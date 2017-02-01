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Презентации и первые видеозаписи докладов Linux Piter #2

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Общее представление о конференции Linux Piter #2 мы постарались передать в видеоролике.

Все презентации мы выложили в открытый доступ на странице конференции. Мы также начали выкладывать видеозаписи докладов и планируем выкладывать по два ролика в 2-3 недели.

Во время конференции мы записывали небольшие интервью со спикерами и участниками конференции, их мы также активно выкладываем на нашем канале в YouTube.

Пишите в комментариях, какие доклады вы хотели бы увидеть, постараемся их выложить в первую очередь.

>>> Linux Piter 2016



Проверено: Shaman007 ()

стартовый ролик клевый !

kto_tama ★★★★★ ()

Во время конференции мы записывали небольшие интервью со спикерами и участниками конференции, их мы так же активно выкладываем на нашем YouTube-канале.

Вот это вот, сложное предложение синтаксически составлено неправильно. По смыслу несбалансированно. Я два раза его перечитал, в первый раз, мне показалось, что они собирались выкладывать не видео, а живых людей.

anonymous ()

бегло посмотрела список. некоторые презентации кажутся интересными. надеюсь посмотреть записи докладов.

p.s. неосиляторы английского пусть делают вдоль. в современном программировании есть только один язык для документации и технической литературы - английский.

Iron_Bug ★★ ()

видеощаписи

Проверено: Shaman007 (02.02.2017 10:00:21)
Последнее исправление: AP 02.02.2017 17:06:13 (всего исправлений: 6)


Чуваки, вы это нарочно делаете?

thesis ★★★★★ ()

видеощаписи

Пишите в комментариях, какие доклады вы хотели бы увидеть

Кшпжпц!

anonymous ()

у анона бомбануло от незнания английского и обсуждение единственной, наверное, профильной лору конфы скатилось в политоту, смешно.

autonomous ★★★ ()

Будучи неосилятором разговорного английского, я согласен с анонимусами. Нужно больше конференций на русском. Но чёрт возьми, по ссылке же видеоролики на русском. Так что 50/50.

ox55ff ()

Между прочим, хорошая новость. Глянул видюшки и убедился, что я не просто мало знаю об инструментах администрирования Linux-дистрибутивами, а вообще, почти что ничего не знаю), а ведь пользуюсь линуксами с 2009 года). Буду изучать на досуге! Спасибо.

Desmond_Hume ★★★ ()
Последнее исправление: Desmond_Hume (всего исправлений: 1)

Знатный срач вышел.

Изначальный посыл был ведь другим: ситуация, когда явно преобладающие численно русскоговорящие люди общаются между собой на ломаном английском - комично и унизительно. Ведь можно было бы сделать перевод на английский для тех, кто приехал на конференцию из-за бугра - система с наушниками и синхронистом в будке применяется повсеместно, стоит это всё недорого.

Расстраивает то, что у нашего брата прямо в подсознании сидит какое-то заискивающее, подобострастное отношение ко всем гостям из западного мира. Это же отвратительно: они ничем не лучше нас, а мы ничем не хуже их. Надо учиться уважать свой язык и культуру и не прогибаться под всех подряд. Например, когда немцы писали Staroffice, они не стеснялись писать в коде комментарии на немецком :)

kknight ★★★ ()

Доклады без синхрона это конечно промах организаторов. Лично у меня проблем с пониманием английского нет, но помню как читал Бесы Достоевского, тык очень сильно утомило обилие французского, минимум две фразы на страницу. Он ведь тоже был языком международного общения. Даже пожалел, что у меня читалка без сенсорного экрана, устал по сноскам за переводом бегать. Конечно показанная франкомания позабавила, сразу возникали параллели с текущем днем и английским.

anonymous ()

Предлагаю в будущем непосредственно в ОП указывать, на каких языках выкладываются ролики, доклады и др. Во избежание обид, недоразумений и др.

hobbit ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от kknight

Изначальный посыл был ведь другим: ситуация, когда явно преобладающие численно русскоговорящие люди общаются между собой на ломаном английском - комично и унизительно. Ведь можно было бы сделать перевод на английский для тех, кто приехал на конференцию из-за бугра - система с наушниками и синхронистом в будке применяется повсеместно, стоит это всё недорого.

Это проблема «людей, общающихся между собой на ломаном английском», а не конференции.

Расстраивает то, что у нашего брата прямо в подсознании сидит какое-то заискивающее, подобострастное отношение ко всем гостям из западного мира. Это же отвратительно: они ничем не лучше нас, а мы ничем не хуже их. Надо учиться уважать свой язык и культуру и не прогибаться под всех подряд.

При чём здесь заискивание? Никто никого не тянет в «чужой монастырь», не нравится - не ходи, не слушай. Язык технической конференции - это средство доведения информации до участников, и никакого отношения к культуре не имеет.

А что касается комментов на немецком... Ну можно и на олбанском комменты писать, но кому они такие нужны. ССЗБ.

seiken ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Лично у меня проблем с пониманием английского нет
но помню как читал Бесы Достоевского

в огороде бузина...

seiken ★★★★ ()

Как-то совсем уж неприличные цены на билеты. Спонсоров что ли не было?

VeroLom ★★ ()
Ответ на: комментарий от Iron_Bug

в современном программировании есть только один язык для документации и технической литературы - английский.

однозначно!

crypt ★★★ ()
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