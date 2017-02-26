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QEMU Manage 0.2.1

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Проект qemu-manage дорос до версии 0.2.1. qemu-manage — это это ncurses-интерфейс к qemu, упрощающий создание, настройку и управление виртуальными машинами. Проект примечателен тем, что является полностью самостоятельной разработкой, не использующей libvirt.

Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией WTFPL.

Поскольку новостей про этот проект ещё не было, кратко перечислим основные возможности:

  • запуск и остановка виртуальных машин;
  • установка гостевой системы;
  • удаление виртуальной машины;
  • клонирование виртуальных машин;
  • подключение к гостевой системе по VNC;
  • управление виртуальным оборудованием;
  • настройка сетевых tap-интерфейсов.

Из нового в этой версии:

  • Для работы теперь не требуются права root (см. файл setup_qemu_nonroot).
  • Для установки гостевой системы можно использовать ISO-образы и образы диска.
  • Перерисовка окон при изменении геометрии (главного и списка виртуалок).
  • Добавлена возможность указывать кастомный файл с BIOS.
  • Автодополнение системных путей по tab.
  • Улучшен механизм сбора списка USB-устройств.
  • Реструктуризован конфигурационный файл.

В ближайших планах: поддержка SPICE и 9p shared folders.

Для сборки необходимы cmake, компилятор C++, libncursesw, boost-1.56 и tigervnc.

Разработку героически в одиночку ведёт pascal.

P. S. ebuild'ов ждать не надо: они уже есть и лежат в дереве исходников проекта.

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Проверено: Shaman007 ()
Open Source