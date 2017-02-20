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Официально вышел Linux 4.10 с поддержкой Virtual GPU и многими другими улучшениями

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Как и ожидалось, 19-го февраля Линус Торвальдс анонсировал доступность серии ядер Linux 4.10, которые включают значительное число улучшений; в особенности, это новые функции защиты и поддержка новейших компонентов оборудования.

Linux 4.10 находился в разработке на протяжении семи прошлых недель, в течении которых он получил в общей сложности восемь снапшотов Release Candidate.

«В целом, разработка 4.10 завершилась не так скромно, как это ожидалось изначально. После огромного релиза 4.9 я ожидал, что многие вещи не будут столь значимыми, но всё это закончилось довольно средним релизом по современным меркам ядра. В итоге мы имеем примерно 13,000 коммитов (исключая подсчёт коммитов слияния – это ещё примерно 1200+),» – сказал Линус Торвальдс сегодня в анонсе.

Из заметных новых изменений:

  • Поддержка Virtual GPU
  • Новая утилита «perf c2c» – может быть использована для анализа Cache Line Contention на системах NUMA
  • Поддержка кэшей L2/L3 для процессоров Intel – Intel Cache Allocation Technology
  • Хуки eBPF для cgroups
  • Гибридный опрос блоков
  • Улучшение управления обратной записью (writeback management)

В 4.10 был добавлен новый «perf sched timehist» для предоставления детальной истории планируемых задач, и, кроме того, для MD RAID5 появилась экспериментальная поддержка FAILFAST и кэша обратной записи. Прочесть все технические детали этого релиза можно на kernelnewbies.org .

Как ожидалось, Linux 4.10 вышел с огромным числом улучшений для разных файловых систем – это EXT4, F2FS, XFS, OverlayFS, CIFS, UBIFS, BEFS и LOGFS. Была значительно улучшена поддержка архитектуры ARM и были обновлены многочисленные драйверы; в особенности, драйвер GPU для AMD Radeon.

>>> Оригинальная новость на news.softpedia.com

Вполне интересный релиз вышел. В частности, failfast и кэш для RAID'а; подвисания на флешках; прокидываемые в несколько виртуалок сразу GPU.

Показ вентиляторов в sensors на amdgpu пока криво работает - ну, как минимум, так было на RC. Инфа выводится, но там что-то далекое от реальности.

JB, скор-то за что срезать? =\

YAR ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от YAR

блин, тут действительно виновата невнимательность, но не твоя, а моя. Мне показалось что в толксах есть еще топик про новое ядро. Восстановил твою тему

JB ★★★★★ ()

Virtual GPU

Пока еще не годнота. Direct display не впилили, а это значит, что пользоваться можно только через VNC или какой другой удаленный протокол. А раз так, то и смысла пока нет.

anonymous ()

Как ожидалось, Linux 4.10 вышел с огромным числом улучшений для разных файловых систем – ... LOGFS

Ага, ее просто выкинули :D

YAR ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от tailgunner

В оригинальной новости были слова про то, что Linux текущей версии можно скачать самостоятельно, но я посчитал этот факт слишком очевидным, чтобы оставить его.

kalterfive ★★ ()

Поддержка Virtual GPU

Вот это да - прямо праздник какой-то!!! Я ща от счастья просто вскрою пакет элитного зеленого чая по 1500 рублей за 50 грамм!!! Слава тебе, Великий Линус, живи долго и процветай!!!

anonymous ()
Ответ на: комментарий от kalterfive

И этого не будет в Debian? Печально.

были слова про то, что Linux текущей версии можно скачать самостоятельно

Самостоятельно можно и винду скачать. Вопрос про то, что будет в составе Debian GNU/Linux (если ты не понял вопроса).

tailgunner ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от tailgunner

Вопрос про то, что будет в составе Debian GNU/Linux

Заморозка дебиана не привязана ни к релизам ядра, ни к релизам еще чего бы то ни было. А так ждать «вкусных» релизов всякой фигни можно вечно. Вон сам Линус не предполагал, что этот релиз ядра будет интересным, а не проходным. Но все равно он не считает его значительным.

А если кому-то нужны конкретные фичи новых ядер — есть бекпорты, вот туда с хотелками и пусть идут.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от tailgunner

У меня Debian на флэшке регулярно ругается: 

INFO: task SOMETASK:26772 blocked for more than 120 seconds.
      Not tainted 4.8.0-2-amd64 #1
"echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
SOMETASK D ffffa2339bc18180     0 26772      1 0x00000000
 ffffa23341d78f80 ffffffff9400d500 0000000000000003 ffffa23386abfe80
 ffffa23386ac0000 00000000001bb576 ffffa23395762888 ffffa23395762824
 ffffa23386abfe98 ffffa233957628a0 ffffffff93be48f1 ffffa23395762800
Call Trace:
 [<ffffffff93be48f1>] ? schedule+0x31/0x80
 [<ffffffffc02cd50f>] ? jbd2_log_wait_commit+0x9f/0x120 [jbd2]
 [<ffffffff936b5de0>] ? wake_atomic_t_function+0x60/0x60
 [<ffffffffc02eee6a>] ? ext4_sync_file+0x1ca/0x3c0 [ext4]
 [<ffffffff9382e818>] ? do_fsync+0x38/0x60
 [<ffffffff9382ea8c>] ? SyS_fsync+0xc/0x10
 [<ffffffff93be8cb6>] ? system_call_fast_compare_end+0xc/0x96
linux-image-4.10.0-rc6 уже есть, надеюсь, продолжат обновлять.

gag ★★★★★ ()

Поясните за virtual gpu. Это означает, что теперь, для работы gpu в госте, ему не обязательно полностью отдавать видеокарту, или это не то, что я думаю?

Vigi ()
Ответ на: комментарий от Singularity

Наверное, да. Потому что у меня на таких операциях тупил безбожно. шёл 2017 год, а они только фикс такой выкатили. Ранее пытался как-то лечить эту болезнь планировщиками...

zamazan4ik ()
Ядро Linux