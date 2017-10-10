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НовостиBSD

OpenBSD 6.2

 


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9 октября, согласно полугодовалому релиз-циклу, вышла новая версия операционной системы OpenBSD 6.2.

OpenBSD - операционная система в стиле BSD Unix, ориентированная на безопасность.

Новое в версии 6.2:

  • Для платформ i386 и amd64 базовым системным компилятором стал clang (в версии 6.1 он стал базовым для arm64): множество портов обновлено для совместимости с clang
  • Механизм KARL (Kernel Address Randomized Link), при котором ядро пересобирается при каждой загрузке
  • Значительное количество драйверов устройств для arm.
  • Драйвер inteldrm обновлён на базе кода из linux 4.4.70
  • Поддержка устройств wifi Intel 8265, Intel 3168, Realtek RTL8192CE, Ralink RT5360
  • Входящие и фильтруемые пакеты теперь обрабатываются без KERNEL_LOCK, что даёт лучшую производительность и отзывчивость
  • Улучшения в гипервизоре vmm, поддержка миграции
  • Улучшена поддержка Xen

Основное ПО выпуска 6.2

  • Gnome 3.24.2
  • KDE 4.14.3+ и 3.5.10
  • Mate 1.18
  • XFCE 4.12
  • Firefox 56 и 52ESR
  • Libreoffice 5.2.7.2

В распоряжении пользователя 9910 портов и около 10 тысяч пакетов..

Новая песня 6.2 появится только в декабре.

>>> Подробности

★★★

Проверено: jollheef ()

Смахнув скупую слезу, вспомнил, как пять лет назад, борясь с Linux-оцентризмом и прочим *свободное - значит только Linux* в отдельно взятом мне, искал себе дополнительную систему, чтобы не зависеть от одного только Linux.

Перепробовал всё, что пробуется, начиная от Syllable и Haiku. В финал вышли OpenBSD и NetBSD. В OpenBSD меня поразил FAQ, прочитав который ещё до использования системы, я уже мог легко ею управлять. В тестировании на реальном железе в OpenBSD иксы из коробки завелись на 4 из 4 компьютеров, в NetBSD - на 0 из 4.

Жребий был брошен. И это была OpenBSD 5.2. Которая вышла 1 ноября 2012 года. То есть, 5 лет назад. И теперь мои Debian и OpenBSD живут дружно на нескольких компьютерах и друг другу помогают. Разве что на веб и home серверочках OpenBSD полностью вытеснил Debian.

buratino ★★★ ()

Механизм KARL (Kernel Address Randomized Link), при котором ядро пересобирается при каждой загрузке

Смахивает на паранойю. Ладно один раз рандомизировать, но при каждой загрузке?..

anonymous ()
Ответ на: комментарий от tsp0p

Да никак. Дров на видео нет, не говоря уже о переключении с дискретной на интегрированную, всякие блютузы, фн-кнопочки, вай-фаи, кардридеры почти никогда не заводятся.

nikolnik ★★ ()
Ответ на: комментарий от nikolnik

Дров на видео нет

на интел есть, для работы хватает.

не говоря уже о переключении с дискретной на интегрированную

как будто оно на линупсе работает, лол

всякие блютузы

ненужно

фн-кнопочки

работают из коробки

вай-фаи

из коробки

кардридеры

из коробки

никогда не заводятся

на говне ничего хорошо не заводится, только мухи, лол

Oxdeadbeef ★★★ ()

ну такое себе маргинальное нечто

1. wine нет

2. эмуляции линукса нет

3. проприетарного софта нет

4. модулей ядра нет

5. слишком оригинальные идеи касательно безопасности

perfectcolors ()
Ответ на: комментарий от nikolnik

Дров на видео нет

Ноут на интеле, десктоп на амд, дрова есть, всё работает.

не говоря уже о переключении с дискретной на интегрированную

Был у меня такой ноут на работе, однажды. Так вот, геморроя с этим переключением я и в линуксе натерпелся. В результате попросил заменить ноут.

всякие блютузы

Блютузы не поддерживаются, насколько я знаю. Похоже, среди разработчиков не нашлось никого, кому они нужны.

фн-кнопочки

На моём ноуте эти кнопочки и в линуксе не все работали, даже со свежайшим ядром. Ну да невелика потеря.

вай-фаи, кардридеры

И то и другое работает без нареканий на ноуте.

anonymous ()

Для платформ i386 и amd64 базовым системным компилятором стал clang

Вопрос: вся ли базовая система теперь собирается clang'ом?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от buratino

gcc не может собираться clang-ом, только gcc

То есть, остальная часть базовой системы, кроме gcc, собирается вся clang'ом?

Но зачем тогда нужен gcc в базовой системе?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Но зачем тогда нужен gcc в базовой системе?

чтобы собирать то, что не собирается clang-ом

чтобы собирать gcc-4.9/gcc-6, которым собирать то, что не собирается clang-ом :)

если gcc потребуется кому-то из пользователей

плюс clang базовый только для i386, amd64 и arm64

buratino ★★★ ()
Ответ на: комментарий от perfectcolors

У меня и в линуксе вайн не работает — линукс 64-битный, а чтоб вайн работал нужно собирать ядро и компиляторы с поддержкой 32-бит и мультилиб и ставить потом кучу 32-битных либ. Мне всё это не нравится.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от perfectcolors

есть ещё scummvm, плюс движки для ещё нескольких игр (смотреть в ports/games). в -wip тоже есть куча движков: https://github.com/jasperla/openbsd-wip/tree/master/games

а ещё я поддерживаю для старых компьютеров, ввиду сломаности некоторых звуковух после 5.7, версию OpenBSD 5.7. там есть linux-эмуляция :)

buratino ★★★ ()
Ответ на: комментарий от buratino

Но зачем тогда нужен gcc в базовой системе?

чтобы собирать то, что не собирается clang-ом

Так. Прости мне мою назойливость, но всё-таки хочу прояснить до конца.

Значит, clang'ом собирается вся базовая система, кроме gcc? А gcc в базовой системе нужен, получается, только для сборки некоторых портов? Я всё правильно понял?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Значит, clang'ом собирается вся базовая система, кроме gcc? А gcc в базовой системе нужен, получается, только для сборки некоторых портов? Я всё правильно понял?

я уже сам не помню, а переписку где-то потерял :( несколько месяцев назад я тоже задавал этот вопрос, но что точно мне ответили - сейчас не вспомню.

вроде бы да.

buratino ★★★ ()

кому не хватает игр, в репах есть эмулятор retroarch, всё отлично работает. Второй день на 6.2, шустрее стало намного, iridium/chromium любили вылетать, вроде пофиксили и работают на порядок быстрее.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от buratino

Я вот тоже искал не так давно по мейллистам про обстоятельства перехода на clang и дальнейшие планы, но ничего не нашёл пока.

То, что base.tgz почти в три раза больше стал, конечно, немного расстраивает

anonymous ()
BSD