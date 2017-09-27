В Firefox 57 снова будет реклама на стартовой странице

Mozilla вернет рекламу на стартовую страницу. Начиная с версии 57 новая стартовая страница («about:home») будет предлагать помимо часто посещаемых ресурсов также подборку рекомендованного коммерческим сервисом Pocket контента, который потенциально может быть интересен пользователю. Про возможность отключить данную функцию разработчиками не сообщается.

Сервис синхронизации закладок Pocket был приобретен Mozilla в феврале 2017 года. Подборка Pocket строится на основании того, что пользователь сохранил в этом сервисе. Есть бесплатный и платный варианты использования.

>>> Подробности