Вышла ROSA R9 LXQt

Можно потыкать ?

Вопросы к тем, кто ставил \ к тем, кто в теме:

1. Palemoon - это GTK или QT ? Просто если GTK, то смысл LxQT отпадает, ибо тянет за собой ворох зависимостей, и тогда LXDE лучше. Или шота типа Qupzill'ы, но я даже не знаю что хуже.

2. В этом дистре стоит альса или пшпшaudio ? Ничего не имею против альсы, но

3. Поддержка bluetooth имееццо ? Нет, понятно, 512Мб и все дела, но старость девайса не означает отсутствие на нем синезуба.

А в целом годно, нужно.