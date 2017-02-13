Релиз AzPainter 2.0.1

AzPainter 2.x (Linux) — графический редактор полноцветных изображений, основанный на наработках AzPainter 1.x и AzPainterB (последний приспособлен для pixel-art). Данная ветка разработки содержит огромное количество улучшений по сравнению с AzPainter2 (Windows), выпущенным несколько лет назад.
7 февраля 2017 года выпущен релиз AzPainter ver 2.0.1, спустя год после финального релиза AzPainter ver 1.0.7 (3 февраля 2016 года).
Главные отличия ветки 2.x от 1.x:
- Код переписан c C++ на C — для упрощения портирования на другие операционные системы;
- Тулкит «AzXClass» заменен на mlib — оба тулкита разработаны автором и работают поверх X Window System (нет зависимостей от DE);
- Добавлен однооконный режим в дополнение к многооконному;
- Максимальный размер холста увеличен с 9999*9999px до 20000*20000 px.
ОCОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
- Поддержка полноцветных изображений с прозрачностью (RGBA, 16bit);
- Поддержка регулирования размера кисти в соответствии с датчиком давления планшета или же относительно скорости движения курсора;
- Поддержка слоев и разнообразных операций по работе с ними;
- Наличие большого количества фильтров;
- Поддержка выделения произвольной формы а также выделения в стиле «волшебная палочка»;
- Поддержка разных графических форматов (через собственные библиотеки):
- «родной» формат: APD (v3)
- открывает: APD (v1-v3), ADW (v1-v2), PSD, BMP, PNG, JPEG, GIF;
- сохраняет: APD (v3), PSD, BMP, PNG, JPEG;
СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ (за январь-февраль 2017 года)
- Изменен порядок действия при выделени с задействованием зажатия клавиш Shift (добавить к выделенному) и Ctrl (убрать из выделенного);
- При заливке с зажатием клавиши Ctrl применяется «transparent (antialias)»;
- Изменение цвета слоя возможно при выборе цвета в палитре с зажатой клавишей Shift;
- Добавлен файл справки на японском языке;
- Исправлен проблема с окном предпросмотра;
- Исправлен инструмен прямоугольного выделения;
- В процессе создания слоев можно выбрать название из предварительно созданного списка типовых названий (пользователь может создать свои шаблоны);
- Добавлена опция [Key + Operation Selection Range Tool Action] в «Canvas Key Setting». Теперь можно настроить ассоциацию клавиш для Selection Tool в любой момент;
- Улучшена интерполяция при увеличении угла поворота canvas;
- Исправлена ошибка приводящая к исчезновению перемещаемого элемента если не было определено «left / right movement» в «Palette placement setting»;
- Fixed that the display position of subsequent layers is incorrect if you release the button immediately after moving the scroll bar quickly on the layer list
- В меню настроек «Operation» можно настроить действия кнопок мышки и стилуса планшета. Также можно добавить операции на ЛКМ;
- Автоскрытие рамки выделения при перемещениях с зажатием Ctrl для смещения / копирования изображения в выделенном регионе;
- В диалоге трансформации по нажатию Ctrl + Left Drag включает прокрутку canvas;
- При настройке толщины кистей, настройки автоматически сохраняются и для следующей сессии, если не отключено автосохранение;
- Изменен шаг фиксации слайдеров прокручивания;
- Цветовая маски и маска прозрачности слоя привязаны к цвету линии (влияет на ввод кистью с включённым сглаживанием);
- Во время рисования кистью произвольных линий, используется информация с устройства ввода которым была активирована кисть (если кисть активирована нажатием левой кнопки мышки, то и кисть будет реагировать только на движения мышки, а если инструмент был активирован через нажатие на планшете, то кисть будет реагировать на ввод с планшета; данную опцию можно отключить или настроит на своё усмотрение);
- Добавлена опция «Select grabbed layer» в настройки горячих клавишь в Canvas Settings.
- Добавлена опция «Create new layer above this folder» и «Move check layer to this folder» в меню по нажатию ПКМ на значке папки списке слоёв.
- Изменение типа области выделения теперь по нажатию на соответствующий значок.
- Заменена иконка палитры видимой области canvas;
- Исправлено ошибка, при которой отображался индикатор «No change» после сохранения копии изображения;
- Исправлена ошибка в окне слоев, при которой увеличивались некоторые элементы списка слоев и возникали проблемы прокрутки списка;
- Исправлена функция поддержки фиксированных углов (шаг 45 градусов) при зажатии клавиши Shift;
- Добавлена локализация на основе Бразильского варианта португальского языка (pt_BR);
- Заменена иконка программы и добавлен её SVG вариант.
Автор на данном этапе приостанавливает разработку AzPainter 2.x, и переключает свое внимание на усовершенствование AzDrawing 1.x — минималистичной программы для рисования и создания скетчей с поддержкой лишь оттенков серого (8bit).
Ранее автор заявлял о планах создания AzDrawing 2.x (Linux), но скорее всего доработанный код будет объединен с AzPainter 2.x в одну программу, ведь обе программы имеют много идентичных функций, и отличаются по большому счёту лишь поддержкой цветовой гаммы. Возможно и код программы AzPainterB также будет включен в финальный продукт, в результате чего три отдельных продукта (AzPainter, AzDrawing и AzPainterB) будут заменены одним, что соответствует современным тенденциям в мире ПО, где одна программа включает все функции необходимые для решения задач «под ключ». В конечном счёте слияние сэкономит время необходимое на разработку.
С другой стороны, это может быть негативно воспринято пользователями, которые предпочитают программы отдельно для рисования и отдельно для постобработки.
Write programs that do one thing and do it well.
/Unix philosophy/
Также не исключена вероятность того, что объединение повлияет на размер программы и отразится на поддержке прошлых форматов файлов (APD и ADW).
Несмотря на все это, уже сейчас AzPainter может посоревноваться в сфере удобства для пользователей с такими проектами как mtPaint, благодаря парадигме UI данной программы, которая схожа с классическими парадигмами UI таких монстров как GIMP и Photoshop.
Скриншоты и обзоры процесса разработки:
Официальный блог автора (на японском)
Блог пользователя из Бразилии (на португальском)
AzPainter ver 1.0.7 и AzDrawing ver 1.5 (в разделе Галерея -> Скриншоты)
>>> Все программы для Linux на сайте автора
>>> AzPainter (src)
>>> Подробности