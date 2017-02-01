ведт проще



Дело не в том что сложно собрать ноут «своими руками» или заплатить лишнюю сотню есро, а в том что со всеми этими усложнениями я получаю ровно тот же девайс, что могу купить дешевле и готовый. Плюс фабричной сборки - меньше шансов что оно развалится нафиг, ну а по поводу цены и так понятно. Это имхо.

Вот лично я бы смотрел в сторону этого проекта если бы они дали возможность выбирать «компоненты» - разные экраны (да хотя бы глянцевый\матовый, а так еще и с тачскрином и без можно запилить, разные матрицы и т.д.), была бы возможность купить в каком-нибудь металлическом корпусе (вот этот же самый ноут с затычками вместо комплектующих, но в нормальном прочном тонком корпусе я бы взял тупо под терминалы, да), или взять вариант на сантиметр толще но с в четыре раза большей батереей, да хоть цвета корпуса блин!! Нет - предлагают, по сути, абсолютно обычный ноут (я не про начинку, а про «форм-фактор»), только разобранный. Если так хочется в конструкторы то можно купить любой другой ноут, разобрать и потом собрать. И плату можно тоже самому глазами посмотреть и воспроизвести, только нафига.