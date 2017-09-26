Red Hat требует перевести все исталляции OpenShift со второго поколения на третье

Red Hat собирается прекратить поддержку второго поколения виртуальных машин в рамках облачной платформы OpenShift и просит всех пользователей перевести свои проекты, использующие машины второго поколения, на третье поколение.



Для облегчения миграции, подготовлены справочные материалы. Миграцию для пользователей бесплатных тарифных планов необходимо завершить 30 сентября, после этой даты машины, использующие второе поколение OpenShift, запускаться не будут. Для пользователей, пользующихся платными услугами, срок установлен до 30 декабря.



OpenShift — это публичная облачная платформа от Red Hat, включающая набор свободных компонентов, таких как Red Hat Enterprise Linux, Docker, Kubernetes. OpenShift предлагает как бесплатные, так и платные тарифные планы, REST API, доступ по ssh и git, а также магазин готовых контейнеров.

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