Создатели ONLYOFFICE выпустили приложение для интеграции с ownCloud

Создатели открытого веб-офиса ONLYOFFICE выпустили приложение для интеграции с ownCloud. Теперь пользователи ownCloud смогут создавать и редактировать текстовые документы, таблицы и презентации с помощью ONLYOFFICE, не покидая привычного интерфейса своего облачного хранилища.

Редакторы ONLYOFFICE позволяют:

Редактировать файлы docx, xlsx, pptx, txt и сохранять в odt, ods,odp, doc, xls, ppt, pps, epub, rtf, html, htm.

Создавать и редактировать документы со сложным форматированием.

Использовать два режима совместного редактирования в реальном времени: быстрый, чтобы видеть, что соавтор печатает сейчас, или строгий, чтобы работать на выбранным фрагментом, не отвлекаясь на правки коллег.

Рецензировать, комментировать и обсуждать документ во встроенном чате.

Для работы потребуется Сервер документов не ниже версии 3.0, инсталляция ownCloud и приложение для интеграции (доступно на Github и магазине приложений ownCloud). Его исходный код открыт под лицензией AGPL v3, как и у всего решения ONLYOFFICE.

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