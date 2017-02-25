Форк был необходим, поскольку, насколько я понимаю, договориться о решении проблем мирным обсуждением не получилось. Сейчас уже обсуждают вопрос о слиянии проектов обратно, но пока решение не принято.

Что касается сабжа: пишут, что можно апгрейдиться из OpenWrt с сохранением настроек. Но лично мне спокойнее поставить начисто. Полёт уже 2 суток нормальный. Апгрейдился потому, что в стабильной OpenWrt нет некоторых нужных мне пакетов (например, adblock).