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НовостиUbuntu Linux

Названо кодовое имя будущего релиза Ubuntu 18.04 LTS

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Марк Шаттлворт в своём блоге написал, что новый дистрибутив будет носить имя Bionic Beaver, или Бионический Бобёр.

Традиция называть релизы Ubuntu в честь различных, часто экзотических, животных, расположенных в порядке английского алфавита, появилась в релизе Ubuntu 5.10 Breezy Badger, который вышел 13 октября 2005 года. Спустя 12 лет релизы Ubuntu прошли весь английский алфавит и вернулись к букве «B».

Стоит отметить, что в отличие от многих других талисманов, бобер (Beaver) не является экзотическим животным. Обыкновенный бобр, или речной бобр (лат. Castor fiber) — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых (наряду с канадским бобром, которого ранее считали подвидом). Самый крупный грызун фауны Старого Света и второй по величине грызун после капибары.

Название Bionic Beaver (бионический бобёр) также сходно с Breezy Badger (бодрый барсук).

>>> Подробности

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Абсолютно все версии Ubuntu были с названиями существующих животных, а вот приставка это уже навеянное фантазией или характеристикой того или иного животного.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от cetjs2

Ждем с нетерпением.

Скоро должны(когда?) появиться сборки 18.04. Рекомендую всем не ждать а тестировать и активно багрепортить. Тогда релиз будет весьма хорошим.

ult ()
Ubuntu Linux