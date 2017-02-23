Simple Viewer GL v2.88 - просмотрщик изображений

Между прочим, ещё в прошлой теме говорилось о сохранении масштаба при переходе от одного файла к другому. Так ведь не сохраняются, за исключением если выбран режим вписывания в окно.



В AzPainter кстати есть встроенный просмотрщик изображений (панель «image viewer»), и там, кстати, сохраняется масштаб при переходе от предыдущего к следующему изображению..

Вот бы если бы разработчики «AzPainter» и «Simple Viewer GL» объединили свои усилия, можно было бы получить мегакрутой графический редактор с встроенным просмотрщиком в с минимальными зависимостями и минимальным потреблением памяти...