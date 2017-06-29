tg4xmpp 0.1 — транспорт из Jabber в сеть Telegram

Спустя почти два месяца разработки, наша команда рада предоставить стабильную бета-версию транспорта из Jabber в сеть Telegram — tg4xmpp.

Было проделано много работы, и теперь транспорт почти способен заменить официальный клиент Telegram (конечно, если использование Telegram ограничивается лишь текстовой перепиской)





Изменения с начала разработки:

Многократное повышение стабильности

Переход с библиотеки slixmpp на sleekxmpp

на Добавлена работа с VCard (XEP-0054)

Добавлена поддержка двухфакторной авторизации в Telegram

Добавлена поддержка Presence (статусов) и их синхронизация с сетью Telegram

Отправка/получение сообщений в чаты и супергруппы

Добавлены уведомления о прочтении сообщений

Отображение отредактированных сообщений (дублированием нового сообщения, в связи с тем, что не все Jabber-клиенты поддерживают XEP-0308 )

) Начата работа над обработкой медиаконтента

...другие неучтённые исправления и изменения

Для чего это нужно:

Данный транспорт предназначен для общения в сети Telegram из Jabber, используя свою учётную запись Telegram, без необходимости использовать официальный клиент Telegram.



Где получить и как использовать?

Исходный код доступен под лицензией Apache 2.0 в нашем SVN (логин/пароль: любые).

Рабочая копия транспорта доступна по адресу tlgrm.rxtx.us (XMPP) (для повышения стабильности, всё-таки, рекомендуем развернуть локальную копию на своём сервере)

Транспорт поставляется со стабильной версией библиотеки для работы с Telegram telethon.

После установки, добавьте в ростер контакт tlgrm.rxtx.us и напишите ему !help.

Отдельное спасибо тем, кто всё-таки осмелился и поддержал проект.

Так как проект не коммерческий и разрабатываем мы его полностью на свои средства, мы не откажемся и от дальнейших пожертвований на наши кошельки Bitcoin и Ethereum:

BTC : 12LzRmjY5YzZ921SCtbWcSD29nLUCbAd1t

: 12LzRmjY5YzZ921SCtbWcSD29nLUCbAd1t ETH: 0x33887f3A50071f2A212eE9ab7eF7710f2Db7954F

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