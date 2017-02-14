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НовостиLinux в России

В МВД поставлены сотни отечественных серверов на процессорах «Эльбрус»

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Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) заявила о поставке госведомствам первой партии серверов на отечественных процессорах «Эльбрус», работающих под управлением ОС на основе ядра Linux со встроенной защитой данных от несанкционированного доступа. Сервера были использованы для создания дата-центров с повышенным уровнем защиты данных от утечек и взломов. Объем поставки составляет 300 серверов.

Сервера, созданные на базе «Эльбрус 4С», носят название «Эльбрус 4.4». Система работает на четырех процессорах. Объем ОЗУ вплоть до 192 ГБ. В них использованы как SSD-накопители, так и обычные диски. По словам гендиректора ОПК Александра Якунина, сервера имеют полностью отечественное происхождение. Вся разработка, начиная с архитектуры микропроцессора до топологии печатных плат и ПО, проходила в России. То же самое касается производства, вплоть до поверхностного монтажа печатных плат.

>>> Подробности на cnews.ru

Вся разработка, начиная с архитектуры микропроцессора до топологии печатных плат и ПО, проходила в России.

То есть, софт, который разработали не в России, разработан в России?

То же самое касается производства, вплоть до поверхностного монтажа печатных плат.

Опять враньё - чип сделан не в России. Производственных мощностей таких в России просто нет. Да и почти все сложные компоненты там тоже не в России произведены (речь не о тривиальных транзисторах, регуляторах напряжения, резисторах и т.д.). Так что опять ложь.

Quasar ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Это вы точно можете подтвердить?

А вы (или источник в CNews) может подтвердить, что процессоры изготовлены в России? ЕМНИП, в прошлом флейме об Эльбрусе выяснили, что действующих производственных линий на 65нм в России нет.

tailgunner ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Quasar

Опять враньё

А ты что ожидал, что журнализд cnews на 100% шарит в теме?
Ты наверное все еще не отошел от того что деда-мороза нет и поэтому такой шарахнутый.

uin ★★ ()
Ответ на: комментарий от tailgunner

действующих производственных линий на 65нм

Действующих производственных линий (современных) у нас две - Микрон и Ангстрем-Т
65нм это просто технологический процесс, грубо говоря если для 90нм надо 1000 условных стадий пройти, то для 65нм этих стадий уже 2500 в том числе возможно некоторые и на более точном/более точно налаженном оборудовании проходят.
На текущий момент освоено только на одном микроне, но к серийному производству не готово.

Вот под 28нм и ниже потребуется новую линию строить уже.

uin ★★ ()
Ответ на: комментарий от uin

На текущий момент освоено только на одном микроне, но к серийному производству не готово.

Освоено, но не готово.

Когда будет готово, скажи. А пока - действующих линий нет.

tailgunner ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от tailgunner

как измеряется этот процент?

Количеством технических статей.
Ты много видел таких на Cnews?

действующих линий нет

Еще раз - действующие линии есть, 65нм производства на них нет.

uin ★★ ()
Ответ на: комментарий от uin

как измеряется этот процент?

Количеством технических статей.

Окай. И сколько процентов ты намерял?

Ты много видел таких на Cnews?

Этот ваш CNews вообще не показывает мне статей.

действующие линии есть, 65нм производства на них нет.

«Мед - это очень странный предмет
Если он есть, то его сразу нет» (ц)

tailgunner ★★★★★ ()
Последнее исправление: tailgunner (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от uin

Еще раз - действующие линии есть, 65нм производства на них нет.

Действующие линии по производству молочных пакетов конечно есть. Вопрос только, какое они отношение к сабжу имеют?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от MuZHiK-2

В МВД поставлены сотни отечественных серверов на процессорах «Эльбрус»

Годнота! Жду, когда смогу завернуть домой по вменяемым ценам.

А я жду вендекапца и ебилдов для Steam.

Valman_new ()
Ответ на: комментарий от Thero

зеленоградский микрон с 2015-го года же умеет в 65нм..

http://www.mikron.ru/technology/

HCMOS065_LP 65 nm*
*В разработке: проходит квалификацию и освоение в производстве

Висит там с 2014 года.

А на фоне этой (последней новости про 65 нм) от 2014 года вдвойне смищней: http://www.mikron.ru/press-center/news/157/

Серийное производство 65 нм в 2014 они не начали, в 2015 тоже, в 2016 тоже, в 2017...? в 2020...?

EXL ★★★ ()
Ответ на: комментарий от EXL

И да, дополню ссылкой на интервью Романа Арилина, который работает (работал?) в Микроне.

http://expert.ru/2014/12/22/roman-arilin-nanotehnologii---eto-reklamnyij-term...

— Какую самую интересную задачу вам приходилось решать?

— Освоение технологии 90 нанометров. Мы эту технологию сами не разрабатывали, а купили лицензию у французской компании.

Вот мне думается, а может освоение Россией серийного производства 65нм так застопорилось из-за, кхе-кхе, политики?

EXL ★★★ ()
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