«Blender. Настольная книга» доступна онлайн

«Blender. Настольная книга» — инициатива по созданию руководства для начального обучения основам работы в свободной программе Blender 2.7X, изначально принадлежащая журналу «FPS» (глав.ред. Тимур Гафаров).
«Blender. Настольная книга» — это открытый проект по созданию полноценного русскоязычного электронного руководства по основам работы в Blender. Книга будет представлять собой сборник статей, охватывающих различные аспекты использования Blender, скомпонованных по принципу «от простого к сложному». К участию в проекте приглашаются все желающие: вы можете написать новую статью или улучшить существующую. Все материалы книги распространяются по лицензии Creative Commons BY-SA.
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