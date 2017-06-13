Команда Rust анонсирует релиз 1.18.

Обновление предыдущей версии легко:

Сам rustup можно установить здесь.

Основные изменения

Одно из главных изменений - новая версия «The Rust Programming Language», официального учебника по Rust. Он пишется открыто на Github, и имеет более ста авторов. В этом релизе включен черновик второй версии книги, имеющий 19 из 20 глав; двадцатая глава будет готова к релизу 1.19. Купить бумажную версию можно через No Starch Press. Новая версия книги полностью переписана и учитывает последние два года нашего опыта обучения Rust. Вы найдете новые объяснения основных принципов Rust, новые проекты и прочее.

В самом языке улучшено ключевое слово pub . По умолчанию, в Rust объекты приватны; можно использовать pub чтобы сделать их публичными. В Rust 1.18, pub имеет новый вариант:

pub(crate) bar;

Слово в скобках - ограничение, контролирующее степень публичности объекта. Если указанно pub(crate) , то bar будет публичным для всего крейта (пакета), но не вне него. Это позволяет декларировать интерфейсы, «внутренне публичные» для пакета, но не доступные для внешних пользователей.

Также можно указать путь, например:

pub(in a::b::c) foo;

Это значит «доступно в иерархии a::b::c , но не в прочих местах».

Для пользователей Windows Rust 1.18 имеет новый атрибут, #![windows_subsystem] . Он работает так:

#![windows_subsystem(console)] #![windows_subsystem(windows)]

Он контролирует флаг /SUBSYSTEM в компоновщике. На текущий момент доступны только console и windows . Если вы разрабатываете графическое приложение, и не указываете windows , в момент пуска программы всплывет окно консоли. С атрибутом windows этого не произойдет.

Далее, в Rust кортежи, варианты перечисляемых типов и структуры (без атрибута #[repr] ) всегда имели неопределенное расположение в памяти. Мы включили автоматическое упорядочивание, которое может привести к уменьшению потребления памяти путем уменьшения необходимого выравнивания. Например:

struct Suboptimal(u8, u16, u8);

В прежних версиях Rust на платформе x86_64 эта структура имела бы размер в шесть байтов. Но согласно исходному коду, ей достаточно должно быть четырех. Остальные два байта - результат выравнивания. Поскольку мы имеем u16 , он требует двух байтов. Но в данном случае, он был смещен на один байт из-за предыдущего u8 . Для последнего же u8 требуется еще один байт выравнивая. В итоге, мы имеем 1 + 1 (пусто) + 2 + 1 + 1 (пусто) = 6 байтов.

Но что если структура выглядит так?

struct Optimal(u8, u8, u16);

Эта структура оптимально выравнена; u16 находится на рубеже двух байтов, как и остальная структура. Выравнивание не требуется. Это дает нам 1 + 1 + 2 = 4 байта.

При дизайне Rust мы оставили физическое расположение данных в памяти неопределенным как-раз по этой причине; любой safe -код (не следующий по «сырым» указателям) не будет затронут подобной оптимизацией. Благодаря этому, мы можем научить компилятор оптимизировать Suboptimal в Optimal автоматически. В Rust 1.18 обе структуры занимают в памяти размер в четыре байта.

Мы долго планировали это изменение; оно было и ранее в нестабильной версии Rust, но некоторые программисты писали unsafe -код, который предполагал определенное расположение данных в памяти. Если вам необходима гарантия, что физическое расположение в памяти в точности совпадает с расположением вариантов в исходном коде (например, при обращению к оболочкам Cи-кода), пометьте вашу структуру с атрибутом #[repr(C)] .

Напоследок, улучшено время компиляции; например, компиляция самого rustc теперь на 15%-20% быстрее.

Стабилизированы следующие библиотеки:

Child::try_wait , неблокирующая форма Child::wait .

, неблокирующая форма . HashMap::retain и HashSet::retain - версия существующего retain от Vec<T> теперь и у этих двух структур.

и - версия существующего от теперь и у этих двух структур. PeekMut::pop позволяет взять ранее прочитанный верхний элемент от BinaryHeap<T> без необходимости повторно упорядочивать кучу.

позволяет взять ранее прочитанный верхний элемент от без необходимости повторно упорядочивать кучу. TcpStream::peek , UdpSocket::peek , UdpSocket::peek_from позволяют прочесть крайний элемент у потока или сокета.

Новый функционал Cargo

Cargo добавил поддержку системы управления версиями Pijul, который написан на Rust:

cargo new my-awesome-project --vcs=pijul

У Cargo несколько новых флагов, дополняющих --all : --bins , --examples , --tests и --benches позволяют собрать все программы указанных типов.

И наконец, Cargo теперь поддерживает Haiku и Android.

Подробнее об изменениях написано здесь.