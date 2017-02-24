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НовостиUbuntu Linux

Версия Ubuntu для китайского рынка переходит с Unity на новое окружение UKUI на основе Mate

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Разработчики Ubuntu Kylin (официальной редакции Ubuntu Linux для китайских пользователей) сообщили о предстоящем переходе на новое окружение рабочего стола UKUI (Ubuntu Kylin User Interface). Данное окружение планируется использовать по умолчанию вместо Unity уже в одном из будущих выпусков Ubuntu Kylin. UKUI является форком MATE и предлагает вариант классической организации рабочего стола, удобный для китайских пользователей, привыкших к Windows. По словам разработчиков, китайские пользователи предпочитают классическую организацию рабочего стола в стиле Windows и считают неудобным окружение Unity, что замедляет продвижение Ubuntu в Китае. Пользователей из других стран данное изменение не коснётся.

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китайские пользователи предпочитают классическую организацию рабочего стола в стиле Windows и считают неудобным окружение Unity

Выходит я китаец?

King_Carlo ★★★★ ()

Разум восторжествовал!!! А новостью ниже прям в экстаз входят от элементариос... У нормальных людей всё равно стоит либо KDE, либо Cinnamon, либо Xfce. Интересно будет взглянуть на сабж.

cheshire_cat ()

MATE

Но это же ископаемое, тупиковая ветвь эволюции; существует лишь для любителей старины. В конце концов, если так нравится виндоподобие, то почему не взять KDE (её по крайней мере можно настроить хоть в стиле виндовоза, хоть в стиле макоси), но оно при этом современно?

ЗЫ да, я как Ъ по ссылкам не ходил.

asaw ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от cheshire_cat

Я видимо тоже. С самого момента появления этого юнити...

Просто вы оба, по всей видимости, не пользовались макосью. После макоси Юнити кажется очень гибкой и юзабельной средой.

asaw ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от asaw

Но это же ископаемое, тупиковая ветвь эволюции; существует лишь для любителей старины

Ты зачем нам китайцам такую дичь пишешь? Mate - отличное, современное, удобное DE.

то почему не взять KDE

Потому что kde - вечная бета версия неюзабельного глюкодрома.

King_Carlo ★★★★ ()
Ubuntu Linux