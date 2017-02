Официально вышел Linux 4.10 с поддержкой Virtual GPU и многими другими улучшениями

У меня Debian на флэшке регулярно ругается:

INFO: task SOMETASK:26772 blocked for more than 120 seconds. Not tainted 4.8.0-2-amd64 #1 "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. SOMETASK D ffffa2339bc18180 0 26772 1 0x00000000 ffffa23341d78f80 ffffffff9400d500 0000000000000003 ffffa23386abfe80 ffffa23386ac0000 00000000001bb576 ffffa23395762888 ffffa23395762824 ffffa23386abfe98 ffffa233957628a0 ffffffff93be48f1 ffffa23395762800 Call Trace: [<ffffffff93be48f1>] ? schedule+0x31/0x80 [<ffffffffc02cd50f>] ? jbd2_log_wait_commit+0x9f/0x120 [jbd2] [<ffffffff936b5de0>] ? wake_atomic_t_function+0x60/0x60 [<ffffffffc02eee6a>] ? ext4_sync_file+0x1ca/0x3c0 [ext4] [<ffffffff9382e818>] ? do_fsync+0x38/0x60 [<ffffffff9382ea8c>] ? SyS_fsync+0xc/0x10 [<ffffffff93be8cb6>] ? system_call_fast_compare_end+0xc/0x96