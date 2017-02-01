Презентации и первые видеозаписи докладов Linux Piter #2

Общее представление о конференции Linux Piter #2 мы постарались передать в видеоролике.

Все презентации мы выложили в открытый доступ на странице конференции. Мы также начали выкладывать видеозаписи докладов и планируем выкладывать по два ролика в 2-3 недели.

Во время конференции мы записывали небольшие интервью со спикерами и участниками конференции, их мы также активно выкладываем на нашем канале в YouTube.

Пишите в комментариях, какие доклады вы хотели бы увидеть, постараемся их выложить в первую очередь.

>>> Linux Piter 2016