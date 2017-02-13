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Релиз AzPainter 2.0.1

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AzPainter 2.x (Linux) — графический редактор полноцветных изображений, основанный на наработках AzPainter 1.x и AzPainterB (последний приспособлен для pixel-art). Данная ветка разработки содержит огромное количество улучшений по сравнению с AzPainter2 (Windows), выпущенным несколько лет назад.

7 февраля 2017 года выпущен релиз AzPainter ver 2.0.1, спустя год после финального релиза AzPainter ver 1.0.7 (3 февраля 2016 года).

Главные отличия ветки 2.x от 1.x:

  • Код переписан c C++ на C — для упрощения портирования на другие операционные системы;
  • Тулкит «AzXClass» заменен на mlib — оба тулкита разработаны автором и работают поверх X Window System (нет зависимостей от DE);
  • Добавлен однооконный режим в дополнение к многооконному;
  • Максимальный размер холста увеличен с 9999*9999px до 20000*20000 px.

ОCОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

  • Поддержка полноцветных изображений с прозрачностью (RGBA, 16bit);
  • Поддержка регулирования размера кисти в соответствии с датчиком давления планшета или же относительно скорости движения курсора;
  • Поддержка слоев и разнообразных операций по работе с ними;
  • Наличие большого количества фильтров;
  • Поддержка выделения произвольной формы а также выделения в стиле «волшебная палочка»;
  • Поддержка разных графических форматов (через собственные библиотеки):
    • «родной» формат: APD (v3)
    • открывает: APD (v1-v3), ADW (v1-v2), PSD, BMP, PNG, JPEG, GIF;
    • сохраняет: APD (v3), PSD, BMP, PNG, JPEG;

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ (за январь-февраль 2017 года)

  • Изменен порядок действия при выделени с задействованием зажатия клавиш Shift (добавить к выделенному) и Ctrl (убрать из выделенного);
  • При заливке с зажатием клавиши Ctrl применяется «transparent (antialias)»;
  • Изменение цвета слоя возможно при выборе цвета в палитре с зажатой клавишей Shift;
  • Добавлен файл справки на японском языке;
  • Исправлен проблема с окном предпросмотра;
  • Исправлен инструмен прямоугольного выделения;
  • В процессе создания слоев можно выбрать название из предварительно созданного списка типовых названий (пользователь может создать свои шаблоны);
  • Добавлена опция [Key + Operation Selection Range Tool Action] в «Canvas Key Setting». Теперь можно настроить ассоциацию клавиш для Selection Tool в любой момент;
  • Улучшена интерполяция при увеличении угла поворота canvas;
  • Исправлена ошибка приводящая к исчезновению перемещаемого элемента если не было определено «left / right movement» в «Palette placement setting»;
  • Fixed that the display position of subsequent layers is incorrect if you release the button immediately after moving the scroll bar quickly on the layer list
  • В меню настроек «Operation» можно настроить действия кнопок мышки и стилуса планшета. Также можно добавить операции на ЛКМ;
  • Автоскрытие рамки выделения при перемещениях с зажатием Ctrl для смещения / копирования изображения в выделенном регионе;
  • В диалоге трансформации по нажатию Ctrl + Left Drag включает прокрутку canvas;
  • При настройке толщины кистей, настройки автоматически сохраняются и для следующей сессии, если не отключено автосохранение;
  • Изменен шаг фиксации слайдеров прокручивания;
  • Цветовая маски и маска прозрачности слоя привязаны к цвету линии (влияет на ввод кистью с включённым сглаживанием);
  • Во время рисования кистью произвольных линий, используется информация с устройства ввода которым была активирована кисть (если кисть активирована нажатием левой кнопки мышки, то и кисть будет реагировать только на движения мышки, а если инструмент был активирован через нажатие на планшете, то кисть будет реагировать на ввод с планшета; данную опцию можно отключить или настроит на своё усмотрение);
  • Добавлена опция «Select grabbed layer» в настройки горячих клавишь в Canvas Settings.
  • Добавлена опция «Create new layer above this folder» и «Move check layer to this folder» в меню по нажатию ПКМ на значке папки списке слоёв.
  • Изменение типа области выделения теперь по нажатию на соответствующий значок.
  • Заменена иконка палитры видимой области canvas;
  • Исправлено ошибка, при которой отображался индикатор «No change» после сохранения копии изображения;
  • Исправлена ошибка в окне слоев, при которой увеличивались некоторые элементы списка слоев и возникали проблемы прокрутки списка;
  • Исправлена функция поддержки фиксированных углов (шаг 45 градусов) при зажатии клавиши Shift;
  • Добавлена локализация на основе Бразильского варианта португальского языка (pt_BR);
  • Заменена иконка программы и добавлен её SVG вариант.

