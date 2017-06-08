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Вышла ROSA R9 LXQt

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217-06-07 вышла ROSA R9 LXQt. Разработчики постарались в этом выпуске сделать систему, работающую даже на компьютерах с 512 мб памяти. Просто LXQt без эффектов, только легкие программы в комплекте — но при этом они не забыли и про функциональность. LXQt - самая легкая и аскетичная Роса. Это окружение специально рассчитано на слабые компьютеры (нетбуки) и на любителей мгновенной реакции компьютера на действия пользователя. Такая Роса будет работать, даже если у вас всего 512 мб. оперативной памяти.

Что нового:

  • В качестве основы использован LXQt 0.11 с упрощенной темой Росы, без композитного менеджера и эффектов.
  • Веб-браузер этой сборки - NewMoon (PaleMoon) - при хорошей совместимости он потребляет гораздо меньше ресурсов, чем firefox, на ESR-версии которого он основан.
  • Комплект для работы с Интернет - pidgin, qBitTorrent, trojita.
  • Редактор фотографий - nomacs.
  • Медиапроигрыватели - Rosa media player и Audacious.

>>> Подробности

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Проверено: leave ()
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Разработчики постарались в этом выпуске сделать систему, работающую даже на компьютерах с 512 мб памяти

Plasma 5 тоже работает на 512 Мб памяти.

alexferman ()

Веб-браузер этой сборки - NewMoon (PaleMoon) - при хорошей совместимости он потребляет гораздо меньше ресурсов, чем firefox, на ESR-версии которого он основан

Там какие-то новые принципы хранения DOM-а в оперативке? За счёт чего при одном и том же контенте браузер меньше нагружает десктоп, у которого основная нагрузка, sorry за тавтологию, — это браузер?

Infra_HDC ★★★★ ()

217-06-07
Веб-браузер этой сборки - NewMoon (PaleMoon) - при хорошей совместимости он потребляет гораздо меньше ресурсов, чем firefox, на ESR-версии которого он основан.
512 мб.

leave, опять новости перед подтверждением перестал читать?

anonymous ()

даже если у вас всего 512 мб. оперативной памяти.

ВСЕГО 512 мб.

мда. До чего дошёл прогресс. А пару лет назад заказчик на меня наезжал, что мой демон не влезает в 20 метров оперативы.

DELIRIUM ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от alexferman

Ну так-то 20 Мб для демона это и сейчас многовато

Когда работал в одной соц.сети - у меня был на 12 гигабайт, он подбирал партнеров для знакомств. Все хранил In-Memory(12 Гб реально из за данных, сам он был достаточно легкимм).

Наверное, окончательно мизантропом я стал после этой работы.

nihirash ()
Ответ на: комментарий от nihirash

Я бы тоже в себя ушёл после осознания того, что на этих сайтах даже супер-демон со всеми меньшими диаволами не может разобраться в логике людей.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от alexferman

А накой в легковесной среде приложения из Монструозного ДЕ, если можно использовать тот же функционал, но без ДЕ с ворохом лишних зависимостей. Тормозов туда пока не завезли, и надеюсь у разрабов хватит своего ума не прислушиваясь к мнению разных «недоделков», допилить его своими силами. Хотя по мне и так все гуд.

selishii ()
Ответ на: комментарий от InterVi

Если роса «ни на один комп не встала», возможно дело во флэшке (сильно медленные она не любит) и программе, которой эту флэшку нужно писать (ROSA Image Writer)

keleg ()

Можно потыкать ?

Вопросы к тем, кто ставил \ к тем, кто в теме:

1. Palemoon - это GTK или QT ? Просто если GTK, то смысл LxQT отпадает, ибо тянет за собой ворох зависимостей, и тогда LXDE лучше. Или шота типа Qupzill'ы, но я даже не знаю что хуже.

2. В этом дистре стоит альса или пшпшaudio ? Ничего не имею против альсы, но

3. Поддержка bluetooth имееццо ? Нет, понятно, 512Мб и все дела, но старость девайса не означает отсутствие на нем синезуба.

А в целом годно, нужно.

vblats ()
Ответ на: Можно потыкать ? от vblats

1. Паленый - это таже Мозилла, т.е. ГТК - но в Росе вроде я думаю должны бы причесать к общему виду. КУпзиллой пользуюсь года 3 - это уже давно почти тот же Вивалди, но минимумом плагинов, падений и тормозов.

2. В Росе, как и в большинстве юзерфрендли дистрибутивов давным давно - пульс, и в сабже подозреваю так же.

3. Причем тут блутуз и память, устанавливаете Bluez-пакеты и вперед, для граф-настроек правда либо Плазма, либо ГТКашный клиент, но в Росе ГТК так и так «приколочены» хоть в КДЕ хоть в ЛхКуТ.

