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Релиз гипервизра Xen 4.9

 


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В релизе 4.9 основное внимание уделяется расширенным функциям для юзкейсов встроенных, автомобильных и облачных вычислений, расширенных конфигураций загрузки для большей переносимости на разных платформах, добавления новых инструкций x86 для ускорения компьютерных вычислений и улучшения имеющийся функциональности, связанной с архитектурой ARM и т. д.


Новые взможности

  • Загрузка Xen на платформах с EFI с помощью GRUB2 (x86).
  • Xen 4.9 включает новые стандартные ABI для совместного использования устройств между виртуальными машинами (включая эталонные реализации) для ряда встраиваемых, автомобильных и облачных юзкейсов.
  • Xen 4.9 также представляет Xen transport для 9pfs, который представляет собой протокол удаленной файловой системы (9P), первоначально написанный для ОС Plan 9. Во время цикла разработки Xen 4.9 фронтенд Xen 9pfs был включен в ядро Linux и бекенд в QEMU. Теперь можно совместно использовать файловую систему (не обязательно блок-устройство) с одной виртуальной машины на другую, что является требованием для добавления поддержки Xen ко многим контейнерам, таким как CoreOS rkt.
  • Оптимизация Xenstored.
  • DMOP (Device Model Operation Hypercall): в Xen 4.9 интерфейс между Xen и QEMU был полностью переработан. Теперь в Xen есть только один hypercall (DMOP), который разработан, чтобы позволить драйверу privcmd проверять диапазоны и параметры памяти QEMU, которые передаются в Xen через DMOP. Драйвер privcmd Linux позволяет проводить аудит DMOP, что значительно ограничивает возможности скомпрометированного QEMU для атаки на гипервизор.
  • Поддержка новых функций Intel и x86: последняя версия гипервизора Xen Project добавляет поддержку инструкций Neural Network AVX512_4VNNIW и Multiply Accumulation Single precision AVX512_4FMAPS как подсемейства наборов инструкций AVX512. Благодаря тому, что эти инструкции включены в Xen для гостей HVM и PV, программы в гостевых ОС могут в полной мере воспользоваться этими важными инструкциями, чтобы ускорить компьютерное обучение.
  • Обнаружение системных ошибок (ARM): Xen на ARM сделала шаг вперед в области надежности и удобства обслуживания с внедрением системы обнаружения ошибок и отчетности, что является ключевой функцией для клиентов с высокодоступными системами.
  • Поддержка GCOV: была удалена старая реализация GCOV и проведена её замена обновленной версией, которая поддерживает больше форматов и предоставляет более общий интерфейс.
  • Переработка и упрощение кода эмуляции x86 для обеспечения безопасности.
  • И многое другое.

Исходные коды можно найти на https://xenbits.xenproject.org/gitweb/?p=xen.git;a=shortlog;h=refs/tags/RELEA... (тег RELEASE-4.9.0) или скачать как тарболл на официальном сайте.

>>> Подробности

Хорошая штука. Что подтверждается тем, что Xen используется большинством, т.к. входит в состав Ubuntu. И не надо тут про «миллионы мух». Не то что KVM, который входит в состав RHEL, которым пользуется только крупный бизнес - в количественном отношении, меньшинство.

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от awesomelackware

Во времена Linux 3.4 я пробросил видеокарту в гостевую винду, пользуясь связкой QEMU + Xen. KVM в том году ещё не умел. Теперь умеет, и они как бы равны. Но у меня уже всё настроено, и менять не хочется.

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ZenitharChampion 
$ cat /etc/lsb-release 
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=16.10
DISTRIB_CODENAME=yakkety
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.10"
$ aptitude show qemu-kvm 
Package: qemu-kvm                        
Version: 1:2.6.1+dfsg-0ubuntu5.5
State: not installed (configuration files remain)
Multi-Arch: foreign
Priority: optional
Section: misc
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Uncompressed Size: 88,1 k
Depends: qemu-system-x86 (= 1:2.6.1+dfsg-0ubuntu5.5)
Conflicts: kvm, kvm:i386, qemu-kvm-spice, qemu-kvm:i386
Breaks: qemu-system-x86 (< 1.7.0+dfsg-2~), qemu-system-x86:i386 (<
        1.7.0+dfsg-2~)
Replaces: qemu-kvm-spice, qemu-system-x86 (< 1.7.0+dfsg-2~),
          qemu-system-x86:i386 (< 1.7.0+dfsg-2~)
Provides: kvm, kvm:i386, qemu-kvm-spice, qemu-kvm:i386 (=
          1:2.6.1+dfsg-0ubuntu5.5)
Provided by: qemu-kvm:i386 (1:2.6.1+dfsg-0ubuntu5), qemu-kvm:i386
             (1:2.6.1+dfsg-0ubuntu5.5)
Description: QEMU Full virtualization
 QEMU is a fast processor emulator.  This package depends on the appropriate
 qemu-system-$arch to enable KVM to be run.  It also includes a script
 /usr/bin/kvm which runs the appropriate qemu-system-$arch in kvm mode. 
 
 Please note that old qemu-kvm configuration files (in /etc/kvm/) are no longer
 used.
te111011010 ()
Open Source