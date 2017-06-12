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НовостиOpen Source

OutWiker 2.0

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Спустя год с момента предыдущего релиза вышла новая стабильная версия программы OutWiker 2.0, предназначенная для хранения заметок в виде дерева.

Основные особенности программы:

  • База заметок хранится в виде директорий на диске, а не в одном файле.
  • К заметкам можно прикреплять любые файлы. Прикрепленные таким образом картинки можно показывать на странице.
  • С помощью плагинов можно добавлять новые возможности.
  • Можно проверять орфографию одновременно для нескольких языках.
  • Страницы могут быть разных типов. В данный момент поддерживаются текстовые страницы, страницы в формате HTML и вики-страницы. С помощью плагина Markdown можно создавать заметки с использованием языка Markdown.
  • Страницы можно помечать тегами (метками).
  • Можно устанавливать закладки на страницы.
  • Можно менять внешний вид страниц с помощью стилей CSS.
  • Каждой странице можно присвоить иконку из набора встроенных картинок или из внешнего файла.
  • Можно создавать ссылки между страницами.
  • Можно вставлять формулы в формате TeX (с помощью плагина TexEquation).
  • Есть возможность раскраски исходных текстов программ на различных языках программирования (с помощью плагина Source).
  • Программа может работать в портабельном режиме, т.е. может хранить все настройки рядом с запускаемым файлом (для этого рядом с запускаемым файлом нужно создать файл outwiker.ini).
  • Программа работает под Windows и Linux.
  • Программа распространяется по лицензии GPL.

Основные изменения в OutWiker 2.0:

  • Переход на библиотеку wxPython 3.0.
  • В редактор добавлена возможность дублировать текущую строку с помощью горячей клавиши или меню.
  • В редактор добавлена возможность удалять текущую строку с помощью горячей клавиши или меню.
  • В редактор добавлена возможность перемещения строк вверх / вниз с помощью горячих клавиш или меню.
  • В редактор добавлена возможность для слияния строк с помощью горячей клавиши или меню.
  • В редактор добавлена возможность удаления слов слева / справа с помощью горячей клавиши или меню.
  • Добавлены пункты меню и горячие клавиши для перемещения по тексту.
  • Добавлены пункты меню и горячие клавиши для копирования / вырезания текущей строки в буфер обмена.
  • В редактор добавлены возможности для редактирования слов и строк.
  • Добавлен параметр командной строки "--page, -p" для выбора страницы при запуске.
  • Добавлен параметр командной строки "--normal" для отключения свертывания окна при запуске.
  • Добавлен параметр командной строки "--debug" для запуска в режиме отладки.
  • Восстановлена работоспособность иконки в трее под Linux.
  • Добавлена возможность создавать псевдонимы для страниц.
  • Переделан интерфейс для установки горячих клавиш.
  • Добавлена настройка для изменения цвета фона поля редактора.
  • Добавлена настройка для изменения цвета фона выделенного текста.
  • Добавлена поддержка шведского языка.
  • Удалена поддержка итальянского языка.
  • Исправление ошибок.

Также были добавлены новые плагины: для создания заметок в формате Markdown, плагин, позволяющий задавать произвольное имя для заметки, не совпадающее с именем папки. Плагин для вставки формул в формате TeX теперь использует библиотеку KaTeX для создания формул (до этого использовался mimeTeX). Также в этой версии были сделаны некоторые улучшения в интерфейсе программы, расширены возможности для плагинов, началась работа по созданию технической документации, описывающей внутреннее устройство программы.

>>> Страница программы

Ответ на: комментарий от atsym

Чем оно

RedNotebook забыл.

Бро, это еще одно приложение для сабжа, нужно пробовать, возможно автор учел критические недостатки всего существующего под лолипоникс софта-аутлайнеров, которым невозможно с комфортом и удовлетворением пользоваться.

Любые аутлайнеры и майндмапперы приветствуются.

