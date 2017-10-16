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НовостиHardware and Drivers

Релиз TERES-I

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Опенсорсный DIY ноутбук от Olimex таки доехал до релиза.

Из значимого что поменялось с прошлого раза:

  • Поставили побольше оперативки, теперь там два гигабайта;
  • Поставили 16GiB eMMC;
  • Добавили IO разъём с прицелом для того чтобы цеплять платы расширения. в скором времени обещают плату с FPGA;
  • Судя по тексту, батарейку в комплект положили пожирнее на 9050mAh;
  • мультиплекснули отладочный UART с аудиовыходом. Хочешь — музыку слушай, хочешь — слушай консоль.

В общем, этакий армовый хромбук для бедныхкрасноглазиков.

Из коробки убунта, возможно даже с настроенными блобами на видео. Процессор не менялся Allwinner A64.

Цена развлечения — 230 евро.

>>> Подробности

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Проверено: jollheef ()

Поставили побольше оперативки, теперь там два гигабайта

Я конечно уважаю попытки делать openhardware, но в 2017 году 2 гига RAM для настольных систем или ноутов - это даже не смешно

Pinkbyte ★★★★★ ()
Hardware and Drivers