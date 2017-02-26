QEMU Manage 0.2.1

Проект qemu-manage дорос до версии 0.2.1. qemu-manage — это это ncurses-интерфейс к qemu, упрощающий создание, настройку и управление виртуальными машинами. Проект примечателен тем, что является полностью самостоятельной разработкой, не использующей libvirt.
Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией WTFPL.
Поскольку новостей про этот проект ещё не было, кратко перечислим основные возможности:
- запуск и остановка виртуальных машин;
- установка гостевой системы;
- удаление виртуальной машины;
- клонирование виртуальных машин;
- подключение к гостевой системе по VNC;
- управление виртуальным оборудованием;
- настройка сетевых tap-интерфейсов.
Из нового в этой версии:
- Для работы теперь не требуются права root (см. файл setup_qemu_nonroot).
- Для установки гостевой системы можно использовать ISO-образы и образы диска.
- Перерисовка окон при изменении геометрии (главного и списка виртуалок).
- Добавлена возможность указывать кастомный файл с BIOS.
- Автодополнение системных путей по tab.
- Улучшен механизм сбора списка USB-устройств.
- Реструктуризован конфигурационный файл.
В ближайших планах: поддержка SPICE и 9p shared folders.
Для сборки необходимы cmake, компилятор C++, libncursesw, boost-1.56 и tigervnc.
Разработку героически в одиночку ведёт pascal.
P. S. ebuild'ов ждать не надо: они уже есть и лежат в дереве исходников проекта.
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