Bruce_Lee ()

Единственная тулза которой пользуюсь. Храню заметки в гите и часто правлю/смотрю в консоли. Здесь же делаю коротенькие презентации в одной хтмл с картинками и видосиками.

jerry_ru ()

Не нужно

Автору спасибо, конечно, за труды. И за то, что безвозмездно делится. Но почему сабжевая прога не подходит кому-то еще, кроме него самого.

1. Python. Это нормальный язык, но лишь в своей нише, куда GUI-софт не входит.

2. Очередной монструозный текстовый редактор™. Вам заметки сохранять или писать километровые тексты и заниматься их оформлением? Очевидно что у приложения нет продуманного пути развития, и в код тащится все, что в голову придет. См. TEA.

С таким подходом я бы 10 раз подумал, доверять ли этому софту базу заметок, которая будет вестись годами, и с высокой долей вероятности переживет развитие приложения, которое застрянет на одном месте уже через годик-другой, когда к нему будет потерян интерес создателя.

anonymous ()

Несколько месяцев назад озаботился выбором ПО для заметок, хранить plain text-ом и потом grep -irl 'слово' /каталог/с/заметками надоело делать.

Пользовался OutWiker, но по итогу не сложилось, не прижился. Перешел на QOwnNotes, функционал попроще, но тоже довольно годное решение для заметок.

xxblx ★★ ()
Последнее исправление: xxblx (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от atsym

ЕМНИП, главное отличие сабжа от MyTetra в том, что у сабжа древовидная структура файлов, а у MyTetra один XML.

Это может быть как достоинством, так и недостатком. С одной стороны, кучка текстовых файликов с понятными именами - это юниксвейно и может быть при необходимости перетащено куда угодно, даже если сама программа давно превратилась в тыкву. С другой - если имена файлов становятся нелатинскими, то в нашем неидеальном мире это может привести к порче дерева (передача по сети, форматы архивов, по-прежнему ничего не знающие о кодировках и др.) Мне подход с XML понравился больше, благо он, в общем-то 100 лет как стандартизован, и для него тоже есть «юниксвейные» инструменты. А так - решайте сами.

hobbit ★★★★★ ()
Последнее исправление: hobbit (всего исправлений: 1)
Ответ на: Не нужно от anonymous

я бы 10 раз подумал, доверять ли этому софту базу заметок, которая будет вестись годами, и с высокой долей вероятности переживет развитие приложения, которое застрянет на одном месте уже через годик-другой, когда к нему будет потерян интерес создателя.

Те, кто хвалит какой-то софт в этом направлении, пишите, сколько времени пользуетесь прогой. Заметка какой даты самая ранняя?

Vinni_Pooh ★★★★ ()
Ответ на: Не нужно от anonymous

С таким подходом я бы 10 раз подумал, доверять ли этому софту базу заметок, которая будет вестись годами, и с высокой долей вероятности переживет развитие приложения, которое застрянет на одном месте уже через годик-другой, когда к нему будет потерян интерес создателя.

+1. Просто сняли с языка.

Zmicier ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Zmicier

Там «база» в максимально прозрачном формате, куда-либо её перекинуть не проблема.

Другое дело, что как я уже говорил выше, самое уязвимое там - имена файлов, подход MyTetra выглядит более защищённым от случайностей.

hobbit ★★★★★ ()

пользую zim уже давно, первая заметка года 2013ого, но та zim сдохла с IDE диском, на новом компе пробовал всякое, но вернулся на zim

недостаток - малая возможность форматирования, ну не хватает 5 хидеров, а можно ли добавить я так и не понял

anonymous ()

раньше на винде был Jot потом Opera Notes кроссплатформенная синхронизация, потом метался между всякими, cherry не пошла. сейчас zim но часть уже переезжает в Google Keep. нужно кроссплатформенное с синхронизацией и доступом на мобиле.

tolengit ()
Open Source