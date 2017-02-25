Спустя 9 месяцев после того, как восемь наиболее активных разработчиков OpenWrt покинули проект и начали работу над созданием форка, получившего название LEDE (Linux Embedded Development Environment), состоялся первый стабильный выпуск.
Основные изменения:
- Ядро Linux обновлено с версии 3.18 до 4.4.50
- Обновлено основное ПО:
- dnsmasq до 2.76
- busybox до 1.25.1
- polarssl 1.3.14 заменён на mbedtls 2.4.0
- openssl до 1.0.2k
- Усилена безопасность:
- Для проверки целостности исходного кода пакетов вместо MD5 теперь используется SHA256
- mbedtls: отключена поддержка SSLv3
- OpenSSL: отключены сжатие, печально известное расширение Heartbeat, NPN, Whirlpool и J-PAKE
- Усилена защита от атак, связанных с повреждением памяти:
- в GCC используются опции -Wformat и -Wformat-security
- защита от переполнения стека в пространстве пользователя
- защита от переполнения стека в пространстве ядра
- определение переполнения буфера (FORTIFY_SOURCE)
- защита RELRO
- Улучшена поддержка сети:
- Smart Queue Management (SQM) уменьшает влияние промежуточной буферизации пакетов (bufferbloat). К сожалению, в релиз не вошло ядро 4.9, где была проведена ещё большая работа в этом направлении
- Промежуточная буферизация также снижена на чипсетах ath9k,mt76 и некоторых чипсетах ath10k
- Драйвер ath9k переведён на использование планировщика Airtime, что существенно уменьшило эфирное время, занимаемое медленными устройствами
- Повышена стабильность работы беспроводного стека в общем, и драйвера ath9k в частности
- Для чипсета ath10k-ct опционально доступен альтернативный драйвер от Candela-Tech
- Улучшена защищённость IPv6
- Обновлён тулчейн:
- musl 1.1.16
- gcc 5.4.0
- binutils 2.25.1
- Платформы и драйверы:
- Lantiq:
- добавлена прошивка DSL
- обновлены драйверы DSL phy
- Новые платформы:
- apm821xx (AppliedMicro APM821xx)
- arc770 (Synopsys DesignWare ARC 770D)
- archs38 (Synopsys DesignWare ARC HS38)
- armvirt (QEMU ARM Virtual Machine)
- ipq806x (Qualcomm Atheros IPQ806X)
- layerscape (NXP Layerscape)
- zynq (Xilinx Zynq 7000)
- Реорганизована платформа x86:
- платформа Xen DomU объединена с платформой x86/generic
- реализована поддержка ускорения инструкций AES-NI
- Удалена поддержка платформ:
- realview (заменена на armvirt)
- ppc44x (код был неработоспособен)
- netlogic (из-за отсутствия оборудования)
- Lantiq:
- Улучшена сборочная система:
- Базовая система отделена от пакетов, поддерживаемых сообществом. Это упрощает распространение бинарных обновлений
- Исправлена и улучшена обработка зависимостей пакетов
- Для каждого устройства теперь формируются отдельные образы rootfs, что позволяет индивидуально выбирать пакеты для профилей устройств
- Переписан код сборки образов, что позволило снизить затраты времени на компиляцию и упростить определение профилей устройств
- В Makefile добавили новые команды для запуска серий стандартных диагностических наборов.
- Исходники теперь могут быть загружены с помощью сurl
- Тарболы с исходным кодом теперь воспроизводимы
- Image Builder / SDK
- Переработана сборка библиотек (для лучшей переносимости между разными дистрибутивами Linux)
- Реализована возможность сборки модулей ядра, используя SDK
- Добавлена поддержка множества новых роутеров и плат
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