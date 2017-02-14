В МВД поставлены сотни отечественных серверов на процессорах «Эльбрус»

Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) заявила о поставке госведомствам первой партии серверов на отечественных процессорах «Эльбрус», работающих под управлением ОС на основе ядра Linux со встроенной защитой данных от несанкционированного доступа. Сервера были использованы для создания дата-центров с повышенным уровнем защиты данных от утечек и взломов. Объем поставки составляет 300 серверов.

Сервера, созданные на базе «Эльбрус 4С», носят название «Эльбрус 4.4». Система работает на четырех процессорах. Объем ОЗУ вплоть до 192 ГБ. В них использованы как SSD-накопители, так и обычные диски. По словам гендиректора ОПК Александра Якунина, сервера имеют полностью отечественное происхождение. Вся разработка, начиная с архитектуры микропроцессора до топологии печатных плат и ПО, проходила в России. То же самое касается производства, вплоть до поверхностного монтажа печатных плат.

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