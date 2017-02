Релиз AzPainter 2.0.1

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ (за январь-февраль 2017 года)

Автор на данном этапе приостанавливает разработку AzPainter 2.x, и переключает свое внимание на усовершенствование AzDrawing 1.x — минималистичной программы для рисования и создания скетчей с поддержкой лишь оттенков серого (8bit).

Ранее автор заявлял о планах создания AzDrawing 2.x (Linux), но скорее всего доработанный код будет объединен с AzPainter 2.x в одну программу, ведь обе программы имеют много идентичных функций, и отличаются по большому счёту лишь поддержкой цветовой гаммы. Возможно и код программы AzPainterB также будет включен в финальный продукт, в результате чего три отдельных продукта (AzPainter, AzDrawing и AzPainterB) будут заменены одним, что соответствует современным тенденциям в мире ПО, где одна программа включает все функции необходимые для решения задач «под ключ». В конечном счёте слияние сэкономит время необходимое на разработку.

С другой стороны, это может быть негативно воспринято пользователями, которые предпочитают программы отдельно для рисования и отдельно для постобработки.

Write programs that do one thing and do it well.



/Unix philosophy/