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«Blender. Настольная книга» доступна онлайн

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«Blender. Настольная книга» — инициатива по созданию руководства для начального обучения основам работы в свободной программе Blender 2.7X, изначально принадлежащая журналу «FPS» (глав.ред. Тимур Гафаров).

«Blender. Настольная книга» — это открытый проект по созданию полноценного русскоязычного электронного руководства по основам работы в Blender. Книга будет представлять собой сборник статей, охватывающих различные аспекты использования Blender, скомпонованных по принципу «от простого к сложному». К участию в проекте приглашаются все желающие: вы можете написать новую статью или улучшить существующую. Все материалы книги распространяются по лицензии Creative Commons BY-SA.

>>> Читать онлайн

>>> Репозитарий на Github'е

>>> Подробности

★★★

Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от atsym

Сейчас 2.7 отличаеться от 2.5

Опять же, в основном по функциональности. Интерфейсно существенной разницы нет. Ну раскидали инструменты в T-панели по вкладкам, но только и всего.

MageasteR ★★★★ ()

Если автор хочет сделать дело, то лучше рассказывать о бленедере предметно.
Взять какую-то задачу(Создание персонажа, твердотельное моделирование, и тд).
Или же какой-то cookbook.
А не просто рассказывать об инструменте, а как им пользоваться хрен его знает.

Тоже самое, что учить синтаксис языка программирования и не решать задач, тупо знать ключевые слова без применения.

Это конечно все ИМХО

ChuCha ()

Всем привет, я автор книги. Целью я поставил создание руководства для начинающих и ориентировался на то, как сам изучал 3D. Конечно, cookbook'и и предметные статьи - это хорошо и нужно, но вряд ли кто-то, впервые открыв Blender, начнет моделировать персонажа. Все начинают с простого - кубики, шарики, наложение текстуры, настройка материала и т.д. Я сам именно так начинал - с каких-то типовых действий, овладение которыми необходимо для более серьезной работы. Вот такого рода мануал я и хочу сделать - дать базовое представление о возможностях Blender. А уж в какую сторону читатель будет двигаться дальше - это его собственный выбор.

По поводу PDF: обязательно будет, но, скорее всего, после полной готовности текста. Я пока не решил, чем верстать - латексом или просто markdown как-то сконвертировать в PDF. Буду рад совету.

Gecko ()
Ответ на: комментарий от meequz

значит можно использовать любой из этих синонимов

Я ориентируюсь на транскрипцию «repositary»

https://en.oxforddictionaries.com/definition/repositary

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/713423/repositary

atsym ★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от Gecko

Так есть такой мануал, записан maleficmax'ом уже давно и до сих пор актуален.

Материала для начинающих навалом, а материала для продолжающих на русском языке нифига нет.
Поэтому вопрос создания персонажа более актуален, чем еще один материал для нубов.

ChuCha ()
Ответ на: комментарий от MageasteR

Blender 2.79 test1

тестовые сборки с обычным интерфейсом.

Кстати, опубликованы бинарники тестовой ветки Blender 2.79

http://download.blender.org/release/Blender2.79/

Некоторые изменения в интерфейсе уже присутствуют

https://wiki.blender.org/index.php/Dev:Ref/Release_Notes/2.79/UI

atsym ★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от ChuCha

Поэтому вопрос создания персонажа более актуален, чем еще один материал для нубов.

Тоже хватает. Например здесь: https://blender3d.com.ua/modelirovaniye-personazha-v-blender/ https://blender3d.com.ua/modelirovaniye-personazha-v-blender-part-2/ ... https://blender3d.com.ua/modelirovaniye-personazha-v-blender-part-6/

Так что вопрос «Что именно нужно?» совсем неоднозначен, и каждый отвечает на него по-своему.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Это был как пример.

Моделирование реального персонажа(соответствует человеческим пропорциям) с деталями(одежда, броня, тд.)
Сложное твердотельное моделировани
Скульптинг
Анатомия для 3dшника хотя бы на примере конкретной группы мышц.

И вот этого в полном объеме нет нигде.

Потому что люди, которое все это знают, преподаванием не занимаются, а работают в крупной конторе.

ChuCha ()
Ответ на: комментарий от atsym

Броня, одежда?
Анатомия - скульптинг, а не обвести картинку.
Вопросы скульптинга не раскрыты.

Вы можете мне кидать сколько угодно уроков, но таких о которых я говорю, в русско-язычном сообществе нет.

Анонимус годный материал скинул.
У чувака, который ее перевел много вкусного переведено по программингу в блендере.

ChuCha ()
Последнее исправление: ChuCha (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от ChuCha

Анонимус годный материал скинул.
У чувака, который ее перевел много вкусного переведено по программингу в блендере.

Сейчас перевожу другую книгу этого автора, возможно до конца лета смогу закончить: http://blender-3d.ru/forum/index.php/topic,1830.msg26236/topicseen.html#new

Анатомия - скульптинг, а не обвести картинку. Вопросы скульптинга не раскрыты.

Никто не спорит, что это желательно и даже нужно, да где взять того, кто это писать будет? Но по поводу анатомического скультинга есть такое соображение: если вы достаточно хорошо разобрались с интерфейсом Блендера, то можно брать любые уроки по Zbrush и применять их в Блендере. Конечно, там не всё абсолютно одинаково, но в 80-90% проблем аналог найти можно. Хрен знает сколько лет назад я так сделал, результатом эксперимента стала эта полусомнительная статейка: http://blender3d.org.ua/article/191.html и вывод, что режим скульптуры не для меня - слишком кривые руки.

anonymous ()
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