H3Droid 1.3.2

23 октября 2017 года тихо и незаметно вышел дистрибутив Android версии 1.3.2 для устройств на базе процессоров Allwinner, известных как OrangePi, NanoPi, BananaPi. Основан на Android 4.4 (KitKat), работает на устройствах с памятью от 512 Mb.
Предназначен для тех, кому хочется на своих устройствах видеть не готовое графическое решение для пользователя, но и нормальную консоль с необходимыми GNU-утилитами.
Изменения:
- Добавлен выбор обоев;
- Добавлены настройки кнопок в оверлее;
- Исправлен установщик h3armbian;
- Добавлены фоновые звуки;
- Отключен zswap, включен свапфайл в /data/swapfile размером 128 Mb;
- Изменены панель навигации и ланчер;
- Убран индикатор батареи по умолчанию;
- Включены настройки: использование данных, возможности для лиц с ограниченными возможностями, keyguard;
- Исправлены проблемы с WiFi для некоторых модулей;
- Добавлена поддержка WiFi модуля на базе чипа mt7601u;
- В ядро выбран SLUB, именен верний минимальный уровень свободной памяти, оптимизации для увеличения скорости, включены опции stackprotector и seccomp;
- Включена поддержка CSR-совместимых USB Bluetooth донглов, но пока не поддерживается набортный Bluetooth.
Пообщаться с разработчиками можно в IRC чате #H3Droid на Freenode.
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