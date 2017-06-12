«Blender. Настольная книга» доступна онлайн

Если автор хочет сделать дело, то лучше рассказывать о бленедере предметно.

Взять какую-то задачу(Создание персонажа, твердотельное моделирование, и тд).

Или же какой-то cookbook.

А не просто рассказывать об инструменте, а как им пользоваться хрен его знает.



Тоже самое, что учить синтаксис языка программирования и не решать задач, тупо знать ключевые слова без применения.



Это конечно все ИМХО