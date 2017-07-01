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НовостиCalculate Linux

Вышел Calculate Linux 17.6

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Мы рады представить вашему вниманию новый релиз Calculate Linux 17.6, выпущенный в честь 10-летия проекта!

В новой версии появилась поддержка установки системы в контейнере LXC/LXD, добавлена поддержка создания своих тем оформления, повышена стабильность бинарных пакетов за счёт включения автомагических зависимостей, улучшена безопасность путём добавления пароля на изменение параметров загрузки ядра загрузчика, а так же предоставления отдельных прав пользователям на обновление системы.

Доступны для загрузки следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), Cinnamon (CLDC), Mate (CLDM) и Xfce (CLDX), Calculate Linux Scratch (CLS), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Scratch Server (CSS), Timeless и Calculate Linux Container (CLC).

Основные изменения

Установка системы

  • Calculate включает новый дистрибутив Calculate Linux Container для установки в системе виртуализации LXC/LXD.
  • Используемый по умолчанию пароль гостевого пользователя более не переносится в устанавливаемую систему, вместо этого пользователю предлагается явно его указать.
  • Добавлена настройка прав доступа в Calculate Console, можно выбрать доступ только к обновлению системы.
  • Добавлена поддержка установки пароля на изменение параметров загрузки ядра.
  • Добавлена группа sudo для получения прав суперпользователя через одноимённую утилиту.
  • При установке с Live образа по умолчанию используется авторазметка.
  • Отключено создание bios_boot раздела при авторазметке для UEFI.
  • Удалено переписывание загрузочной записи UEFI если параметры не изменились.
  • Из дистрибутивов исключены зависимости необходимые только для сборки пакетов.

Обновление системы

  • Количество бинарных пакетов в репозитории увеличено до 9546 шт.
  • Добавлено кэширование индекса бинарных пакетов, который теперь обновляется вместе с портежами.
  • Поддерживается работа со сжатым индексным файлом, размер которого не превышает 1 Мб.
  • Отключён вызов исправления системных настроек если не обновлялись репозитории.

Сборка системы

  • Добавлена поддержка сборки системы для установки в системе виртуализации LXC/LXD.
  • Добавлена поддержка поиска автоматических зависимостей.
  • Добавлена пересборка пакетов с выявленными неописанными зависимостями (автомагическими).
  • Добавлен сет @autodeps содержащий пропущенные зависимости.
  • Отключена опция --with-bdeps для включения зависимостей необходимых только для сборки пакета.
  • Добавлен параметр --clean-bdeps для удаления из собираемой системы пакетов, необходимых только для сборки.
  • Отключено предварительное вычисление списка пакетов для обновления.

Внешний вид

  • Добавлена поддержка изменения оформления системы, настроек профиля при помощи конфигурационного файла /etc/calculate/ini.env.
  • Добавлена утилита cl-setup-themes для перенастройки тем.
  • Добавлено фоновое изображение в терминале.

Прочее

  • Восстановлена команда смены пароля пользователя домена cl-passwd.
  • Исправлена ошибка при загрузке системы с intel видеодрайвером.
  • Исправлена установка PXE.
  • Исправлено определение типа NVMe диска.
  • Отключён системный PROXY при получении файлов сервера обновлений.
  • Исправлена проблема ввода на болгарском и казахском языках.
  • Исправлен вход доменного пользователя в систему с шифрованным профилем.
  • Отключена настройка сетевых интерфейсов используемых для сетевого моста.
  • Добавлена начальная поддержка эстонского языка в утилитах Calculate.

Состав пакетов

  • CLD (KDE desktop):
    • KDE Frameworks 5.35, KDE Plasma 5.9.5, KDE Applications 17.04.2, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0
    • i686 - 1.8 G, x86_64 - 2.0 G
  • CLDC (Cinnamon desktop):
    • Cinnamon 3.4, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Evolution 3.22.6, Gimp 2.8.22, Rhythmbox 3.4.1
    • i686 - 1.6 G, x86_64 - 1.8 G
  • CLDM (MATE desktop):
    • MATE 1.18, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Claws Mail 3.15.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1
    • i686 - 1.7 G, x86_64 - 1.8 G
  • CLDX (Xfce desktop):
    • Xfce 4.12, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Claws Mail 3.15.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1
    • i686 - 1.5 G, x86_64 - 1.7 G
  • CDS (Directory Server):
    • OpenLDAP 2.4.44, Samba 4.5.10, Postfix 3.1.6, ProFTPD 1.3.5e, Bind 9.11.0_p5
    • i686 - 682 M, x86_64 - 722 M
  • CLS (Linux Scratch):
    • Xorg-server 1.19.3, Kernel 4.9.34
    • i686 - 748 M, x86_64 - 872 M
  • CSS (Scratch Server):
    • Kernel 4.9.34, Calculate Utilities 3.5.5.6
    • i686 - 464 M, x86_64 - 504 M
  • Timeless (New server):
    • OpenLDAP 2.4.44, Calculate Utilities 3.5.5.6
    • i686 - 489 M, x86_64 - 529 M

Обновление

Для обновления выполните cl-update, либо загрузите новый образ в директорию /var/calculate/linux и выполните cl-install.

>>> Подробности

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Проверено: jollheef ()
Calculate Linux