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НовостиOpen Source

Выпуск weston 2.0

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С небольшим отставанием от протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.13, подготовлен релиз параллельно развиваемого композитного сервера Weston 2.0. Смена номера значительной версии в Weston 2.0 обусловлена изменениями в новом API управления выводом, нарушающими совместимость c libweston на уровне ABI. Все штатные бэкенды портированы на новый API для настройки вывода.

В новой версии также добавлена поддержка EGL-расширения EGL_KHR_swap_buffers_with_damage, реализованного в проприетарном драйвере NVIDIA. В бэкенде GL добавлена поддержка буферов DRM_FORMAT_YUV444. Улучшено позиционирование панелей в desktop-shell. В XWayland приведены в порядок сообщения об ошибках.

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anonymous

Проверено: Klymedy ()

Я тоже использую и для себя лично, и для написания новостей сюда опеннет, но до откровенного копипаста не опускаюсь. Сказать самому совсем не чего?

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от dima1981

Дима, а ты точно 81-го года рождения? Не бери моду со школьников, старайся по-взрослому излагать мысли.

Напишите, пожалуйста, Weston в заголовке с прописной буквы.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

какое значение имеет год рождения когда вестон с маленькой буквы написано слово. в школе за такое быстро бы наверное 2 влепили и ходи потом что обосратый всю жызнь. выпиющее же посягательство на святой регистр, который еще пушкин юзал и многие великие слово-звуко эквилибристы в том числе и французского двора, дабы быть более диликатно понятыми правящими умами мира сиго и доставляя тем самым им истинное аудио-вображательное наслаждение, ведь наслаждение этих ребят есть истинное самое, к которому следует каждому гражданину стремиться и тогда возможно хотя бы на йоту каждый смертный сможет приблизится к тому состоянию просвещенности в котором постоянно пребывают эти самые правящие умы сего мира.

dima1981 ()
Последнее исправление: dima1981 (всего исправлений: 3)
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