathfindind), виртуальную файловую систему. С помощью FIFE возможна разработка игр на Python или C++. Именно на этом движке была создана популярная свободная стратегическая игра Unknown Horizons.

В новой версии были добавлены такие возможности, как менеджер анимаций, возможность обрабатывать движения колёсиком мыши вправо-влево (а также клавиш F*), расширение возможностей использования XML-структур и другие функции. Также было исправлено несколько ошибок — например, ошибка, при которой при сохранении карты с помощью MapSaver была невозможна перезапись файла.

>>> Подробности

Щас все на Unity делается.

А если хотите лучший опенсорсный двиг - это Godot. Сами пилим изомерическую RPG на нем в духе Baldur's Gate. PoE конечно не заткнем, но выстрелить может...

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

PoE конечно не заткнем

PoE сама по себе довольно средненькая, что там у вас выстрелись может не понятно. Опенсорсные игры — бесперспективняк, что подтверждается и этим проектом с графикой уровня второго цезаря и Call to Power, а это середина 90-х годов прошлого века. Оно и понятно, фофанов готовых за так лепить приличные ассеты не так много, как фофанов, готовых писать свободный код. А в рабочих движках особой надобности нет, как вы уже справедливо заметили, для проектов уровня того же PoE есть вполне рабочий унити с прекрасным высокоуровневым языком.

Что ни говорите, плюсы в геймдеве это сейчас либо высокобюджетный ААА, либо отсталый прошлый век. Для небольших проектов с нетяжёлой графикой смысла дополнительно бороться с проблемами языка вообще никакого.

env ()
Разработка