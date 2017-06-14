Большая летняя распродажа на GOG

Ты прав. Я за последние много лет не видел более качественной Action/RPG. И наверно единственная игра с открытым миром, в которой есть хороший сюжет, и которая не надоедает спустя 150-200 часов. Так то я в большинство RPG на PC играл, знаю толк.



Что есть, то есть. Год назад почти прошел основную часть, сейчас вот, как снова появилось время, докупил дополнения и начал новую игру плюс, уже 500+ часов вышло, а я думал что у меня фаллаут на первом месте будет по часам.

К большому минусу игры я бы лишь отнёс её относительную лёгкость. Сейчас на максимальной сложности я беру задания на 5-10 уровней выше своего, вот тогда действительно становится сложно и интересно играть. Например, я два вечера пытался завалить «ключника», который из Каменных сердец. Смог это сделать лишь перепробовав сбросить и прокачать несколько вариантов веток развития перед боем и впервые воспользовавшись «Волчьим часом». Что-то уж очень сложный для меня противник оказался. После этого понял, что ветку алхимии очень недооценивал, там можно почти «терминатора» прокачать.

К большому плюсу я бы отнёс кат-сцены, смотришь их как качественный интерактивный фильм.