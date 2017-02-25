Выпуск weston 2.0

С небольшим отставанием от протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.13, подготовлен релиз параллельно развиваемого композитного сервера Weston 2.0. Смена номера значительной версии в Weston 2.0 обусловлена изменениями в новом API управления выводом, нарушающими совместимость c libweston на уровне ABI. Все штатные бэкенды портированы на новый API для настройки вывода.

В новой версии также добавлена поддержка EGL-расширения EGL_KHR_swap_buffers_with_damage , реализованного в проприетарном драйвере NVIDIA. В бэкенде GL добавлена поддержка буферов DRM_FORMAT_YUV444 . Улучшено позиционирование панелей в desktop-shell. В XWayland приведены в порядок сообщения об ошибках.

>>> Источник

>>> Подробности