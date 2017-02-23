Simple Viewer GL v2.88 - просмотрщик изображений

Simple Viewer GL — легковесный просмотрщик изображений.
Интерфейс состоит из одного окна с опциональной строкой статуса и информацией о пикселе под курсором и/или выделенной области (скриншот). Simple Viewer GL умеет определять тип файла по его сигнатуре, а не только по расширению, а также рекурсивно сканировать директорию.
Работает в GNU/Linux и macOS.
Новое в 2.88
- Добавлена поддержка встроенных ICC-профилей.
- Добавлено поддержка exif (включается по хоткею <e>).
- Добавленя поддержка анимированных GIF.
- Поддержка автоповтора нажатой клавиши.
- Расширена поддержка формата PPM (собственная реализация).
- Расширена поддержка TARGA (собственная реализация).
- Если при сборке недоступен imlib2, то для загрузки BMP используется своя реализация (неполная поддержка).
- Улучшена реализация выделения области изображения.
- Улучшено отображение информации под курсором (хоткей <p>).
- Расширена поддержка ZX-Spectrum screen.
- Переработано определение формата изображения.
- Отрисовка только тех банков изображения, которые видны в окне.
- Улучшен скрипт сборки.
Поддерживаемые форматы
Сторонняя реализация:
- PNG (libpng);
- JPEG (libjpeg);
- TIFF (libtiff);
- GIF (giflib);
- WEBP (webp).
Собственная реализация:
- PPM (все форматы);
- XPM (только xpm 2);
- TARGA (большинство форматов);
- DDS (частично);
- PSD (формат до конца не отреверсили, посему не все функции поддерживаются);
- ICO (png и «обычные» фреймы);
- XWD (только x11);
- SCR (ZX-Spectrum screen);
- PVR, RAW, AGE (это внутренние форматы).