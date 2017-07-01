Вышел Calculate Linux 17.6

Мы рады представить вашему вниманию новый релиз Calculate Linux 17.6, выпущенный в честь 10-летия проекта!
В новой версии появилась поддержка установки системы в контейнере LXC/LXD, добавлена поддержка создания своих тем оформления, повышена стабильность бинарных пакетов за счёт включения автомагических зависимостей, улучшена безопасность путём добавления пароля на изменение параметров загрузки ядра загрузчика, а так же предоставления отдельных прав пользователям на обновление системы.
Доступны для загрузки следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), Cinnamon (CLDC), Mate (CLDM) и Xfce (CLDX), Calculate Linux Scratch (CLS), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Scratch Server (CSS), Timeless и Calculate Linux Container (CLC).
Основные изменения
Установка системы
- Calculate включает новый дистрибутив Calculate Linux Container для установки в системе виртуализации LXC/LXD.
- Используемый по умолчанию пароль гостевого пользователя более не переносится в устанавливаемую систему, вместо этого пользователю предлагается явно его указать.
- Добавлена настройка прав доступа в Calculate Console, можно выбрать доступ только к обновлению системы.
- Добавлена поддержка установки пароля на изменение параметров загрузки ядра.
- Добавлена группа sudo для получения прав суперпользователя через одноимённую утилиту.
- При установке с Live образа по умолчанию используется авторазметка.
- Отключено создание bios_boot раздела при авторазметке для UEFI.
- Удалено переписывание загрузочной записи UEFI если параметры не изменились.
- Из дистрибутивов исключены зависимости необходимые только для сборки пакетов.
Обновление системы
- Количество бинарных пакетов в репозитории увеличено до 9546 шт.
- Добавлено кэширование индекса бинарных пакетов, который теперь обновляется вместе с портежами.
- Поддерживается работа со сжатым индексным файлом, размер которого не превышает 1 Мб.
- Отключён вызов исправления системных настроек если не обновлялись репозитории.
Сборка системы
- Добавлена поддержка сборки системы для установки в системе виртуализации LXC/LXD.
- Добавлена поддержка поиска автоматических зависимостей.
- Добавлена пересборка пакетов с выявленными неописанными зависимостями (автомагическими).
- Добавлен сет @autodeps содержащий пропущенные зависимости.
- Отключена опция --with-bdeps для включения зависимостей необходимых только для сборки пакета.
- Добавлен параметр --clean-bdeps для удаления из собираемой системы пакетов, необходимых только для сборки.
- Отключено предварительное вычисление списка пакетов для обновления.
Внешний вид
- Добавлена поддержка изменения оформления системы, настроек профиля при помощи конфигурационного файла /etc/calculate/ini.env.
- Добавлена утилита cl-setup-themes для перенастройки тем.
- Добавлено фоновое изображение в терминале.
Прочее
- Восстановлена команда смены пароля пользователя домена cl-passwd.
- Исправлена ошибка при загрузке системы с intel видеодрайвером.
- Исправлена установка PXE.
- Исправлено определение типа NVMe диска.
- Отключён системный PROXY при получении файлов сервера обновлений.
- Исправлена проблема ввода на болгарском и казахском языках.
- Исправлен вход доменного пользователя в систему с шифрованным профилем.
- Отключена настройка сетевых интерфейсов используемых для сетевого моста.
- Добавлена начальная поддержка эстонского языка в утилитах Calculate.
Состав пакетов
- CLD (KDE desktop):
- KDE Frameworks 5.35, KDE Plasma 5.9.5, KDE Applications 17.04.2, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0
- i686 - 1.8 G, x86_64 - 2.0 G
- CLDC (Cinnamon desktop):
- Cinnamon 3.4, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Evolution 3.22.6, Gimp 2.8.22, Rhythmbox 3.4.1
- i686 - 1.6 G, x86_64 - 1.8 G
- CLDM (MATE desktop):
- MATE 1.18, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Claws Mail 3.15.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1
- i686 - 1.7 G, x86_64 - 1.8 G
- CLDX (Xfce desktop):
- Xfce 4.12, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Claws Mail 3.15.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1
- i686 - 1.5 G, x86_64 - 1.7 G
- CDS (Directory Server):
- OpenLDAP 2.4.44, Samba 4.5.10, Postfix 3.1.6, ProFTPD 1.3.5e, Bind 9.11.0_p5
- i686 - 682 M, x86_64 - 722 M
- CLS (Linux Scratch):
- Xorg-server 1.19.3, Kernel 4.9.34
- i686 - 748 M, x86_64 - 872 M
- CSS (Scratch Server):
- Kernel 4.9.34, Calculate Utilities 3.5.5.6
- i686 - 464 M, x86_64 - 504 M
- Timeless (New server):
- OpenLDAP 2.4.44, Calculate Utilities 3.5.5.6
- i686 - 489 M, x86_64 - 529 M
Обновление
Для обновления выполните cl-update, либо загрузите новый образ в директорию /var/calculate/linux и выполните cl-install.
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