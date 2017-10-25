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НовостиAndroid

H3Droid 1.3.2

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23 октября 2017 года тихо и незаметно вышел дистрибутив Android версии 1.3.2 для устройств на базе процессоров Allwinner, известных как OrangePi, NanoPi, BananaPi. Основан на Android 4.4 (KitKat), работает на устройствах с памятью от 512 Mb.

Предназначен для тех, кому хочется на своих устройствах видеть не готовое графическое решение для пользователя, но и нормальную консоль с необходимыми GNU-утилитами.

Изменения:

  • Добавлен выбор обоев;
  • Добавлены настройки кнопок в оверлее;
  • Исправлен установщик h3armbian;
  • Добавлены фоновые звуки;
  • Отключен zswap, включен свапфайл в /data/swapfile размером 128 Mb;
  • Изменены панель навигации и ланчер;
  • Убран индикатор батареи по умолчанию;
  • Включены настройки: использование данных, возможности для лиц с ограниченными возможностями, keyguard;
  • Исправлены проблемы с WiFi для некоторых модулей;
  • Добавлена поддержка WiFi модуля на базе чипа mt7601u;
  • В ядро выбран SLUB, именен верний минимальный уровень свободной памяти, оптимизации для увеличения скорости, включены опции stackprotector и seccomp;
  • Включена поддержка CSR-совместимых USB Bluetooth донглов, но пока не поддерживается набортный Bluetooth.

Пообщаться с разработчиками можно в IRC чате #H3Droid на Freenode.

>>> О дистрибутиве

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Проверено: jollheef ()