В nouveau не могут реализовать качественную поддержку GTX 900

Разработчики свободного видеодрайвера nouveau для видеокарт NVIDIA раскритиковали политику компании. Дело в том, что новые линейки видеокарт проверяют цифровые подписи прошивок видеокарт. Прошивки доступны публично, однако лишь для конечного пользователя, т. е. nouveau не имеет права поставлять их вместе с драйвером.

Разработчики nouveau сказали следующее:

Политика NVIDIA не дает нам возможность продолжать развитие драйвера для архитектуры Maxvell2+, во-первых, мы не можем распространять прошивки, а во-вторых, реверс-инжиниринг VBIOS'а видеокарт невозможен по юридическим причинам. NVIDIA предпочитает разрабатывать собственный открытый драйвер nvgpu (только для Android). Александр Курбот, отвечающий за связь компании с открытым сообществом, уволился. Очень много вопросов так и остались без ответа. Может эта компания понять наши просьбы или нет? По-видимому, это худшее, с чем мы сталкивались.

Напомню, без проверки прошивки невозможно управление питанием, частотой кулера и частотой GPU на архитектурах Maxvell2+ и Pascal.

>>> Подробности (видео на youtube, примерно с 6 ч. 11:00