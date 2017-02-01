Компания Olimex, занимающаяся разработкой отладочных плат, SOM и компьютерных модулей для промышленных и хобби разработок, представила свободный (Open Hardware) ноутбук TERES-I на 64-битном ARM-процессоре Allwinner A64.
Стоить он будет 225 евро и иметь следующие характеристики:
- четырёхъядерный процессор Allwinner A64 Cortex-A53;
- LCD-экран диагональю 11.6 дюйма и разрешением 1366 × 768 пикселей;
- 1 ГБ ОЗУ;
- eMMC объёмом 4 ГБ + SD-карта;
- камера;
- аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч;
- масса 980 г.
Вся разработка плат проходила в FOSS EDA KiCad, исходники плат и скрипты сборки Linux выложены на Github.
Поставляться ноутбук будет в разобранном виде. По словам разработчика, это необходимо: важно знать, что находится внутри своего компьютера.
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