Двадцать шестого сентября две тысячи семнадцатого года увидел свет LanguageTool 3.9 – приложение для поиска грамматических и стилистических ошибок.

Особенности:

Требует Java 8+ от Oracle или IcedTea.

Поддерживает более двадцати языков, включая русский, украинский, белорусский, английский, немецкий, французский, китайский и японский.

Поставляется как в виде отдельного приложения, так и в виде расширения для OpenOffice, LibreOffice, Mozilla Firefox и других программ.

В версии 3.9:

Добавлены новые и улучшены некоторые старые правила для бретонского, каталонского, голландского, английского, французского, русского, испанского, украинского языков, а также для эсперанто.

Улучшены словари французского, русского и украинского языков.

Для текстов на немецком языке улучшены алгоритм создания списка исправлений и поддержка диалектов при проверке правописания, добавлены новые и улучшены некоторые старые правила, расширены возможности добавления грамматической информации в словарь.

Для португальского языка добавлены новые и улучшены некоторые старые правила (согласование, сочетаемость местоимений, пунктуация при приветствии и прощании, обнаружение слов, применяемых при дутой рекламе и выражении не нейтрального мнения, употребление пробелов и математических символов и другое); улучшен формат представления грамматической информации; исключены из проверки правописания сокращения, части формул, единицы измерения и другие подобные вещи; обновлены словари правописания.

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