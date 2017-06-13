Firefox 54

Я фанат Лисы, и собираюсь всерьез уходить на Хромиум. Так как при разработке front-end не возможно работать с инструментами в лисе, как и с самим браузером.

1. Периодически наглухо зависает рендеринг. Интерфейс браузера работает, а все сайты не пашут. Если прокрутить вниз, то там белое поле. Спасает только принудительный форсированный kill. 2. HTML инспектор при наведении не реагирует на некоторые элементы. В частности те, которые были сдвинуты за пределы окна и через анимацию сдвига показаны пользователю. 3. JS дебаггер. При появлении ошибки в консоли и нажатии по ней, не переходит на нужную строку. Просто открывает JS файл с первой строки. JS файл является бандлом со всякими библотеками и джквери. 4. Долгое открытие JS файлов. Из-за посветки синтаксиса. В хроме почти моментально. 5. Сломанные дополнения уже упоминали.

Все было хорошо, все было прекрастно. Требовалось просто работать над производительной и стабильной работой. Нет, пришли менеджеры нихрена не смыслящие в технологиях, стали внедрять говно Poket's, хипстерские штуки, убивать совместимость и прочее.

Что угодно, но не правка багов.

Еще полгода потерплю, но если ситуация не изменится, придется смотреть альтернативы и всерьез выбирать замену.