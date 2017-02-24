Версия Ubuntu для китайского рынка переходит с Unity на новое окружение UKUI на основе Mate

Разработчики Ubuntu Kylin (официальной редакции Ubuntu Linux для китайских пользователей) сообщили о предстоящем переходе на новое окружение рабочего стола UKUI (Ubuntu Kylin User Interface). Данное окружение планируется использовать по умолчанию вместо Unity уже в одном из будущих выпусков Ubuntu Kylin. UKUI является форком MATE и предлагает вариант классической организации рабочего стола, удобный для китайских пользователей, привыкших к Windows. По словам разработчиков, китайские пользователи предпочитают классическую организацию рабочего стола в стиле Windows и считают неудобным окружение Unity, что замедляет продвижение Ubuntu в Китае. Пользователей из других стран данное изменение не коснётся.
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