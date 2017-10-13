KDE Plasma 5.11

В KDE 5.10 при работе с телевизором по HDMI проблема стояла в полный рост. Вообще работа с несколькими мониторами в Plasma 5 это пока атас, все меньший с каждой версией, но еще далеко не побежденный.

В wayland сессии вообще настройки мониторов в systemsettings до сих пор не работают, что исключает возможность работы с несколькими мониторами.