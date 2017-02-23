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Simple Viewer GL v2.88 - просмотрщик изображений

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Simple Viewer GL — легковесный просмотрщик изображений.

Интерфейс состоит из одного окна с опциональной строкой статуса и информацией о пикселе под курсором и/или выделенной области (скриншот). Simple Viewer GL умеет определять тип файла по его сигнатуре, а не только по расширению, а также рекурсивно сканировать директорию.

Работает в GNU/Linux и macOS.

Новое в 2.88

  • Добавлена поддержка встроенных ICC-профилей.
  • Добавлено поддержка exif (включается по хоткею <e>).
  • Добавленя поддержка анимированных GIF.
  • Поддержка автоповтора нажатой клавиши.
  • Расширена поддержка формата PPM (собственная реализация).
  • Расширена поддержка TARGA (собственная реализация).
  • Если при сборке недоступен imlib2, то для загрузки BMP используется своя реализация (неполная поддержка).
  • Улучшена реализация выделения области изображения.
  • Улучшено отображение информации под курсором (хоткей <p>).
  • Расширена поддержка ZX-Spectrum screen.
  • Переработано определение формата изображения.
  • Отрисовка только тех банков изображения, которые видны в окне.
  • Улучшен скрипт сборки.

Поддерживаемые форматы

Сторонняя реализация:

  • PNG (libpng);
  • JPEG (libjpeg);
  • TIFF (libtiff);
  • GIF (giflib);
  • WEBP (webp).

Собственная реализация:

  • PPM (все форматы);
  • XPM (только xpm 2);
  • TARGA (большинство форматов);
  • DDS (частично);
  • PSD (формат до конца не отреверсили, посему не все функции поддерживаются);
  • ICO (png и «обычные» фреймы);
  • XWD (только x11);
  • SCR (ZX-Spectrum screen);
  • PVR, RAW, AGE (это внутренние форматы).

>>> Simple Viewer GL на BitBucket

Между прочим, ещё в прошлой теме говорилось о сохранении масштаба при переходе от одного файла к другому. Так ведь не сохраняются, за исключением если выбран режим вписывания в окно.

anonymous_incognito ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous_incognito

Между прочим, ещё в прошлой теме говорилось о сохранении масштаба при переходе от одного файла к другому. Так ведь не сохраняются, за исключением если выбран режим вписывания в окно.

В AzPainter кстати есть встроенный просмотрщик изображений (панель «image viewer»), и там, кстати, сохраняется масштаб при переходе от предыдущего к следующему изображению..

Вот бы если бы разработчики «AzPainter» и «Simple Viewer GL» объединили свои усилия, можно было бы получить мегакрутой графический редактор с встроенным просмотрщиком в с минимальными зависимостями и минимальным потреблением памяти...

atsym ★★ ()
Open Source