Автор на данном этапе приостанавливает разработку AzPainter 2.x, и переключает свое внимание на усовершенствование AzDrawing 1.x — минималистичной программы для рисования и создания скетчей с поддержкой лишь оттенков серого (8bit).

Ранее автор заявлял о планах создания AzDrawing 2.x (Linux), но скорее всего доработанный код будет объединен с AzPainter 2.x в одну программу, ведь обе программы имеют много идентичных функций, и отличаются по большому счёту лишь поддержкой цветовой гаммы. Возможно и код программы AzPainterB также будет включен в финальный продукт, в результате чего три отдельных продукта (AzPainter, AzDrawing и AzPainterB) будут заменены одним, что соответствует современным тенденциям в мире ПО, где одна программа включает все функции необходимые для решения задач «под ключ». В конечном счёте слияние сэкономит время необходимое на разработку.

С другой стороны, это может быть негативно воспринято пользователями, которые предпочитают программы отдельно для рисования и отдельно для постобработки.

Write programs that do one thing and do it well.

/Unix philosophy/

Также не исключена вероятность того, что объединение повлияет на размер программы и отразится на поддержке прошлых форматов файлов (APD и ADW).

Несмотря на все это, уже сейчас AzPainter может посоревноваться в сфере удобства для пользователей с такими проектами как mtPaint, благодаря парадигме UI данной программы, которая схожа с классическими парадигмами UI таких монстров как GIMP и Photoshop.

Скриншоты и обзоры процесса разработки:
Официальный блог автора (на японском)
Блог пользователя из Бразилии (на португальском)
AzPainter ver 1.0.7 и AzDrawing ver 1.5 (в разделе Галерея -> Скриншоты)


>>> Все программы для Linux на сайте автора


>>> AzPainter (src)


>>> AzPainter (ebuilds)

>>> Подробности

Поддержка разных графических форматов (через собственные библиотеки): ... PSD...

Неплохо, он даже корректно открыл файл PSD из прошлогоднего треда:

http://i.imgur.com/xMDEWzg.png

Правда, визуализация групп слоёв из PSD адовенькая при том, что группы слоёв в самом софте вроде как есть. Однако даже так показал всё честно. Респект. Будут проблемы с менее распространёнными режимами смешивания типа Hard Mix, но это фиксится одной левой.

Интерфейс очень непривычный — тут никаких подвижек с предыдущего релиза. Режим смешивания кисти слева, пустая панель параметров инструмента — справа. Ну и вот всё у него такое. Но, опять же, кому-то так удобнее. Почему бы и нет?

AP ★★★★★ ()
Последнее исправление: AP (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от AP

Да, программа немного своеобразная, но я за два дня пользования предыдущей версией AzPainter 1.0.7 уже даже привык к интерфейсу.

А где ты взял бинарник AzPainter 2.0.1? Ты сам из исходников собрал ? Можешь дать DEB для Trusty14.04 (64bit)

atsym ★★ ()
Ответ на: комментарий от atsym

Ты хочешь, чтобы я всё бросил и сел изучать, как собираются .deb. А я хочу немного поспать перед утренней тренировкой, дописать отчёт про WilberWeek для gimp.org и, что удивительно, поработать на работе. Мы так не договоримся.

AP ★★★★★ ()

Очень люблю японский софт, это целый социокультурный феномен. Только японец может просто взять и переписать программу на другом языке, попутно создав свой графический тулкит (который никому больше скорее всего никогда не пригодится). Интерфейс конечно как всегда инопланетный, но оно и понятно: автор сделал удобно прежде всего себе, а учиться этим пользоваться или нет — уже дело гайдзинов.

Ну и конечно японцу всегда пофиг, что кто-то хочет пользоваться его софтом на неяпонском языке. Очень удивлён, что существует перевод интерфейса на английский. Больших националистов ещё поискать.

Спрашивать, собирается ли оно под macOS, видимо, бесполезно.

env ()
Последнее исправление: env (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от env

Ну вот я и решил внести хоть небольшой вклад в освещение данных свободных программ на ЛОР'е, а то даже на английском не очень много информации о них, хотя на японском, португальском и испанском есть некоторое количество толковых обзоров. Собственно, если бы в прошлом году не заметил данные программы на форуме PuppyLinux, то наверное нигде бы случайно и не встретил их на профильных сайтах. Да и проекты-то относительно молодые (версии под Linux вроде только в 2013 году начали появлятся, до этого автор делал их только для Win)

atsym ★★ ()
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