Игровой движок FIFE 0.4.1

Вышел FIFE 0.4.1. FIFE (Flexible Isometric Free Engine, гибкий изометрический свободный движок) — это свободный и кроссплатформенный 2D игровой движок, включающий в себя такие возможности, как средства для построения графического интерфейса игры, поддержку аудио, работу с освещением, редактор карт, построение пути (pathfindind), виртуальную файловую систему. С помощью FIFE возможна разработка игр на Python или C++. Именно на этом движке была создана популярная свободная стратегическая игра Unknown Horizons.

В новой версии были добавлены такие возможности, как менеджер анимаций, возможность обрабатывать движения колёсиком мыши вправо-влево (а также клавиш F*), расширение возможностей использования XML-структур и другие функции. Также было исправлено несколько ошибок — например, ошибка, при которой при сохранении карты с помощью MapSaver была невозможна перезапись файла.

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