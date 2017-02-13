Релиз AzPainter 2.0.1

AzPainter 2.x (Linux) — графический редактор полноцветных изображений, основанный на наработках AzPainter 1.x и AzPainterB (последний приспособлен для pixel-art). Данная ветка разработки содержит огромное количество улучшений по сравнению с AzPainter2 (Windows), выпущенным несколько лет назад.

7 февраля 2017 года выпущен релиз AzPainter ver 2.0.1, спустя год после финального релиза AzPainter ver 1.0.7 (3 февраля 2016 года).

Главные отличия ветки 2.x от 1.x:

ОCОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ (за январь-февраль 2017 года)

Изменен порядок действия при выделени с задействованием зажатия клавиш Shift (добавить к выделенному) и Ctrl (убрать из выделенного);

При заливке с зажатием клавиши Ctrl применяется «transparent (antialias)»;

Изменение цвета слоя возможно при выборе цвета в палитре с зажатой клавишей Shift;

Добавлен файл справки на японском языке;

Исправлен проблема с окном предпросмотра;

Исправлен инструмен прямоугольного выделения;

В процессе создания слоев можно выбрать название из предварительно созданного списка типовых названий (пользователь может создать свои шаблоны);

Добавлена опция [Key + Operation Selection Range Tool Action] в «Canvas Key Setting». Теперь можно настроить ассоциацию клавиш для Selection Tool в любой момент;

Улучшена интерполяция при увеличении угла поворота canvas;

Исправлена ошибка приводящая к исчезновению перемещаемого элемента если не было определено «left / right movement» в «Palette placement setting»;

Fixed that the display position of subsequent layers is incorrect if you release the button immediately after moving the scroll bar quickly on the layer list

В меню настроек «Operation» можно настроить действия кнопок мышки и стилуса планшета. Также можно добавить операции на ЛКМ;

Автоскрытие рамки выделения при перемещениях с зажатием Ctrl для смещения / копирования изображения в выделенном регионе;

В диалоге трансформации по нажатию Ctrl + Left Drag включает прокрутку canvas;

При настройке толщины кистей, настройки автоматически сохраняются и для следующей сессии, если не отключено автосохранение;

Изменен шаг фиксации слайдеров прокручивания;

Цветовая маски и маска прозрачности слоя привязаны к цвету линии (влияет на ввод кистью с включённым сглаживанием);

Во время рисования кистью произвольных линий, используется информация с устройства ввода которым была активирована кисть (если кисть активирована нажатием левой кнопки мышки, то и кисть будет реагировать только на движения мышки, а если инструмент был активирован через нажатие на планшете, то кисть будет реагировать на ввод с планшета; данную опцию можно отключить или настроит на своё усмотрение);

Добавлена опция «Select grabbed layer» в настройки горячих клавишь в Canvas Settings.

Добавлена опция «Create new layer above this folder» и «Move check layer to this folder» в меню по нажатию ПКМ на значке папки списке слоёв.

Изменение типа области выделения теперь по нажатию на соответствующий значок.

Заменена иконка палитры видимой области canvas;

Исправлено ошибка, при которой отображался индикатор «No change» после сохранения копии изображения;

Исправлена ошибка в окне слоев, при которой увеличивались некоторые элементы списка слоев и возникали проблемы прокрутки списка;

Исправлена функция поддержки фиксированных углов (шаг 45 градусов) при зажатии клавиши Shift;

Добавлена локализация на основе Бразильского варианта португальского языка (pt_BR);

Заменена иконка программы и добавлен её SVG вариант.

Автор на данном этапе приостанавливает разработку AzPainter 2.x, и переключает свое внимание на усовершенствование AzDrawing 1.x — минималистичной программы для рисования и создания скетчей с поддержкой лишь оттенков серого (8bit).

Ранее автор заявлял о планах создания AzDrawing 2.x (Linux), но скорее всего доработанный код будет объединен с AzPainter 2.x в одну программу, ведь обе программы имеют много идентичных функций, и отличаются по большому счёту лишь поддержкой цветовой гаммы. Возможно и код программы AzPainterB также будет включен в финальный продукт, в результате чего три отдельных продукта (AzPainter, AzDrawing и AzPainterB) будут заменены одним, что соответствует современным тенденциям в мире ПО, где одна программа включает все функции необходимые для решения задач «под ключ». В конечном счёте слияние сэкономит время необходимое на разработку.

С другой стороны, это может быть негативно воспринято пользователями, которые предпочитают программы отдельно для рисования и отдельно для постобработки.

Write programs that do one thing and do it well.



/Unix philosophy/

Также не исключена вероятность того, что объединение повлияет на размер программы и отразится на поддержке прошлых форматов файлов (APD и ADW).

Несмотря на все это, уже сейчас AzPainter может посоревноваться в сфере удобства для пользователей с такими проектами как mtPaint, благодаря парадигме UI данной программы, которая схожа с классическими парадигмами UI таких монстров как GIMP и Photoshop.

Скриншоты и обзоры процесса разработки:

Официальный блог автора (на японском)

Блог пользователя из Бразилии (на португальском)

AzPainter ver 1.0.7 и AzDrawing ver 1.5 (в разделе Галерея -> Скриншоты)



>>> Все программы для Linux на сайте автора



>>> AzPainter (src)



>>> AzPainter (ebuilds)