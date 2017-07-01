Вышел Calculate Linux 17.6

Мы рады представить вашему вниманию новый релиз Calculate Linux 17.6, выпущенный в честь 10-летия проекта!

В новой версии появилась поддержка установки системы в контейнере LXC/LXD, добавлена поддержка создания своих тем оформления, повышена стабильность бинарных пакетов за счёт включения автомагических зависимостей, улучшена безопасность путём добавления пароля на изменение параметров загрузки ядра загрузчика, а так же предоставления отдельных прав пользователям на обновление системы.

Доступны для загрузки следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), Cinnamon (CLDC), Mate (CLDM) и Xfce (CLDX), Calculate Linux Scratch (CLS), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Scratch Server (CSS), Timeless и Calculate Linux Container (CLC).

Основные изменения

Установка системы

Calculate включает новый дистрибутив Calculate Linux Container для установки в системе виртуализации LXC/LXD.

Используемый по умолчанию пароль гостевого пользователя более не переносится в устанавливаемую систему, вместо этого пользователю предлагается явно его указать.

Добавлена настройка прав доступа в Calculate Console, можно выбрать доступ только к обновлению системы.

Добавлена поддержка установки пароля на изменение параметров загрузки ядра.

Добавлена группа sudo для получения прав суперпользователя через одноимённую утилиту.

При установке с Live образа по умолчанию используется авторазметка.

Отключено создание bios_boot раздела при авторазметке для UEFI.

Удалено переписывание загрузочной записи UEFI если параметры не изменились.

Из дистрибутивов исключены зависимости необходимые только для сборки пакетов.

Обновление системы

Количество бинарных пакетов в репозитории увеличено до 9546 шт.

Добавлено кэширование индекса бинарных пакетов, который теперь обновляется вместе с портежами.

Поддерживается работа со сжатым индексным файлом, размер которого не превышает 1 Мб.

Отключён вызов исправления системных настроек если не обновлялись репозитории.

Сборка системы

Добавлена поддержка сборки системы для установки в системе виртуализации LXC/LXD.

Добавлена поддержка поиска автоматических зависимостей.

Добавлена пересборка пакетов с выявленными неописанными зависимостями (автомагическими).

Добавлен сет @autodeps содержащий пропущенные зависимости.

Отключена опция --with-bdeps для включения зависимостей необходимых только для сборки пакета.

Добавлен параметр --clean-bdeps для удаления из собираемой системы пакетов, необходимых только для сборки.

Отключено предварительное вычисление списка пакетов для обновления.

Внешний вид

Добавлена поддержка изменения оформления системы, настроек профиля при помощи конфигурационного файла /etc/calculate/ini.env.

Добавлена утилита cl-setup-themes для перенастройки тем.

Добавлено фоновое изображение в терминале.

Прочее

Восстановлена команда смены пароля пользователя домена cl-passwd.

Исправлена ошибка при загрузке системы с intel видеодрайвером.

Исправлена установка PXE.

Исправлено определение типа NVMe диска.

Отключён системный PROXY при получении файлов сервера обновлений.

Исправлена проблема ввода на болгарском и казахском языках.

Исправлен вход доменного пользователя в систему с шифрованным профилем.

Отключена настройка сетевых интерфейсов используемых для сетевого моста.

Добавлена начальная поддержка эстонского языка в утилитах Calculate.

Состав пакетов

CLD (KDE desktop): KDE Frameworks 5.35, KDE Plasma 5.9.5, KDE Applications 17.04.2, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0 i686 - 1.8 G, x86_64 - 2.0 G

CLDC (Cinnamon desktop): Cinnamon 3.4, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Evolution 3.22.6, Gimp 2.8.22, Rhythmbox 3.4.1 i686 - 1.6 G, x86_64 - 1.8 G

CLDM (MATE desktop): MATE 1.18, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Claws Mail 3.15.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1 i686 - 1.7 G, x86_64 - 1.8 G

CLDX (Xfce desktop): Xfce 4.12, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Claws Mail 3.15.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1 i686 - 1.5 G, x86_64 - 1.7 G

CDS (Directory Server): OpenLDAP 2.4.44, Samba 4.5.10, Postfix 3.1.6, ProFTPD 1.3.5e, Bind 9.11.0_p5 i686 - 682 M, x86_64 - 722 M

CLS (Linux Scratch): Xorg-server 1.19.3, Kernel 4.9.34 i686 - 748 M, x86_64 - 872 M

CSS (Scratch Server): Kernel 4.9.34, Calculate Utilities 3.5.5.6 i686 - 464 M, x86_64 - 504 M

Timeless (New server): OpenLDAP 2.4.44, Calculate Utilities 3.5.5.6 i686 - 489 M, x86_64 - 529 M



Обновление

Для обновления выполните cl-update, либо загрузите новый образ в директорию /var/calculate/linux и выполните cl-install.

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