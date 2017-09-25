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Вышел текстовый консольный редактор JOE 4.5

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JOE, он же «текстовый редактор Joe» - это полнооконный текстовый редактор с почти 30-ти летней историей, поддерживающий системы команд своих самых популярных конкурентов, включая GNU Emacs, Pico и WordStar.

JOE поддерживает подсветку синтаксиса большинства сколько-нибудь популярных языков программирования (>250-ти штук), автодополнение (с выбором возможных вариантов, если их несколько), горизонтальную и вертикальную многооконность, запись макросов, закладки, умеет показывать номера строк в специальной колонке слева от текста по Ctrl+t n.

Joe - это фонетическая транскрипция имени автора программы, Joseph Allen.

Какие возможности принесла нам версия 4.5?

А вот какие:

  • У JOE появились темы оформления окна редактора, которые разработчики назвали цветовыми схемами, поскольку темы в общем-то цветами и управляют.

    Было: http://joe-editor.sourceforge.net/before.gif

    Стало: http://joe-editor.sourceforge.net/after.gif

    Установить тему оформления можно нажатием Ctrl+t s или при запуске редактора - ключом командной строки -color

  • Теперь редактором поддерживается глубина цвета в 24-ти бита, (конечно, не на всех терминалах такое в принципе возможно). Нововведение не работает сразу, но включается опционально - после установки переменной окружения COLORTERM в truecolor или 24bit.
  • В официальный архив с исходниками JOE теперь входит несколько цветовых тем:
    • gruvbox от нашего соотечественника Павла Перцева;
    • ir_black - любезно предоставлена Todd Werth;
    • molokai (очевидно, молочная?) - спасибо, Tomas Restrepo!
    • solarized (и это совершенно точно - «солнечная» тема) - давайте поблагодарим за неё Ethan Schoonover!
    • wombat - наша признательность Lars H. Nielsen за отличную работу!
    • xoria - all glory to Дмитрию Ю. Зотикову!
    • zenburn - так держать, Jani Nurminen!
  • Режим подсвечивания строки, на которой находится курсор (они же редактируемая строка в неактивном окне), теперь может быть включен/выключен нажатием Ctrl+t u или же подсветка может быть включена по умолчанию, если вы запустите JOE с опцией -hiline;
  • Режим показа номеров строк в редакторе JOE, в отличие от некоторых других редакторов, существовал всегда, но вот теперь наконец размер вертикального поля слева от текста, в коем и демонстрируются номера строк, рассчитывается динамически на основе данных о длине файла (видимо, это следует читать: «на основе данных о количестве строк в файле»);
  • Были обновлены все файлы синтаксиса для различных языков (программирования и разметки) - для того, чтобы по возможности контексты редактирования comment_todo, string и comment корректно определялись автоматически;
  • Появилась новая макрокоманда, благодаря чему символ, запускающий макрос на выполнение, отныне можно использовать на любом макрошаге и в любом макровызове (при запуске другого макроса внутри данного);

    Если в макрошаге задана команда type, то в ответ на выполнение макрошага будет выдан (выведен на экран) тот самый символ, с помощью которого запустили макрос.

    Например, приведённый ниже макрос выведет три X-а: type,type,type X А вот до версии 4.5 вы бы получили три NUL-а.

В новом релизе есть и багфиксы, но в силу лености своей я вынужден сослаться на официальные «заметки о выпуске» (ссылка внизу новости), вольный перевод части которых представил здесь ваш покорный слуга :)


Всех благ и с Новым JOE!

>>> Заметки о выпуске

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Проверено: Shaman007 ()
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