QEMU Manage 0.2.1

Проект qemu-manage дорос до версии 0.2.1. qemu-manage — это это ncurses-интерфейс к qemu, упрощающий создание, настройку и управление виртуальными машинами. Проект примечателен тем, что является полностью самостоятельной разработкой, не использующей libvirt.

Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией WTFPL.

Поскольку новостей про этот проект ещё не было, кратко перечислим основные возможности:

запуск и остановка виртуальных машин;

установка гостевой системы;

удаление виртуальной машины;

клонирование виртуальных машин;

подключение к гостевой системе по VNC;

управление виртуальным оборудованием;

настройка сетевых tap-интерфейсов.

Из нового в этой версии:

Для работы теперь не требуются права root (см. файл setup_qemu_nonroot).

Для установки гостевой системы можно использовать ISO-образы и образы диска.

Перерисовка окон при изменении геометрии (главного и списка виртуалок).

Добавлена возможность указывать кастомный файл с BIOS.

Автодополнение системных путей по tab.

Улучшен механизм сбора списка USB-устройств.

Реструктуризован конфигурационный файл.

В ближайших планах: поддержка SPICE и 9p shared folders.

Для сборки необходимы cmake, компилятор C++, libncursesw, boost-1.56 и tigervnc.

Разработку героически в одиночку ведёт pascal.

P. S. ebuild'ов ждать не надо: они уже есть и лежат в дереве исходников проекта.

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