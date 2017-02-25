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НовостиOpen Source

Первый выпуск LEDE — форка OpenWrt

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Спустя 9 месяцев после того, как восемь наиболее активных разработчиков OpenWrt покинули проект и начали работу над созданием форка, получившего название LEDE (Linux Embedded Development Environment), состоялся первый стабильный выпуск.

Основные изменения:

  • Ядро Linux обновлено с версии 3.18 до 4.4.50
  • Обновлено основное ПО:
    • dnsmasq до 2.76
    • busybox до 1.25.1
    • polarssl 1.3.14 заменён на mbedtls 2.4.0
    • openssl до 1.0.2k
  • Усилена безопасность:
    • Для проверки целостности исходного кода пакетов вместо MD5 теперь используется SHA256
    • mbedtls: отключена поддержка SSLv3
    • OpenSSL: отключены сжатие, печально известное расширение Heartbeat, NPN, Whirlpool и J-PAKE
    • Усилена защита от атак, связанных с повреждением памяти:
      • в GCC используются опции -Wformat и -Wformat-security
      • защита от переполнения стека в пространстве пользователя
      • защита от переполнения стека в пространстве ядра
      • определение переполнения буфера (FORTIFY_SOURCE)
      • защита RELRO
  • Улучшена поддержка сети:
    • Smart Queue Management (SQM) уменьшает влияние промежуточной буферизации пакетов (bufferbloat). К сожалению, в релиз не вошло ядро 4.9, где была проведена ещё большая работа в этом направлении
    • Промежуточная буферизация также снижена на чипсетах ath9k,mt76 и некоторых чипсетах ath10k
    • Драйвер ath9k переведён на использование планировщика Airtime, что существенно уменьшило эфирное время, занимаемое медленными устройствами
    • Повышена стабильность работы беспроводного стека в общем, и драйвера ath9k в частности
    • Для чипсета ath10k-ct опционально доступен альтернативный драйвер от Candela-Tech
    • Улучшена защищённость IPv6
  • Обновлён тулчейн:
    • musl 1.1.16
    • gcc 5.4.0
    • binutils 2.25.1
  • Платформы и драйверы:
    • Lantiq:
      • добавлена прошивка DSL
      • обновлены драйверы DSL phy
    • Новые платформы:
      • apm821xx (AppliedMicro APM821xx)
      • arc770 (Synopsys DesignWare ARC 770D)
      • archs38 (Synopsys DesignWare ARC HS38)
      • armvirt (QEMU ARM Virtual Machine)
      • ipq806x (Qualcomm Atheros IPQ806X)
      • layerscape (NXP Layerscape)
      • zynq (Xilinx Zynq 7000)
    • Реорганизована платформа x86:
      • платформа Xen DomU объединена с платформой x86/generic
      • реализована поддержка ускорения инструкций AES-NI
    • Удалена поддержка платформ:
      • realview (заменена на armvirt)
      • ppc44x (код был неработоспособен)
      • netlogic (из-за отсутствия оборудования)
  • Улучшена сборочная система:
    • Базовая система отделена от пакетов, поддерживаемых сообществом. Это упрощает распространение бинарных обновлений
    • Исправлена и улучшена обработка зависимостей пакетов
    • Для каждого устройства теперь формируются отдельные образы rootfs, что позволяет индивидуально выбирать пакеты для профилей устройств
    • Переписан код сборки образов, что позволило снизить затраты времени на компиляцию и упростить определение профилей устройств
    • В Makefile добавили новые команды для запуска серий стандартных диагностических наборов.
    • Исходники теперь могут быть загружены с помощью сurl
    • Тарболы с исходным кодом теперь воспроизводимы
  • Image Builder / SDK
    • Переработана сборка библиотек (для лучшей переносимости между разными дистрибутивами Linux)
    • Реализована возможность сборки модулей ядра, используя SDK
  • Добавлена поддержка множества новых роутеров и плат

>>> Подробности

anonymous

Проверено: Klymedy ()
Ответ на: комментарий от GblGbl

Форк был необходим, поскольку, насколько я понимаю, договориться о решении проблем мирным обсуждением не получилось. Сейчас уже обсуждают вопрос о слиянии проектов обратно, но пока решение не принято.

Что касается сабжа: пишут, что можно апгрейдиться из OpenWrt с сохранением настроек. Но лично мне спокойнее поставить начисто. Полёт уже 2 суток нормальный. Апгрейдился потому, что в стабильной OpenWrt нет некоторых нужных мне пакетов (например, adblock).

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Сейчас уже обсуждают вопрос о слиянии проектов обратно, но пока решение не принято.

Надеюсь это обратное слияние останется проектом LEDE. Пользуюсь почти год, объективно лучше. Везде где раньше ставил OpenWRT - перепрошил на LEDE. Пусть и дальше развиваются под этим брэндом и кодовой базой.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от GblGbl

Ох уж этот опенсорс, чуть что - форк.

Ох уж эти гнилые комментаторы с ЛОРа, чуть что - высер.

Такое ощущение, что стена улучшений, описанная в новости, прошла мимо тебя. Такие как ты заходят только чтоб просраться, видимо потому что обычным способом (в сортире по утрам) не получается, а погадить на ЛОРе - словно слабительное, да? После него уже и в обычном сортире можно.

anonymous ()

А как в netgearе посмотреть какая версия у меня? v1 или v2? В списке LEDE поддерживаемых железок рядом с моим роутером стоит «v2» - это что?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Иногда по штрих-коду можно понять, а вообще смотри по начинке. Этим D-Link обычно грешит по-моему, что не роутер, так 100500 версий, из которых половина не умеет в альтернативные прошивки.

xdimquax ()
Ответ на: комментарий от xdimquax

Хе, в админке посмотрел - моя версия в таблице. Это значит я смогу без проблем накатить себе LEDE, и гарантированно ничего не сломаю? Или есть маленький шанс превратиться в кирпич?

anonymous ()

Народ!

Вот в таблице LEDE списки моделей роутеров. Там колонка CPU.

Как вообще можно узнать какой CPU в твоем роутере? Есть такая команда в Linux, чтоб пробить начинку роутера?

anonymous ()
Open Source