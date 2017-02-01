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НовостиHardware and Drivers

TERES I — DIY ноутбук от Olimex

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Компания Olimex, занимающаяся разработкой отладочных плат, SOM и компьютерных модулей для промышленных и хобби разработок, представила свободный (Open Hardware) ноутбук TERES-I на 64-битном ARM-процессоре Allwinner A64.

Стоить он будет 225 евро и иметь следующие характеристики:

  • четырёхъядерный процессор Allwinner A64 Cortex-A53;
  • LCD-экран диагональю 11.6 дюйма и разрешением 1366 × 768 пикселей;
  • 1 ГБ ОЗУ;
  • eMMC объёмом 4 ГБ + SD-карта;
  • камера;
  • аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч;
  • масса 980 г.

Вся разработка плат проходила в FOSS EDA KiCad, исходники плат и скрипты сборки Linux выложены на Github.

Поставляться ноутбук будет в разобранном виде. По словам разработчика, это необходимо: важно знать, что находится внутри своего компьютера.

>>> Инструкция по сборке

>>> Подробности

★★

Проверено: Shaman007 ()
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Лучше бы кто-нибудь выпустил обычный barebone-ноутбук. Чтобы самому можно было вставить стандартные детали: жёсткий диск, wifi, процессор, память. Ну а то, что вставить самому нельзя, было бы совместимо с линуксом.

te111011010 ()
Ответ на: комментарий от sudopacman

Тут смысл то не столько в самой железяке, сколько в том что её какбэ любой другой может тоже сделать (не на коленке конечно). А так уныло, а то может быть бы и попробовал приобрести.

mandala ★★ ()
Последнее исправление: mandala (всего исправлений: 1)

Я бы может детям бы купил такой, но 225 евро (+ доставка, да?) с 1 ГБ памяти - как-то много. Память же что 1ГБ, что 4 им стоит почти одинаково.

Shaman007 ★★★★★ ()

Поставляться ноутбук будет в разобранном виде.

Одобряю. Надо бы ещё и платы отдельно, рассыпуху отдельно и паяльную станцию в комплект.

imul ★★★★★ ()

Отлично! Спасибо! Но не забываем вешать тег «open hardware».

Но судя по характеристикам это не ноутбук, а чуть более слабое устройство, чем мой телефон.

Цена понравилась.

slon ()
Ответ на: комментарий от alozovskoy

Мелкопартия, но экономить 50 баксов на мелочи? Я понимаю когда стараются цену вбить в рамки ста баксов, но тут такой задачи нет.

mandala ★★ ()
Последнее исправление: mandala (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от mandala

А какой смысл в этом девайсе? Ну дали они разводку платы, дальше что? Даже на сборке экономят. Я понимаю когда делают дешевле, и понимаю когда полностью открытое железо продают по цене боинга, но вот этот вариант я понять не могу.

alozovskoy ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от alozovskoy

Ну уже сколько съекономлено для запуска аналогичного производства. Только ни нада это ни кому, ведт проще обмазаться китайским закрытым говном если хочется дешево, или зондами — если хочется еще чуть-чуть качества.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от mandala

ведт проще

Дело не в том что сложно собрать ноут «своими руками» или заплатить лишнюю сотню есро, а в том что со всеми этими усложнениями я получаю ровно тот же девайс, что могу купить дешевле и готовый. Плюс фабричной сборки - меньше шансов что оно развалится нафиг, ну а по поводу цены и так понятно. Это имхо.

Вот лично я бы смотрел в сторону этого проекта если бы они дали возможность выбирать «компоненты» - разные экраны (да хотя бы глянцевый\матовый, а так еще и с тачскрином и без можно запилить, разные матрицы и т.д.), была бы возможность купить в каком-нибудь металлическом корпусе (вот этот же самый ноут с затычками вместо комплектующих, но в нормальном прочном тонком корпусе я бы взял тупо под терминалы, да), или взять вариант на сантиметр толще но с в четыре раза большей батереей, да хоть цвета корпуса блин!! Нет - предлагают, по сути, абсолютно обычный ноут (я не про начинку, а про «форм-фактор»), только разобранный. Если так хочется в конструкторы то можно купить любой другой ноут, разобрать и потом собрать. И плату можно тоже самому глазами посмотреть и воспроизвести, только нафига.

alozovskoy ★★★★★ ()
Последнее исправление: alozovskoy (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от alozovskoy

Ну я вообще не рассматриваю этот девайс вне фабрики. Просто открытая документация может сэкономить время и деньги небольшим конторам, которые рискнут сунуться на рынок.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от Rupricht

Собственная разработка, а значит нет возможности взять какие-то наработки фабрики на которой заказано производство. А партия не миллионная, вот и цена высокая. Т.е. он бы столько стоил и без открытой документации по «железу».

mandala ★★ ()
Последнее исправление: mandala (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от devl547

HP Jornada и NEC MobilePro - наше всё!

Да, они на несколько лет более новые, но сейчас всё равно представляют археологический интерес. ~6" девайсов с нормальной QWERTY-клавиатурой не делают уже давно. NanoNote и подобные не считаются, потому что это издевательство, а не клавиатура.

anonymous ()

А теперь представим тоже самое, только:

Быстрый SSD на 128Gb, 8Gb оперативы, и корпус, либо карбон, либо алюминь.

и за 100 евро.

Разлетались бы как горячие пирожки. И ведь могут же, но не хотять. Хотят не по евроцентам заработать, а всё и сразу. Жадность фраера сгубила уже на этапе POC-a.

Пошли нахер с этим говно железом и такой ценой.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Разлетались бы как горячие пирожки. И ведь могут же, но не хотять.

Ну так в чём проблема-то, Маня? Зачем ты ноешь на форуме, вместо того чтобы писать бизнес-план и бежать с ним к инвесторам, за деньгами?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Rupricht

Можно подумать у pine64 не своя разработка или партия сильно больше.

Так, я что-то совсем запутался. Это ж простая плата: без корпуса, без экрана, без батарейки, клавиатуры и т.п. Сравнивать их не совсем корректно.

mandala ★★ ()
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Hardware and Drivers