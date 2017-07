Релиз гипервизра Xen 4.9

$ cat /etc/lsb-release DISTRIB_ID=Ubuntu DISTRIB_RELEASE=16.10 DISTRIB_CODENAME=yakkety DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.10" $ aptitude show qemu-kvm Package: qemu-kvm Version: 1:2.6.1+dfsg-0ubuntu5.5 State: not installed (configuration files remain) Multi-Arch: foreign Priority: optional Section: misc Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com> Architecture: amd64 Uncompressed Size: 88,1 k Depends: qemu-system-x86 (= 1:2.6.1+dfsg-0ubuntu5.5) Conflicts: kvm, kvm:i386, qemu-kvm-spice, qemu-kvm:i386 Breaks: qemu-system-x86 (< 1.7.0+dfsg-2~), qemu-system-x86:i386 (< 1.7.0+dfsg-2~) Replaces: qemu-kvm-spice, qemu-system-x86 (< 1.7.0+dfsg-2~), qemu-system-x86:i386 (< 1.7.0+dfsg-2~) Provides: kvm, kvm:i386, qemu-kvm-spice, qemu-kvm:i386 (= 1:2.6.1+dfsg-0ubuntu5.5) Provided by: qemu-kvm:i386 (1:2.6.1+dfsg-0ubuntu5), qemu-kvm:i386 (1:2.6.1+dfsg-0ubuntu5.5) Description: QEMU Full virtualization QEMU is a fast processor emulator. This package depends on the appropriate qemu-system-$arch to enable KVM to be run. It also includes a script /usr/bin/kvm which runs the appropriate qemu-system-$arch in kvm mode. Please note that old qemu-kvm configuration files (in /etc/kvm/) are no longer used.