Успешно закончена краудфандинговая кампания на развитие AppCenter elementary OS

Краудфандинговая кампания на развитие AppCenter набрала необходимый минимум в размере $8000, причём это было сделано менее, чем за две недели, вместо запланированного месяца. Это значит, что в середине марта разработчики в количестве восьми человек встретятся в Денвере (штат Колорадо) и проведут недельный коллективный спринт, работая над центром приложений и возможностью публикации в нём сторонних приложений.

Несмотря на то, что минимальная сумма уже была получена, сбор средств продолжится ещё в течение 17 дней, как и было запланировано. Все «лишние» средства будут также вложены в развитие AppCenter.

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