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НовостиMozilla

В Firefox 57 снова будет реклама на стартовой странице

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Mozilla вернет рекламу на стартовую страницу. Начиная с версии 57 новая стартовая страница («about:home») будет предлагать помимо часто посещаемых ресурсов также подборку рекомендованного коммерческим сервисом Pocket контента, который потенциально может быть интересен пользователю. Про возможность отключить данную функцию разработчиками не сообщается.

Сервис синхронизации закладок Pocket был приобретен Mozilla в феврале 2017 года. Подборка Pocket строится на основании того, что пользователь сохранил в этом сервисе. Есть бесплатный и платный варианты использования.

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Проверено: Shaman007 ()

Для максимального удовлетворения потребностей пользователей и по многочисленным их пожеланиям Mozilla вернула рекламу на стартовую страницу

Это как «по многочисленным просьбам пенсионеров им отменили льготы на проезд»?

te111011010 ()

Про возможность отключить данную функцию разработчиками не сообщается

Достаточно нажать на шестерёнку в правом верхнем угле стартовой страницы и убрать галочки с нужных пунктов.

И мне не жалко помочь Мозилле через рекламу. Не говоря уже о том, что рекламу, разумеется, всегда можно будет отключить без всяких дополнений - это же Мозилла.

meequz ★★ ()
Последнее исправление: meequz (всего исправлений: 1)

И что в этом плохого? Им бесплатно дают единственный по-настоящему свободный, популярный браузер, а они еще чем-то не довольны.

Polugnom ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Polugnom

Смысл свободного браузера, да и софта вообще — быть уверенным, что он за тобой не шпионит. А тут подбор наиболее релеватных ссылок через коммерческий сервис.

Vsevolod-linuxoid ★★★ ()
Последнее исправление: Vsevolod-linuxoid (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Vsevolod-linuxoid

Смысл свободного браузера, да и софта вообще — быть уверенным, что он за тобой не шпионит.

/me уронил булку с пармезаном. Да ладно?! Кто тебе сказал такую чушь?

Aceler ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Vsevolod-linuxoid

Смысл свободного браузера, да и софта вообще — быть уверенным, что он за тобой не шпионит...

проприетарный поисковик.

Смысл тогда только в том, что в интернет не ходить. Как ты определяешь свободность сайта?

fornlr ★★★★★ ()

правильно-правильно

чем больше таких шагов - тем побыстрее Мозиллу можно закопать будет. Нефиг Айка было увольнять.

anonymous ()

Не стоило и убирать. Если человека не напрягает - пусть смотрит и кликает, если напрягает - пусть берет new tab tools или что там ему подходит.

thesis ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Vsevolod-linuxoid

Свободное программное обеспечение (СПО, англ. free software, также software libre или libre software), свободный софт — программное обеспечение, пользователи которого имеют права («свободы») на его неограниченную установку, запуск, свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование), а также распространение копий и результатов изменения.

Чтении википедии вслух с выражением — 25$/час.

Aceler ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Aceler

Я в курсе, _что_ такое СПО. Я говорил о том, _почему_ его использовать.

Конечно, приватность — не единственная причина использования СПО.

Vsevolod-linuxoid ★★★ ()
Последнее исправление: Vsevolod-linuxoid (всего исправлений: 1)

В Firefox 57 снова будет реклама на стартовой странице

Что за убогая «новость»?! Это что самое главное в 57 выпуске?! Хоть бы скопипастил с опеннета:

http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47272

* в новой версии будет переработан внешний вид браузера, осуществлён переход на WebExtensions и новый web-движок Quantum, комбинирующий проверенные временем компоненты движка Gecko с новыми возможностями по обеспечению многопоточной обработки данных, предоставляемые языком Rust и движком Servo

* В дальнейшем в Firefox ожидается включение проекта Quantum DOM, который обеспечит распараллеливание операций с DOM (Document Object Model) и оставит в прошлом применяемую ныне однопоточную схему обработки контента. JavaScript-код для разных вкладок и iframe будет выполняться параллельно в отдельных нитях, что позволит увеличить отзывчивость браузера при использовании большого числа открытых вкладок. Для переключения между нитями будет задействован встроенный планировщик совместной многозадачности, переключающий контекст в «безопасные» моменты, например, при вызове функций и в вершине каждой итерации циклов, что позволит минимизировать использование блокировок.

* Реализован третий уровень sandbox-изоляции для платформы Linux, при котором в дополнение к ограничению доступа к системным вызовам при помощи Seccomp-bpf, запрету записи в ФС, исключению доступа к разделяемой памяти, временной директории и видеоподсистеме, для процессов браузера также реализовано ограничение на чтение произвольных данных из ФС и лимитирование доступа к настройкам тем оформления, шрифтам, библиотекам и совместно используемым данным;

и т.д.

GladAlex ★★★★★ ()

Господи, священный Pocket, подсказал бы ты мне, где купить SRAM Red по дешёвке - цены бы тебе не было. Я бы вообще не уходил никуда, только и смотрел, как зачарованный на about:home.

Прямая реклама - это какой-то тупой пережиток из 20-го века, размещающие такую лобовую рекламу - просто откровенные придурки.

DRVTiny ★★★★★ ()

Хлеб с маслом подорожал, а жрать охота.

А вообще - ничего смертельного. Снова соберу Chromium из сырцев да закатаю баннерорезку, чтобы проклятые буржуи изголодали.

no1_tx ()
Ответ на: комментарий от Vsevolod-linuxoid

мысл свободного браузера, да и софта вообще — быть уверенным, что он за тобой не шпионит.

О, это что-то новенькое. А я думал для СПО нужно для свободного использования, изучения и изменения при необходимости. У тут вон оно как.

А тут подбор наиболее релеватных ссылок через коммерческий сервис.

О ужас, но ты же пользуешься только тор-браузером, для поиска используешь только DuckDuckGo,

Polugnom ★★★★★ ()
Mozilla