Во вторник, 10 октября 2017 увидела свет KDE Plasma 5.11. Данный выпуск включает в себя переработанный интерфейс программы настроек, улучшения уведомлений и еще более продвинутый менеджер задач. Стоит заметить, что в этом выпуске впервые появилась новая функциональность «Vault» — система, которая позволяет пользователю надежно шифровать наборы документов используя дружественный графический интефейс оболочки Plasma.
Ключевые изменения:
- Переработанный дизайн программы настроек
Новый дизайн направлен на упрощение доступа к наиболее используемым настройкам. Но это только первый шаг на пути к трансформации сложной программы настроек к более простой в навигации и более дружественной к пользователю.
- История уведомлений
По популярному запросу пропущенные и старые уведомления сохраняются в соответствующем виджете. В планах дальнейшая модернизация системы уведомлений Plasma. Данное новшество позволяет пользователю изменить время жизни уведомлений от приложений и тем самым предоставляет возможность ознакомится с событиями что произошли за время отсутствия пользователя.
- Улучшения в менеджере задач
Меню менеджера задач теперь предоставляет доступ к внутренним функциям приложений динамически (Plasma 5.10 позволяла добавлять пункты меню только на старте программы). К примеру такой функциональностью может воспользоваться текстовый редактор: предоставить список отрытых файлов.
Дополнительно теперь можно передвигать приложения в группе менеджера задач, что делает управление приложениями более предсказуемым.
Также произведен ряд оптимизаций производительности.
- Plasma Vault
Данное нововведение нацелено на пользователей, которые работают с приватной и «чувствительной» информацией. Plasma Vault позволяет шифровать наборы файлов используя мощное современное шифрование и дружественный графический интерфейс. Это позволяет укрыть файлы нежелательные к просмотру посторонними в надежном месте. В меню «Activities» добавлена соответствующая функциональность.
- Улучшения в меню запуска
Меню запуска приложений и виджет Kicker получили ряд визуальных улучшений. Добавлена возможность редактировать и/или удалять любую программу из результатов поиска. Дополнительно теперь можно установить иконку приложению из текущей темы (ранее только предлагалось вручную указать файл иконки на накопителе). Виджеты запуска программ теперь имеют доступ к общему списку «Любимых приложений», что значит данный список будет сохранен даже если пользователь решит сменить виджет запуска или добавить новый.
- Folder view
Данный способ организации рабочего стола был введен по умолчанию в Plasma 5.10, после чего получил множество позитивных отзывов пользователей. В данном выпуске Plasma добавлена поддержка новых клавиатурных «горячих клавиш» (напр. Ctrl+A). Размещение иконок теперь более равномерное на всем видимом пространстве. Сократилось время запуска рабочего стола а манипуляция иконками теперь значительно меньше использует доступ к диску.
- Wayland
Большой объем труда был вложен в композитор окон KWin. Теперь он может автоматически вычислить масштабирование для монитора основываясь на плотности пикселей последнего.
Начата работа по возможности запуска Plasma без запуска Xorg, т. е. чтобы запуск XWayland производился только на запрос приложения, которое того требует. Такое изменение позволит улучшить производительность путем отсечения ненужных прослоек (в виде Xorg) при запуске системы.
Теперь сессиями Wayland можно управлять с помощью ConsoleKit2 (а не только logind), что расширяет список поддерживаемых платформ для Plasma
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