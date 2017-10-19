Вышел LEDE17.01.4 с исправлением KRACK WPA2

Сервисный релиз приурочен к исправлению уязвимости WPA2 и включает следующие изменения:
- Ядро Linux 4.4.92 (было 4.4.89 в 17.01.3);
- Исправление уязвимостей brcmfmac, hostapd, mac80211, toolchain/gdb т Linux;
- Последняя версия Wireguard VPN (0.0.20171017);
- Полная поддержка Xen в x86/generic subtarget, и поддержка Xen в x86/64 subtarget;
- Багфиксы для платформ ar71xx, bcm53xx, ramips и x86.
Не забывайте, что исправление ошибок в роутере полностью не избавляет от уязвимости и необходимо провести апгрейд всех клиентских устройств.