14 июля состоялся релиз Pechkin v0.2.0.

Pechkin — это многоплатформенный клиент для пересылки сообщений в децентрализованной p2p-сети bitmessage.

Сеть Bitmessage сходна с сетью Bitcoin тем, что опирается на криптографию и жертвует некоторым удобством ради безопасности и децентрализации, однако она предназначена для задачи пересылки сообщений, а не денежных транзакций.

При разработке Pechkin основной упор делается на простоту использования и малое потребление памяти и процессорного времени.

В новой версии добавлена поддержка децентрализованных анонимных групп бесед chan:

Внутри chan сообщения пользователей анонимны в такой степени, что неизвестен ни Bitmessage-адрес получателя, ни Bitmessage-адрес отправителя.

chan невозможно отключить, убрав какой-либо центральный сервер или группу серверов, благодаря полной децентрализованности сети.

chan невозможно подвергнуть цензуре, поскольку для того, чтобы знать криптографические ключи к chan, достаточно знать лишь имя chan. Таким образом, любой пользователь Bitmessage, знающий имя рассылки, может анонимно читать chan и анонимно отправлять новые сообщения в chan.

Любой пользователь Bitmessage может создать свой собственный chan, просто придумав имя и поделившись этим именем с приглашенными им пользователями.