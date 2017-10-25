Сравнение производительности Wayland и X.org

Phoronix провёл сравнение производительности Gnome 3.26 работающем на Wayland и X.org, и выяснил, что у первого перед вторым отсутствуют какие-либо преимущества, как и наоборот. Ни Wayland, ни X.org не продемонстрировали какого-либо значительного отрыва от конкурента, ни в плане производительности, ни в плане энергопотребления.

Также было произведено сравнение производительности Fedora 27 работающей на Wayland/X.org которое дало такой же результат. Сравнение Ubuntu 17.04 на X.org и Ubuntu 17.10 на Wayland/X.org также не выявило каких-либо преимуществ использования Wayland или X.org.

>>> Подробности