Двадцать седьмого июня две тысячи семнадцатого года увидел свет LanguageTool 3.8 – приложение для поиска грамматических и стилистических ошибок.
Особенности:
- Требует Java 8+ от Oracle или IcedTea.
- Поддерживает более двадцати языков, включая русский, украинский, белорусский, английский, немецкий, французский, китайский и японский.
- Поставляется как в виде отдельного приложения, так и в виде расширения для OpenOffice (хотя разработчики думают о прекращении поддержки OpenOffice), LibreOffice, Mozilla Firefox и других программ.
В версии 3.8:
- Обновлены правила для обнаружения ошибок в текстах на каталонском, голландском, английском, немецком, польском, русском, словацком и украинском языках;
- Много изменений в поддержке португальского языка;
- Добавлено одно правило для китайского языка;
- В файле «spelling.txt» поддерживаются фразы (слова с пробелами между ними) путём их преобразования в правила для устранения многозначности (DisambiguationPatternRule), в которых каждое слово принимается только в приведённом регистре и с приведёнными суффиксами и окончаниями. Это приводит к тому, что содержащееся в добавленной фразе слово, когда оно является её частью, не обозначается как содержащее орфографическую ошибку.
- Когда LanguageTool работает в качестве сервера, включённые и выключенные правила обновляются из конфигурационного файла при запуске. Ранее эти правила «забывались», когда в запросе к серверу присутствовали параметры, включающие или выключающие правила. Теперь требования из запроса будут минимально перекрывать настройки, хранящиеся в конфигурационном файле.
- «Подчищены» некоторые внутренние интерфейсы для Java и HTTP.
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