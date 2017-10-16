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НовостиBSD

DragonFly BSD 5.0

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DragonFly BSD — операционная система, основанная на FreeBSD, предназначенная для работы на высоконагруженных серверах и эффективно использующая ресурсы компьютера.

Версия 5.0 принесла нам первый загрузочный релиз HAMMER2 — файловую систему DragonFly нового поколения.

Главные изменения

HAMMER2

В этой версии была выпущена предварительная поддержка HAMMER2. Эта поддержка считается экспериментальной и еще не используется на продакшине и для важных данных. Загрузчик будет поддерживать как UFS, так и HAMMER2 /boot. Установщик по-прежнему будет использовать UFS /boot даже для установки HAMMER2, поскольку раздел /boot обычно очень мал, и HAMMER2, как и HAMMER1, не освобождает место, когда файлы удаляются или заменяются.

Обновления ipfw

IPFW прошел через ряд обновлений в DragonFly и теперь предлагает лучшую производительность. pf и ipfw3 также поддерживаются.

Улучшенная поддержка графики

  • драйвер i915 был обновлен, чтобы соответствовать тому, что находится в ядре Linux 4.7.10. Графические процессоры Intel поддерживаются до поколения Kabylake;
  • добавлен модуль vga_switcheroo(4), позволяющий использовать графические процессоры Intel в гибридных графических системах;
  • новый драйвер apple_gmux позволяет переключаться на чипсет Intel на двух компьютерах Intel/NVIDIA и Intel/Radeon Macbook.

Другие изменения

  • добавлен efisetup(8);
  • DragonFly теперь может поддерживать более 900000 процессов на одной машине;

>>> Подробности



Проверено: jollheef ()

более 900000 процессов

Вот это респект.

А какие-нибудь реальные проекты есть, использующие платформу, например какие-нибудь web-порталы с большим количеством посещений в сутки?

Infra_HDC ★★★★ ()
Последнее исправление: Infra_HDC (всего исправлений: 1)

HAMMER2, как и HAMMER1, не освобождает место, когда файлы удаляются или заменяются.

Так и возникают нездоровые сенсации.

на двух компьютерах Intel/NVIDIA и Intel/Radeon Macbook

ПРОМТ финиш?

Diff ★★★ ()
Последнее исправление: Diff (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Lowes

Вот бы ядро Linux стало гибридным, как Windows

гибридным, как Windows

На винде оно не гибридное, оно хер пойми какое, не то монолит, не то микро, не то гибрид, напакостили криворукие индусы так, что неторопливое говно какое-то получилось

//Пишу с винды

Ramil ()

переключаться на чипсет Intel на двух компьютерах Intel/NVIDIA и Intel/Radeon Macbook.

Надмозг атакует.

По сабжу: она где-нибудь применяется в боевом режиме? Истории успеха?

devzero ()
BSD