tg4xmpp 0.1 — транспорт из Jabber в сеть Telegram

Спустя почти два месяца разработки, наша команда рада предоставить стабильную бета-версию транспорта из Jabber в сеть Telegram — tg4xmpp.
Было проделано много работы, и теперь транспорт почти способен заменить официальный клиент Telegram (конечно, если использование Telegram ограничивается лишь текстовой перепиской)
Изменения с начала разработки:
- Многократное повышение стабильности
- Переход с библиотеки slixmpp на sleekxmpp
- Добавлена работа с VCard (XEP-0054)
- Добавлена поддержка двухфакторной авторизации в Telegram
- Добавлена поддержка Presence (статусов) и их синхронизация с сетью Telegram
- Отправка/получение сообщений в чаты и супергруппы
- Добавлены уведомления о прочтении сообщений
- Отображение отредактированных сообщений (дублированием нового сообщения, в связи с тем, что не все Jabber-клиенты поддерживают XEP-0308)
- Начата работа над обработкой медиаконтента
- ...другие неучтённые исправления и изменения
Для чего это нужно:
Данный транспорт предназначен для общения в сети Telegram из Jabber, используя свою учётную запись Telegram, без необходимости использовать официальный клиент Telegram.
Где получить и как использовать?
Исходный код доступен под лицензией Apache 2.0 в нашем SVN (логин/пароль: любые).
Рабочая копия транспорта доступна по адресу tlgrm.rxtx.us (XMPP) (для повышения стабильности, всё-таки, рекомендуем развернуть локальную копию на своём сервере)
Транспорт поставляется со стабильной версией библиотеки для работы с Telegram telethon.
После установки, добавьте в ростер контакт tlgrm.rxtx.us и напишите ему !help.
Отдельное спасибо тем, кто всё-таки осмелился и поддержал проект.
Так как проект не коммерческий и разрабатываем мы его полностью на свои средства, мы не откажемся и от дальнейших пожертвований на наши кошельки Bitcoin и Ethereum:
- BTC: 12LzRmjY5YzZ921SCtbWcSD29nLUCbAd1t
- ETH: 0x33887f3A50071f2A212eE9ab7eF7710f2Db7954F
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