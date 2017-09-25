Вышел текстовый консольный редактор JOE 4.5

JOE, он же «текстовый редактор Joe» - это полнооконный текстовый редактор с почти 30-ти летней историей, поддерживающий системы команд своих самых популярных конкурентов, включая GNU Emacs, Pico и WordStar.

JOE поддерживает подсветку синтаксиса большинства сколько-нибудь популярных языков программирования (>250-ти штук), автодополнение (с выбором возможных вариантов, если их несколько), горизонтальную и вертикальную многооконность, запись макросов, закладки, умеет показывать номера строк в специальной колонке слева от текста по Ctrl+t n .

Joe - это фонетическая транскрипция имени автора программы, Joseph Allen.

Какие возможности принесла нам версия 4.5?

А вот какие:

У JOE появились темы оформления окна редактора, которые разработчики назвали цветовыми схемами, поскольку темы в общем-то цветами и управляют. Было: http://joe-editor.sourceforge.net/before.gif Стало: http://joe-editor.sourceforge.net/after.gif Установить тему оформления можно нажатием Ctrl+t s или при запуске редактора - ключом командной строки -color

Теперь редактором поддерживается глубина цвета в 24-ти бита, (конечно, не на всех терминалах такое в принципе возможно). Нововведение не работает сразу, но включается опционально - после установки переменной окружения COLORTERM в truecolor или 24bit .

в или . В официальный архив с исходниками JOE теперь входит несколько цветовых тем: gruvbox от нашего соотечественника Павла Перцева ; ir_black - любезно предоставлена Todd Werth ; molokai (очевидно, молочная?) - спасибо, Tomas Restrepo ! solarized (и это совершенно точно - «солнечная» тема) - давайте поблагодарим за неё Ethan Schoonover ! wombat - наша признательность Lars H. Nielsen за отличную работу! xoria - all glory to Дмитрию Ю. Зотикову ! zenburn - так держать, Jani Nurminen !

Режим подсвечивания строки, на которой находится курсор (они же редактируемая строка в неактивном окне), теперь может быть включен/выключен нажатием Ctrl+t u или же подсветка может быть включена по умолчанию, если вы запустите JOE с опцией -hiline ;

или же подсветка может быть включена по умолчанию, если вы запустите JOE с опцией ; Режим показа номеров строк в редакторе JOE, в отличие от некоторых других редакторов, существовал всегда, но вот теперь наконец размер вертикального поля слева от текста, в коем и демонстрируются номера строк, рассчитывается динамически на основе данных о длине файла (видимо, это следует читать: «на основе данных о количестве строк в файле»);

Были обновлены все файлы синтаксиса для различных языков (программирования и разметки) - для того, чтобы по возможности контексты редактирования comment_todo, string и comment корректно определялись автоматически;

Появилась новая макрокоманда, благодаря чему символ, запускающий макрос на выполнение, отныне можно использовать на любом макрошаге и в любом макровызове (при запуске другого макроса внутри данного); Если в макрошаге задана команда type , то в ответ на выполнение макрошага будет выдан (выведен на экран) тот самый символ, с помощью которого запустили макрос. Например, приведённый ниже макрос выведет три X -а: type,type,type X А вот до версии 4.5 вы бы получили три NUL -а.

В новом релизе есть и багфиксы, но в силу лености своей я вынужден сослаться на официальные «заметки о выпуске» (ссылка внизу новости), вольный перевод части которых представил здесь ваш покорный слуга :)



Всех благ и с Новым JOE!

>>> Заметки о выпуске