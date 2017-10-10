9 октября, согласно полугодовалому релиз-циклу, вышла новая версия операционной системы OpenBSD 6.2.
OpenBSD - операционная система в стиле BSD Unix, ориентированная на безопасность.
Новое в версии 6.2:
- Для платформ i386 и amd64 базовым системным компилятором стал clang (в версии 6.1 он стал базовым для arm64): множество портов обновлено для совместимости с clang
- Механизм KARL (Kernel Address Randomized Link), при котором ядро пересобирается при каждой загрузке
- Значительное количество драйверов устройств для arm.
- Драйвер inteldrm обновлён на базе кода из linux 4.4.70
- Поддержка устройств wifi Intel 8265, Intel 3168, Realtek RTL8192CE, Ralink RT5360
- Входящие и фильтруемые пакеты теперь обрабатываются без KERNEL_LOCK, что даёт лучшую производительность и отзывчивость
- Улучшения в гипервизоре vmm, поддержка миграции
- Улучшена поддержка Xen
Основное ПО выпуска 6.2
- Gnome 3.24.2
- KDE 4.14.3+ и 3.5.10
- Mate 1.18
- XFCE 4.12
- Firefox 56 и 52ESR
- Libreoffice 5.2.7.2
В распоряжении пользователя 9910 портов и около 10 тысяч пакетов..
Новая песня 6.2 появится только в декабре.
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