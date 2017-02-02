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Релиз Calculate Linux Desktop 17 с Cinnamon

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Состоялся выпуск Calculate Linux Desktop 17 с окружением рабочего стола Cinnamon.

Calculate Linux Desktop Cinnamon (CLDC) включает в себя набор приложений GNOME 3 в сочетании с классическим интерфейсом рабочего стола и системой инициализации OpenRC.

CLDC — четвёртый дистрибутив в семействе Calculate Linux Desktop, предоставляющий полноценное рабочее место как в офисе, так и дома. Настройки оконного менеджера традиционно выполнены в стиле Calculate Linux, исключая привязывание пользователей к особенностям рабочих окружений. При использовании системы в связке с Calculate Directory Server графические приложения получают все необходимые настройки для работы с сервером, избавляя администратора от выполнения базовых настроек. Дистрибутив распространяется в виде загрузочного Live USB образа с возможностью выполнения изменений состава ПО и настроек в ISO-образе при помощи утилит Calculate.

ПО по умолчанию: Cinnamon 3.2.7, файловый менеджер Nemo 3.2.0, браузер Firefox 50.1, офисный пакет LibreOffice 5.2.3.3, графический редактор GIMP 2.8.14, почтовый клиент Evolution 3.20.5, видеоплеер Totem 3.20.1, аудиоплеер Rhythmbox 3.4.1, менеджер сообщений Pidgin 2.11 и другой софт, в том числе стандартные приложения GNOME 3.

Дистрибутив доступен для i686 (1,52 ГБ) и x86_64 (1,69 ГБ).

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★★★★

Проверено: JB ()

Неплохой дистрибутив, но на личном компьютере оверхеден.

Все эти надстройки над гентой, конечно, упрощают деплой и поддержкку, но только когда машин больше двух.

r3lgar ★★★ ()

Большая просьба

Добавьте плиз Viber в основной оверлей. Пытался ставить из тех пакетов что на Zugaine, - размер пакетов меньше ожидаемого и все тут. Установка заканчивается ошибкой.

Pepenez ()

вчера потестил в лайве - ну так туго апдейты идут... ну просто вафли((( даже не хочу вспоминать о скорости работы тех же апдейтов в debian, fedora, centos и тд.

dengolius ()
Ответ на: комментарий от awesomenickname

http://downforeveryoneorjustme.com/http://www.calculate-linux.ru
не получается зайти на сайт, при чем начиная с этого года, постоянно висит на «Соединение с...»

Возможно вы заходите через vpn с arin.net, который на маршрутизаторе блокируется.

Lautre ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от mir-inoy

Это всё же отпочковавшиеся дистрибутивы. У дебиана свои репы, у убунты свои.

А Calculate - это, в принципе, ванильная гента (и ей можно пользоваться как гентой, и с оверлеями генты), только поставляемая в уже развёрнутом варианте.

anonymous ()

Годно.

Правда, 17 kde поставить не смог, ругается на сертификаты. Рецепт, найденный на сайте мне не помог, всё равно ругается на сертификаты. Но как live на флешке - очень даже.

ekzotech ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Odalist

Ну, я уверен, что либо у меня стечение обстоятельств (всё же загружал через iommu=soft), либо какой-то баг. Я ранее неоднократно ставил их дистрибутив, очень даже.

ekzotech ★★★★ ()

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anonymous ()
Ответ на: комментарий от Bbore

Щупал. Готовьтесь к многочисленным глюкам, причем они растут именно из lxqt, а не из дистрибутива. Некоторые очень и очень неприятны, возможна внезапная потеря данных и регулярные «мертвые» падения разбираться в которых нужно очень и очень долго. Вины разработчиков кальки обычно нет почти все что мне ломало систему было из самого lxqt. Общее впечатление - хорошо если бета.

anonymous ()

закатал на флеху лайф крысу ,на атоме работает шустренько ,был бы ещё fluxbox live вообще красиво ,ну и непонятно как скачать медиацентр ,он есть ещё вообще или забили на него ?

zoloz ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Почти два года уже как переехал в арче на lxqt - всё стабильно, быстро и просто, никаких глюков. Ничего лишнего. Лишь бы никаких смарт-технологий разрабы не запилили на фоне всеобщего прогрессирования нано-технологий.

Hawkeye ()
Ответ на: комментарий от r3lgar

Неплохой дистрибутив, но на личном компьютере оверхеден.

Все эти надстройки над гентой, конечно, упрощают деплой и поддержкку, но только когда машин больше двух.

более того, использование calculate полностью херит главное преимущество, которое имеет gentoo - индивидуальное построение системы под конкретные нужды. calculate - это как заказать у портного костюм, который подойдет и мужику, и бабе, и толстому, и худому, и высокому, и коротышке. он, конечно, сошьет что-то такое, но носить бы я это не стал.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Calculate позиционируется как офисный вариант, а там индивидуальности не надо, там надо работать. Но на ЛОРе имеются индивидуумы, которые пользуют куркулейт на десктопе, вот их я и не понимаю.

r3lgar ★★★ ()
Calculate Linux