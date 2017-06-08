217-06-07 вышла ROSA R9 LXQt. Разработчики постарались в этом выпуске сделать систему, работающую даже на компьютерах с 512 мб памяти. Просто LXQt без эффектов, только легкие программы в комплекте — но при этом они не забыли и про функциональность. LXQt - самая легкая и аскетичная Роса. Это окружение специально рассчитано на слабые компьютеры (нетбуки) и на любителей мгновенной реакции компьютера на действия пользователя. Такая Роса будет работать, даже если у вас всего 512 мб. оперативной памяти.
Что нового:
- В качестве основы использован LXQt 0.11 с упрощенной темой Росы, без композитного менеджера и эффектов.
- Веб-браузер этой сборки - NewMoon (PaleMoon) - при хорошей совместимости он потребляет гораздо меньше ресурсов, чем firefox, на ESR-версии которого он основан.
- Комплект для работы с Интернет - pidgin, qBitTorrent, trojita.
- Редактор фотографий - nomacs.
- Медиапроигрыватели - Rosa media player и Audacious.
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