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Увидел свет LanguageTool 3.8

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Двадцать седьмого июня две тысячи семнадцатого года увидел свет LanguageTool 3.8 – приложение для поиска грамматических и стилистических ошибок.

Особенности:

  • Требует Java 8+ от Oracle или IcedTea.
  • Поддерживает более двадцати языков, включая русский, украинский, белорусский, английский, немецкий, французский, китайский и японский.
  • Поставляется как в виде отдельного приложения, так и в виде расширения для OpenOffice (хотя разработчики думают о прекращении поддержки OpenOffice), LibreOffice, Mozilla Firefox и других программ.

В версии 3.8:

  • Обновлены правила для обнаружения ошибок в текстах на каталонском, голландском, английском, немецком, польском, русском, словацком и украинском языках;
  • Много изменений в поддержке португальского языка;
  • Добавлено одно правило для китайского языка;
  • В файле «spelling.txt» поддерживаются фразы (слова с пробелами между ними) путём их преобразования в правила для устранения многозначности (DisambiguationPatternRule), в которых каждое слово принимается только в приведённом регистре и с приведёнными суффиксами и окончаниями. Это приводит к тому, что содержащееся в добавленной фразе слово, когда оно является её частью, не обозначается как содержащее орфографическую ошибку.
  • Когда LanguageTool работает в качестве сервера, включённые и выключенные правила обновляются из конфигурационного файла при запуске. Ранее эти правила «забывались», когда в запросе к серверу присутствовали параметры, включающие или выключающие правила. Теперь требования из запроса будут минимально перекрывать настройки, хранящиеся в конфигурационном файле.
  • «Подчищены» некоторые внутренние интерфейсы для Java и HTTP.

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Проверено: jollheef ()
Open Source