Резюмирую, хотите LxQT, на «голом» QT5? Тогда вам в Арч или Чакру - но там сложнее, на Манджаро то же хорош, но уже с GTK. Сижу на сабже под Арчем почти год, не хватает самой малости типа kdeconnect, но он завязан на kio. Блютуз наушники пашут через пульсу, без лишних телодвижений.

selishii ()
Ответ на: комментарий от Infra_HDC

За счёт чего при одном и том же контенте браузер меньше нагружает десктоп

За счёт того, что автор новости версию этого FF ESR не озвучил, который в основе PaleMoon: "... and version 24 became a true fork of Firefox 24 ESR. Starting with version 25, Pale Moon uses a completely independent versioning scheme"

AS ★★★★★ ()

Разработчики постарались в этом выпуске сделать систему, работающую даже на калькуляторах.

Такая Роса будет работать, даже если у вас всего ничего оперативной памяти.

Был у меня в 2004 году комп плеснерон с 512 МБ. Трудно было и печально...

RedEyedMan4 ★★★★ ()
Последнее исправление: RedEyedMan4 (всего исправлений: 1)

Веб-браузер этой сборки - NewMoon (PaleMoon) - при хорошей совместимости он потребляет гораздо меньше ресурсов, чем firefox, на ESR-версии которого он основан.

Чем это достигнуто? 4.2 прозреваю я.

aegi ★★ ()
Ответ на: комментарий от alexferman

Впрочем, я сейчас посмотрел - в Росе до сих пор KDE4,

Не совсем так. В R9 (которая на репозиториях rosa2016.1), есть и KDE 4, и Plasma 5 (имеются в виду сами DE, для которых есть установочные образы). Большая часть KDE-софта на KF5, но для некоторых программ есть выбор между KDE4 и KF5 версиями. Скажем, для konsole это пакеты konsole и plasma5-konsole.

Pulfer ()

Скорее всего ROSA как всегда прекрасна, но надо попробовать :)

После невероятно долгого периода ROSA - первый дистрибутив не для корпоративных пользователей (как тот же Calculate, от которого веет офисным душком, что в офисе-то в общем и неплохо), а для самых обычных домашних. Сижу дома с ним - из неприятного разве что изобилие пакетов i586 вперемешку с x86_64 (для чего???), но работает безукоризненно, конфигурируется легко, пакетов на удивление просто реально дофига, ситуации, когда чего не хватало - по пальцам пересчитать.

Последний такой идеально допиленный дистрибутив со славянскими корнями - ASPLinux образца 2003-2004-го года. Ну как бы много воды с тех пор утекло...

DRVTiny ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от DELIRIUM

Демон был на перле. На крестах я бы легко его в пару метров уместил, а то и меньше, но перл - требование заказчика.

Во-во. Тоже подобное проходил. Клиентское приложение, требования vs c# .net mssql, реальной аргументации такого решения за все время переговоров так и не услышал, хочу и все. И хардверные что бы работало на 512мб. Не, ну чего, сделали, в виртуалке вполне норм работает и в память вполне влезаем с перезакладом в меньшую сторону. Только вот на практике оказалось что у заказчика компы настолько засраны, что только после перезагрузки овер 512мб уже занято. Как там вообще пользователи работали(пошаговая стратегия) раньше я хз , т.к. из рабочих приложений там в том числе и гис весьма нагруженный был.

anc ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от RedEyedMan4

Был у меня в 2004 году комп плеснерон с 512 МБ. Трудно было и печально...

Вы чего там крузис какой-нидь запускали? Тогда наверное да. А так для работы вполне норм было, даже очень норм.

anc ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anc

Вы чего там крузис какой-нидь запускали?

Settlers IV видимо тогда считался крузисом и требовал гиг оперативки

А так для работы вполне норм было, даже очень норм.

Пока не упрешься в своп

RedEyedMan4 ★★★★ ()

Ха, 512 Мб.

Может кому-то из молодежи покажется это удивительным, но я в конце 90-х вполне комфортно работал на машинке Pentium Pro 180 Mhz, 32 Mb RAM под Windows NT 4.0. Писал программы в Visual С++ 6 и C++ Builder 3, естественно MS Office, куча другого софта.

И выглядело все это не хуже этой самой Росы ;)

Eugeny_Balakhonov ★★ ()
Ответ на: комментарий от RedEyedMan4

Settlers IV видимо тогда считался крузисом и требовал гиг оперативки

хз, может и так, в четвертый не играл. Что помню точно фаркрай шел норм.

Пока не упрешься в своп

это как раз понятно.
Но лично мне для работы вин. девелоп. включая гис (мапинфо не помню какой версии) 512 хватало (ос вин2к антивирь 3-й каспер).

anc ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Eugeny_Balakhonov

но я в конце 90-х вполне комфортно работал на машинке Pentium Pro 180 Mhz, 32 Mb RAM под Windows NT 4.0

Батенька да вы буржуй были. Я до середины 99-го работал на p1 166 не mmx с 16мб на тойже nt4 delphi, c++ builder и «естественно MS Office, куча другого софта». А p pro у нас только на серваке был nt4 DC.

anc ★★★★★ ()
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