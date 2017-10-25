H3Droid 1.3.2

23 октября 2017 года тихо и незаметно вышел дистрибутив Android версии 1.3.2 для устройств на базе процессоров Allwinner, известных как OrangePi, NanoPi, BananaPi. Основан на Android 4.4 (KitKat), работает на устройствах с памятью от 512 Mb.

Предназначен для тех, кому хочется на своих устройствах видеть не готовое графическое решение для пользователя, но и нормальную консоль с необходимыми GNU-утилитами.

Изменения:

Добавлен выбор обоев;

Добавлены настройки кнопок в оверлее;

Исправлен установщик h3armbian;

Добавлены фоновые звуки;

Отключен zswap, включен свапфайл в /data/swapfile размером 128 Mb;

Изменены панель навигации и ланчер;

Убран индикатор батареи по умолчанию;

Включены настройки: использование данных, возможности для лиц с ограниченными возможностями, keyguard;

Исправлены проблемы с WiFi для некоторых модулей;

Добавлена поддержка WiFi модуля на базе чипа mt7601u;

В ядро выбран SLUB, именен верний минимальный уровень свободной памяти, оптимизации для увеличения скорости, включены опции stackprotector и seccomp;

Включена поддержка CSR-совместимых USB Bluetooth донглов, но пока не поддерживается набортный Bluetooth.

Пообщаться с разработчиками можно в IRC чате #H3Droid на Freenode.