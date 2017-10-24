Названо кодовое имя будущего релиза Ubuntu 18.04 LTS

Марк Шаттлворт в своём блоге написал, что новый дистрибутив будет носить имя Bionic Beaver, или Бионический Бобёр.



Традиция называть релизы Ubuntu в честь различных, часто экзотических, животных, расположенных в порядке английского алфавита, появилась в релизе Ubuntu 5.10 Breezy Badger, который вышел 13 октября 2005 года. Спустя 12 лет релизы Ubuntu прошли весь английский алфавит и вернулись к букве «B».



Стоит отметить, что в отличие от многих других талисманов, бобер (Beaver) не является экзотическим животным. Обыкновенный бобр, или речной бобр (лат. Castor fiber) — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых (наряду с канадским бобром, которого ранее считали подвидом). Самый крупный грызун фауны Старого Света и второй по величине грызун после капибары.



Название Bionic Beaver (бионический бобёр) также сходно с Breezy Badger (бодрый барсук).

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