Релиз TERES-I

Опенсорсный DIY ноутбук от Olimex таки доехал до релиза.
Из значимого что поменялось с прошлого раза:
- Поставили побольше оперативки, теперь там два гигабайта;
- Поставили 16GiB eMMC;
- Добавили IO разъём с прицелом для того чтобы цеплять платы расширения. в скором времени обещают плату с FPGA;
- Судя по тексту, батарейку в комплект положили пожирнее на 9050mAh;
- мультиплекснули отладочный UART с аудиовыходом. Хочешь — музыку слушай, хочешь — слушай консоль.
В общем, этакий армовый хромбук для
бедныхкрасноглазиков.
Из коробки убунта, возможно даже с настроенными блобами на видео. Процессор не менялся Allwinner A64.
Цена развлечения — 230 евро.
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