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НовостиOpen Source

Вышел LEDE17.01.4 с исправлением KRACK WPA2

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Сервисный релиз приурочен к исправлению уязвимости WPA2 и включает следующие изменения:

  • Ядро Linux 4.4.92 (было 4.4.89 в 17.01.3);
  • Исправление уязвимостей brcmfmac, hostapd, mac80211, toolchain/gdb т Linux;
  • Последняя версия Wireguard VPN (0.0.20171017);
  • Полная поддержка Xen в x86/generic subtarget, и поддержка Xen в x86/64 subtarget;
  • Багфиксы для платформ ar71xx, bcm53xx, ramips и x86.

Не забывайте, что исправление ошибок в роутере полностью не избавляет от уязвимости и необходимо провести апгрейд всех клиентских устройств.

>>> LEDE 17.01.4 - Fourth Service Release - October 2017

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Проверено: jollheef ()

Подскажите. Я новичок в этом деле. Никогда не заливал прошивки. Легко ли прошить этот LEDE на роутер netgear WNR1000v2, и можно ли произойти что-то не так (окирпичится и т.д.)? Кто прошивал на такой же роутер? Есть ли официальная инструкция? Какое преимущество получим после перехода на LEDE? Что лучше для работы через VLN - штатная прошивка или LEDE (VPN от провайдера ProtonVPN, система Ubuntu 16.04)?

anonymous ()

И еще один вопрос, объясните пожалуйста в контексте VPN-провайдеров (таких как Nord, Torguard, Hideme, и т.д.) - что такое WireGuard? Еще один VPN-провайдер, или какая-то штука, аналог VPN, который ставишь и настраиваешь сам? Читаю вот:

Последняя версия Wireguard VPN (0.0.20171017);

Это как понять? VPN встроили в прошивку роутера? Т.е. не надо платить/покупать VPN? Он теперь в роутере? Извините за нубские вопросы. Я только читал про WireGuard, что какая-то новая офигенная штука и пока только под Linux.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Подскажите. Я новичок в этом деле. Никогда не заливал прошивки. Легко ли прошить этот LEDE на роутер netgear WNR1000v2, и можно ли произойти что-то не так (окирпичится и т.д.)? Кто прошивал на такой же роутер? Есть ли официальная инструкция?

У меня WNR612v2, прошивал через веб интерфейс, просто выбрал образ lede-factory. Думаю, что WNR1000v2 так же прошивается. Вот инструкция. Если окирпичится, воостановишь через tftp (я свой так восстановил, когда окирпичил). Ах, еще, образы под твой роутер могут собираться с LuCi, из-за этого вся память будет заполнена и после прошивки настройки могут не сохранятся, тогда тебе придется собрать образ через imagebuilder, чтобы было больше свободной памяти.

Kron4ek ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Прошивать - несколько кликов мышкой, может пойти всё не так если зальёшь не тот .bin или если свет погаснет (были у меня оба случая) Вместо официальной инструкции wiki на их сайте. Преимущества ищи для себя сам, этот апдейт дырявого вайфай стандарта - не преимущество? Я например получил со своего tp-link wr741nd v2 вместо глюченого куска говна который нужно ребутать через день, стабильный роутер который перезагружается только тогда когда в доме свет гаснет, ещё и бонусом обновы для него выходят.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Легко ли прошить этот LEDE на роутер netgear WNR1000v2

https://wiki.openwrt.org/toh/netgear/wnr1000

http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.4/targets/ar71xx/generic/

и можно ли произойти что-то не так (окирпичится и т.д.)?

Сколько угодно. Всё на свой страх и риск.

Есть ли официальная инструкция?

Официальная — в каком смысле? Впрочем, для этого роутера инструкции нет ни от кого.

Что лучше для работы через [VPN]

Что значит «для работы через VPN»? Если ты собираешься запускать VPN-клиент на компьютере, то без разницы.

intelfx ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

WireGuard — это один из протоколов для создания VPN. Это не «аналог VPN» — ты (как и все маркетологи прокси-сервисов, т. н. «провайдеров VPN») вкладываешь в этот термин другой смысл, нежели техническое сообщество. Советую почитать про VPN, хотя бы на википедии. То, что ты называешь VPN — это всего лишь публичный прокси.

Это как понять? VPN встроили в прошивку роутера?

Это надо понимать как «клиент VPN WireGuard встроили в прошивку роутера»

intelfx ★★★★★ ()
Последнее исправление: intelfx (всего исправлений: 3)
Open Source