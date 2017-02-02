Релиз Calculate Linux Desktop 17 с Cinnamon

Состоялся выпуск Calculate Linux Desktop 17 с окружением рабочего стола Cinnamon.

Calculate Linux Desktop Cinnamon (CLDC) включает в себя набор приложений GNOME 3 в сочетании с классическим интерфейсом рабочего стола и системой инициализации OpenRC.

CLDC — четвёртый дистрибутив в семействе Calculate Linux Desktop, предоставляющий полноценное рабочее место как в офисе, так и дома. Настройки оконного менеджера традиционно выполнены в стиле Calculate Linux, исключая привязывание пользователей к особенностям рабочих окружений. При использовании системы в связке с Calculate Directory Server графические приложения получают все необходимые настройки для работы с сервером, избавляя администратора от выполнения базовых настроек. Дистрибутив распространяется в виде загрузочного Live USB образа с возможностью выполнения изменений состава ПО и настроек в ISO-образе при помощи утилит Calculate.

ПО по умолчанию: Cinnamon 3.2.7, файловый менеджер Nemo 3.2.0, браузер Firefox 50.1, офисный пакет LibreOffice 5.2.3.3, графический редактор GIMP 2.8.14, почтовый клиент Evolution 3.20.5, видеоплеер Totem 3.20.1, аудиоплеер Rhythmbox 3.4.1, менеджер сообщений Pidgin 2.11 и другой софт, в том числе стандартные приложения GNOME 3.

Дистрибутив доступен для i686 (1,52 ГБ) и x86_64 (1,69 ГБ).

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