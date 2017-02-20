Официально вышел Linux 4.10 с поддержкой Virtual GPU и многими другими улучшениями

Как и ожидалось, 19-го февраля Линус Торвальдс анонсировал доступность серии ядер Linux 4.10, которые включают значительное число улучшений; в особенности, это новые функции защиты и поддержка новейших компонентов оборудования.

Linux 4.10 находился в разработке на протяжении семи прошлых недель, в течении которых он получил в общей сложности восемь снапшотов Release Candidate.

«В целом, разработка 4.10 завершилась не так скромно, как это ожидалось изначально. После огромного релиза 4.9 я ожидал, что многие вещи не будут столь значимыми, но всё это закончилось довольно средним релизом по современным меркам ядра. В итоге мы имеем примерно 13,000 коммитов (исключая подсчёт коммитов слияния – это ещё примерно 1200+),» – сказал Линус Торвальдс сегодня в анонсе.

Из заметных новых изменений:

Поддержка Virtual GPU

Новая утилита «perf c2c» – может быть использована для анализа Cache Line Contention на системах NUMA

Поддержка кэшей L2/L3 для процессоров Intel – Intel Cache Allocation Technology

Хуки eBPF для cgroups

Гибридный опрос блоков

Улучшение управления обратной записью (writeback management)

В 4.10 был добавлен новый «perf sched timehist» для предоставления детальной истории планируемых задач, и, кроме того, для MD RAID5 появилась экспериментальная поддержка FAILFAST и кэша обратной записи. Прочесть все технические детали этого релиза можно на kernelnewbies.org .

Как ожидалось, Linux 4.10 вышел с огромным числом улучшений для разных файловых систем – это EXT4, F2FS, XFS, OverlayFS, CIFS, UBIFS, BEFS и LOGFS. Была значительно улучшена поддержка архитектуры ARM и были обновлены многочисленные драйверы; в особенности, драйвер GPU для AMD Radeon.

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