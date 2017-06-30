Релиз гипервизра Xen 4.9

В релизе 4.9 основное внимание уделяется расширенным функциям для юзкейсов встроенных, автомобильных и облачных вычислений, расширенных конфигураций загрузки для большей переносимости на разных платформах, добавления новых инструкций x86 для ускорения компьютерных вычислений и улучшения имеющийся функциональности, связанной с архитектурой ARM и т. д.



Новые взможности Загрузка Xen на платформах с EFI с помощью GRUB2 (x86).



Xen 4.9 включает новые стандартные ABI для совместного использования устройств между виртуальными машинами (включая эталонные реализации) для ряда встраиваемых, автомобильных и облачных юзкейсов.



Xen 4.9 также представляет Xen transport для 9pfs, который представляет собой протокол удаленной файловой системы (9P), первоначально написанный для ОС Plan 9. Во время цикла разработки Xen 4.9 фронтенд Xen 9pfs был включен в ядро Linux и бекенд в QEMU. Теперь можно совместно использовать файловую систему (не обязательно блок-устройство) с одной виртуальной машины на другую, что является требованием для добавления поддержки Xen ко многим контейнерам, таким как CoreOS rkt.



Оптимизация Xenstored.



DMOP (Device Model Operation Hypercall): в Xen 4.9 интерфейс между Xen и QEMU был полностью переработан. Теперь в Xen есть только один hypercall (DMOP), который разработан, чтобы позволить драйверу privcmd проверять диапазоны и параметры памяти QEMU, которые передаются в Xen через DMOP. Драйвер privcmd Linux позволяет проводить аудит DMOP, что значительно ограничивает возможности скомпрометированного QEMU для атаки на гипервизор.



Поддержка новых функций Intel и x86: последняя версия гипервизора Xen Project добавляет поддержку инструкций Neural Network AVX512_4VNNIW и Multiply Accumulation Single precision AVX512_4FMAPS как подсемейства наборов инструкций AVX512. Благодаря тому, что эти инструкции включены в Xen для гостей HVM и PV, программы в гостевых ОС могут в полной мере воспользоваться этими важными инструкциями, чтобы ускорить компьютерное обучение.



Обнаружение системных ошибок (ARM): Xen на ARM сделала шаг вперед в области надежности и удобства обслуживания с внедрением системы обнаружения ошибок и отчетности, что является ключевой функцией для клиентов с высокодоступными системами.



Поддержка GCOV: была удалена старая реализация GCOV и проведена её замена обновленной версией, которая поддерживает больше форматов и предоставляет более общий интерфейс.



Переработка и упрощение кода эмуляции x86 для обеспечения безопасности.



И многое другое.



Исходные коды можно найти на https://xenbits.xenproject.org/gitweb/?p=xen.git;a=shortlog;h=refs/tags/RELEA... (тег RELEASE-4.9.0) или скачать как тарболл на официальном сайте.

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