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Сравнение производительности Wayland и X.org

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Phoronix провёл сравнение производительности Gnome 3.26 работающем на Wayland и X.org, и выяснил, что у первого перед вторым отсутствуют какие-либо преимущества, как и наоборот. Ни Wayland, ни X.org не продемонстрировали какого-либо значительного отрыва от конкурента, ни в плане производительности, ни в плане энергопотребления.

Также было произведено сравнение производительности Fedora 27 работающей на Wayland/X.org которое дало такой же результат. Сравнение Ubuntu 17.04 на X.org и Ubuntu 17.10 на Wayland/X.org также не выявило каких-либо преимуществ использования Wayland или X.org.

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anonymous

Проверено: Aceler ()

Замеряли fps в Dota2

Могли еще super-pi свой в баше запустить, ну а чо

Я кстати не понял в федоре же нет иксов, там X Window сессия через XWayland работает (так как там тиринга нет, который у меня обычно есть в иксах, так же как и в вяленд сессии)

uin ★★ ()
Последнее исправление: uin (всего исправлений: 1)

Мерить надо производительность GTK, а производительность игр не зависит от графического сервера, если используется Direct Rendering (DRI). Я мерил производительность бенчмарка Unigine в Windows и в Linux. Если в Windows выбрать рендеринг через OpenGL, то результат тестов - один-в-один как в Linux (в рамках погрешности измерений).

2 uin:

> так как там тиринга нет, который у меня обычно есть в иксах

compton --vsync opengl на закрытом, compton --vsync drm на открытом. В играх не включать VSync, чтобы избежать не плавной картинки.

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Последнее исправление: ZenitharChampion (всего исправлений: 3)

Ни Wayland, ни X.org не продемонстрировали какого-либо значительного отрыва от конкурента, ни в плане производительности, ни в плане энергопотребления.

И это отличная новость. Она означает, что протестированный Wayland-композитор не отстаёт в производительности от X.org.

Новые технологии за новые плюшки часто требуют под себя больше ресурсов, чем предшественники. А тут — нет. Это же отлично!

i-rinat ★★★★★ ()
Последнее исправление: i-rinat (всего исправлений: 1)
Open Source