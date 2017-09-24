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НовостиHardware and Drivers

В nouveau не могут реализовать качественную поддержку GTX 900

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Разработчики свободного видеодрайвера nouveau для видеокарт NVIDIA раскритиковали политику компании. Дело в том, что новые линейки видеокарт проверяют цифровые подписи прошивок видеокарт. Прошивки доступны публично, однако лишь для конечного пользователя, т. е. nouveau не имеет права поставлять их вместе с драйвером.

Разработчики nouveau сказали следующее:

Политика NVIDIA не дает нам возможность продолжать развитие драйвера для архитектуры Maxvell2+, во-первых, мы не можем распространять прошивки, а во-вторых, реверс-инжиниринг VBIOS'а видеокарт невозможен по юридическим причинам. NVIDIA предпочитает разрабатывать собственный открытый драйвер nvgpu (только для Android). Александр Курбот, отвечающий за связь компании с открытым сообществом, уволился. Очень много вопросов так и остались без ответа. Может эта компания понять наши просьбы или нет? По-видимому, это худшее, с чем мы сталкивались.

Напомню, без проверки прошивки невозможно управление питанием, частотой кулера и частотой GPU на архитектурах Maxvell2+ и Pascal.

>>> Подробности (видео на youtube, примерно с 6 ч. 11:00

Чего можно ожидать от одной из самых копирастических конторок в мире? С каждой новостью об очередном улучшении свободного графического стека, и о каждой мелкой доработке в DRM подсистеме ядра, я всё больше и больше хочу мигрировать на Radeon. Но пока что останавливает более высокая производительность блоба, более высокая скорость рендеринга с CUDA и прочие мелочи.

Sunderland93 ★★★★★ ()

В nouveau не могут реализовать качественную поддержку GTX 900

Как-будто в других сериях карт они могут обеспечить качественную поддержку.

Ivan_qrt ★★★ ()

А какая разница? Ну вот какая разница? Зачем? Зачем этот новеуаувау, зачем отказаться о проприетарных дров, которые ставятся на раз два. Зачем вообще что-то делать?
Не проще ли лечь и лежать, и ждать когда придет конец?

GanGSISoft ★★ ()
Ответ на: комментарий от GanGSISoft

Затем что проприетарные дрова нвидии - просто напросто кал? Оптимус и вяленд не работают, в виртуалку не пробрасывается, а это всё есть заноза в заднице. Так что следующая моя карта будет радиком, а на ноуте ограничусь интелом.

dearAmomynous ()
Ответ на: комментарий от robus

Есть такое для Android. Не очень понятно, что там с лицензией. Но вроде GPL (все файлы не проверял, но во что потыкал как будто GPL), хотя встречал мнение, что с портированием в основное линукс-ядро имеются как раз лицензионные проблемы.

nvgpu

anonymous_incognito ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Быдловидиа всегда была говном

А есть что-то лучше? Пробовал играть в топовые игры под Linux на Intel/AMD - либо не запускалось, либо дичайшие глюки/артефакты. На винде AMD еще живет, а на Linux без nVidia делать нечего. Так что не гони, мальчик, лучше nVidia под Linux ничего нет.

anonymous ()

Че делать ? Поведение nvidia типично для монополиста, они впереди по технологиям и маркетингу, так почему бы не закрутить все гайки ?

Пользователи linux ничтожный процент и с точки зрения бизнеса не стоят внимания

ism ()
Hardware and Drivers