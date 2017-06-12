Спустя год с момента предыдущего релиза вышла новая стабильная версия программы OutWiker 2.0, предназначенная для хранения заметок в виде дерева.
Основные особенности программы:
- База заметок хранится в виде директорий на диске, а не в одном файле.
- К заметкам можно прикреплять любые файлы. Прикрепленные таким образом картинки можно показывать на странице.
- С помощью плагинов можно добавлять новые возможности.
- Можно проверять орфографию одновременно для нескольких языках.
- Страницы могут быть разных типов. В данный момент поддерживаются текстовые страницы, страницы в формате HTML и вики-страницы. С помощью плагина Markdown можно создавать заметки с использованием языка Markdown.
- Страницы можно помечать тегами (метками).
- Можно устанавливать закладки на страницы.
- Можно менять внешний вид страниц с помощью стилей CSS.
- Каждой странице можно присвоить иконку из набора встроенных картинок или из внешнего файла.
- Можно создавать ссылки между страницами.
- Можно вставлять формулы в формате TeX (с помощью плагина TexEquation).
- Есть возможность раскраски исходных текстов программ на различных языках программирования (с помощью плагина Source).
- Программа может работать в портабельном режиме, т.е. может хранить все настройки рядом с запускаемым файлом (для этого рядом с запускаемым файлом нужно создать файл outwiker.ini).
- Программа работает под Windows и Linux.
- Программа распространяется по лицензии GPL.
Основные изменения в OutWiker 2.0:
- Переход на библиотеку wxPython 3.0.
- В редактор добавлена возможность дублировать текущую строку с помощью горячей клавиши или меню.
- В редактор добавлена возможность удалять текущую строку с помощью горячей клавиши или меню.
- В редактор добавлена возможность перемещения строк вверх / вниз с помощью горячих клавиш или меню.
- В редактор добавлена возможность для слияния строк с помощью горячей клавиши или меню.
- В редактор добавлена возможность удаления слов слева / справа с помощью горячей клавиши или меню.
- Добавлены пункты меню и горячие клавиши для перемещения по тексту.
- Добавлены пункты меню и горячие клавиши для копирования / вырезания текущей строки в буфер обмена.
- В редактор добавлены возможности для редактирования слов и строк.
- Добавлен параметр командной строки "--page, -p" для выбора страницы при запуске.
- Добавлен параметр командной строки "--normal" для отключения свертывания окна при запуске.
- Добавлен параметр командной строки "--debug" для запуска в режиме отладки.
- Восстановлена работоспособность иконки в трее под Linux.
- Добавлена возможность создавать псевдонимы для страниц.
- Переделан интерфейс для установки горячих клавиш.
- Добавлена настройка для изменения цвета фона поля редактора.
- Добавлена настройка для изменения цвета фона выделенного текста.
- Добавлена поддержка шведского языка.
- Удалена поддержка итальянского языка.
- Исправление ошибок.
Также были добавлены новые плагины: для создания заметок в формате Markdown, плагин, позволяющий задавать произвольное имя для заметки, не совпадающее с именем папки. Плагин для вставки формул в формате TeX теперь использует библиотеку KaTeX для создания формул (до этого использовался mimeTeX). Также в этой версии были сделаны некоторые улучшения в интерфейсе программы, расширены возможности для плагинов, началась работа по созданию технической документации, описывающей внутреннее устройство программы.