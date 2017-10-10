OpenBSD 6.2

Смахнув скупую слезу, вспомнил, как пять лет назад, борясь с Linux-оцентризмом и прочим *свободное - значит только Linux* в отдельно взятом мне, искал себе дополнительную систему, чтобы не зависеть от одного только Linux.

Перепробовал всё, что пробуется, начиная от Syllable и Haiku. В финал вышли OpenBSD и NetBSD. В OpenBSD меня поразил FAQ, прочитав который ещё до использования системы, я уже мог легко ею управлять. В тестировании на реальном железе в OpenBSD иксы из коробки завелись на 4 из 4 компьютеров, в NetBSD - на 0 из 4.

Жребий был брошен. И это была OpenBSD 5.2. Которая вышла 1 ноября 2012 года. То есть, 5 лет назад. И теперь мои Debian и OpenBSD живут дружно на нескольких компьютерах и друг другу помогают. Разве что на веб и home серверочках OpenBSD полностью вытеснил Debian.