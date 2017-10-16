DragonFly BSD 5.0

DragonFly BSD — операционная система, основанная на FreeBSD, предназначенная для работы на высоконагруженных серверах и эффективно использующая ресурсы компьютера.

Версия 5.0 принесла нам первый загрузочный релиз HAMMER2 — файловую систему DragonFly нового поколения.

Главные изменения

HAMMER2

В этой версии была выпущена предварительная поддержка HAMMER2. Эта поддержка считается экспериментальной и еще не используется на продакшине и для важных данных. Загрузчик будет поддерживать как UFS, так и HAMMER2 /boot. Установщик по-прежнему будет использовать UFS /boot даже для установки HAMMER2, поскольку раздел /boot обычно очень мал, и HAMMER2, как и HAMMER1, не освобождает место, когда файлы удаляются или заменяются.

Обновления ipfw

IPFW прошел через ряд обновлений в DragonFly и теперь предлагает лучшую производительность. pf и ipfw3 также поддерживаются.

Улучшенная поддержка графики

драйвер i915 был обновлен, чтобы соответствовать тому, что находится в ядре Linux 4.7.10. Графические процессоры Intel поддерживаются до поколения Kabylake;

добавлен модуль vga_switcheroo(4), позволяющий использовать графические процессоры Intel в гибридных графических системах;

новый драйвер apple_gmux позволяет переключаться на чипсет Intel на двух компьютерах Intel/NVIDIA и Intel/Radeon Macbook.

Другие изменения