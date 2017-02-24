Версия Ubuntu для китайского рынка переходит с Unity на новое окружение UKUI на основе Mate

MATE



Но это же ископаемое, тупиковая ветвь эволюции; существует лишь для любителей старины. В конце концов, если так нравится виндоподобие, то почему не взять KDE (её по крайней мере можно настроить хоть в стиле виндовоза, хоть в стиле макоси), но оно при этом современно?

ЗЫ да, я как Ъ по ссылкам не ходил.