Команда TrueOS объявила о стабилизации системы

Разработчики TrueOS объявили об окончании бета-тестирования и стабилизации кодовой базы проекта. Также объявлено об исправлении некоторых ошибок, обновлении ключевых компонентов графического окружения (Qt ​​с 5.6.2 до 5.7.1) и доведении до полной работоспособности функциональных возможностей: автоматическое монтирование/размонтирование съемных накопителей данных (флешек), добавление набора утилит для управления изолированными окружениями Jail.

TrueOS является продолжением развития проекта PC-BSD и отличается от неё rolling-моделью разработки. Ядро и основные компоненты системы основаны на ветке FreeBSD-CURRENT, присутствуют заимствования из OpenBSD касающиеся безопасности. В качестве основной среды рабочего стола предлагается Lumina — основанная на Qt5 легковесная среда с классическим подходом к организации рабочего пространства пользователя. К стабилизации кодовой базы приурочен выпуск установочных носителей: сформированы образы iso (dvd) и img (usb) для быстрого развертывания desktop и server окружения, поддерживается только архитектура AMD64.

Особенности TrueOS: Основное окружение рабочего стола — Lumina с набором графических приложений на базе Qt5.

Еженедельное обновление пакетной базы и установочных образов.

Для управления дополнительным ПО, ядром и базовой системой используется один инструментарий — PKG и интерфейс к нему 'SysAdm AppCafe'.

По умолчанию предлагается использование файловой системы ZFS.

Обновления устанавливаются только через атомарную замену среза системы через переключение активного раздела во время перезагрузки. Непосредственно в процессе установки обновления текущее программное окружение не меняется.

Новую версию TrueOS можно поставить в отдельный zpool, не нарушая работу уже установленной системы, что позволяет провести обновление с PC-BSD/FreeBSD без очистки диска с сохранением всей пользовательской информации.

Существует возможность настройки автоматического обновления системы.

Вместо DDX-драйвера Intel по умолчанию предлагается универсальный драйвер 'modesetting', работающий поверх драйверов KMS.

Графические DRM-драйверы для чипов Intel синхронизированы с ядром Linux 4.9 и обеспечивают поддержку интегрированной графики чипов Haswell, Broadwell и Skylake.

Вместо ранее предлагаемой панели управления задействован новый графический конфигуратор SysAdm на базе Qt и сервис SysAdm, который предоставляет средства удалённого управления (по умолчанию отключен);

Поддержка загрузчика BSD, наряду с загрузчиком GRUB.

Вместо OpenSSL задействован пакет LibreSSL.

Для установки и обновления всех частей системы, включая компоненты базовой системы, применяется пакетный менеджер pkg. При написании новости использованы материалы с сайта opennet.ru.

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