OutWiker 2.0

Не нужно

Автору спасибо, конечно, за труды. И за то, что безвозмездно делится. Но почему сабжевая прога не подходит кому-то еще, кроме него самого.

1. Python. Это нормальный язык, но лишь в своей нише, куда GUI-софт не входит.

2. Очередной монструозный текстовый редактор™. Вам заметки сохранять или писать километровые тексты и заниматься их оформлением? Очевидно что у приложения нет продуманного пути развития, и в код тащится все, что в голову придет. См. TEA.

С таким подходом я бы 10 раз подумал, доверять ли этому софту базу заметок, которая будет вестись годами, и с высокой долей вероятности переживет развитие приложения, которое застрянет на одном месте уже через годик-другой, когда к нему будет потерян интерес создателя.