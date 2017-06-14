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Большая летняя распродажа на GOG

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На распродаже:

Периодически добавляются новые наборы, скидки и ежедневные предложения.

Распродажа продлится до вторника 21 июня и закончится в 01:00 по московскому времени.

>>> Новинки для GNU/Linux со скидками

>>> Бестселлеры для GNU/Linux со скидками

>>> Подробности

anonymous

Проверено: Shaman007 ()
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Извиняюсь за опоздание, распродажа началась еще неделю назад.

Но вы ничего не потеряли, продлится она еще неделю - до 21 июня.

Админ - подтверждай! :)

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Если кто хочет годных игр - готов советовать. Называйте любимые жанры и сеттинги, или просто что нравится, а я попытаюсь накидать годноты. Много новинок на GOG прошел, не только под Linux, много классных платформеров и РПГшек вышло.

anonymous ()

Хорошая распродажа в этом году. Особенно порадовал GOG Connect. Получил 4 игры, которые у меня до этого были только в стиме, и вообще годноты немало там.

Psych218 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от BceM_IIpuBeT

Ты прав. Я за последние много лет не видел более качественной Action/RPG. И наверно единственная игра с открытым миром, в которой есть хороший сюжет, и которая не надоедает спустя 150-200 часов. Так то я в большинство RPG на PC играл, знаю толк.

anonymous ()

Divinity: Original Sin — Enhanced Edition Kerbal Space Program Prison Architect FlatOut 2 Papers, Please Torchlight II X Rebirth Mount & Blade: Warband Project Zomboid

и Port Royale 2 под wine тоже прикупил))) Знатно раскошелился, в некоторые игры играл в пиратку, проходил все до дыр, но вот блин эти скидки по -75% и даже выше манят))) люблю GOG

maslakovvi ()
Ответ на: комментарий от maslakovvi

там трудности определенные с ачивками и некоторыми играми которые будут запускатся через Wine

Какая-то чушь. Под macOS уже релизная версия есть.

fornlr ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от fornlr

The Witcher 3 скоро будет «нативный» - в Толксах была новость о том, что Wine доделали до полной поддержки.

По теме: «при покупке в сумме на 569 рублей — Alan Wake's American Nightmare (только для Windows) в подарок» игра с музыкой?

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Последнее исправление: ZenitharChampion (всего исправлений: 1)

Кстати

Please Release at least a BETA client or something soon. Seriously, I want to buy more games but I'm refusing to do so until I can use the Galaxy Client. I'm also disappointed because I want to rollback a game and I can't because I'm on Linux and ONLY linux. I want to play mods with all of my friends but I'm hindered by the lack of a rollback feature. Please work on this!

Что за откаты недоступны на линуксах?

fornlr ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Может быть есть шутан с хорошим однопользовательским геймплеем и, желательно, интересным сюжетом? Из новых оч понравился Bulletstorm, например.

frigate_freedom ()
Последнее исправление: frigate_freedom (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Psych218

Получил 4 игры, которые у меня до этого были только в стиме

А смысл? Большинство игр - это одноразовый материал. Если я прошел какой-нибудь Limbo в Steam, то на он мне дался за бесплатно в том же GOG? Это какой-то Плюшкинизм

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Ты прав. Я за последние много лет не видел более качественной Action/RPG. И наверно единственная игра с открытым миром, в которой есть хороший сюжет, и которая не надоедает спустя 150-200 часов. Так то я в большинство RPG на PC играл, знаю толк.

Что есть, то есть. Год назад почти прошел основную часть, сейчас вот, как снова появилось время, докупил дополнения и начал новую игру плюс, уже 500+ часов вышло, а я думал что у меня фаллаут на первом месте будет по часам.

К большому минусу игры я бы лишь отнёс её относительную лёгкость. Сейчас на максимальной сложности я беру задания на 5-10 уровней выше своего, вот тогда действительно становится сложно и интересно играть. Например, я два вечера пытался завалить «ключника», который из Каменных сердец. Смог это сделать лишь перепробовав сбросить и прокачать несколько вариантов веток развития перед боем и впервые воспользовавшись «Волчьим часом». Что-то уж очень сложный для меня противник оказался. После этого понял, что ветку алхимии очень недооценивал, там можно почти «терминатора» прокачать.

К большому плюсу я бы отнёс кат-сцены, смотришь их как качественный интерактивный фильм.

orm-i-auga ★★★★ ()
Последнее исправление: orm-i-auga (всего исправлений: 1)

Все круто, но я как то по пьяне понакупал там игр, а потом когда стал устанавливать выяснилось что половина из них под х86_64, обломно было, при том в описании игр об этом упоминания я не нашел.

splinter ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от fornlr

GOG Galaxy под линуксами нет, Witcher 3 нет. Желания им за что-то давать денег тоже нет.

Мда, современные школьники, совсем с жира бесятся. Как это мешает тебе играть в игры? Клиент - это хорошо, но бинарь так же ставится в 2 клика, никаких проблем. Или тебе так принципиальны ачивки? :)

anonymous ()
Ответ на: комментарий от RazrFalcon

Жаль метро по-прежнему только под винду.

Это разработчикам пиши - в тп «4A Games». Можешь найти их так же через социальные сети или официальный сайт.

Когда мне нужна была Linux-версия игры, которая была в Steam, но не было в GOG - я писал в тп нужной мне компании. В 80% случаев через месяц-два игра появлялась в каталоге GOG (а писал я довольно часто). Так что без вашего желания никаких изменений не произойдет (сюрприз?).

anonymous ()
Ответ на: комментарий от fornlr

Что за откаты недоступны на линуксах?

Возврат денег за игру.

Зенитар, что ты творишь?

Rollback - функция клиента GOG Galaxy - откат патчей назад.

Refund - возврат денег в течении 30 дней, доступен всем.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

это мешает тебе играть в игры? Клиент - это хорошо, но бинарь так же ставится в 2 клика

Скачивать самому game.sh и выполнять? Даже пользователи увындовс засмеют.

fornlr ★★★★★ ()

Не вижу никакого смысла там что-либо покупать. В стиме ты платишь за сервис, за облако сохранений и настроек, за стим контроллер с которым можно играть в стратегии лежа на диване, за будущие развитие линукса как игровой платформы. А в ГОГе, если бы не Вэлв, никаких игр для линукса бы небыло.

olegka ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Когда мне нужна была Linux-версия игры, которая была в Steam, но не было в GOG - я писал в тп нужной мне компании. В 80% случаев через месяц-два игра появлялась в каталоге GOG (а писал я довольно часто).

Ахаха. Настало время веселых историй :D

https://www.gog.com/game/the_bards_tale

Раз тебя так слушаются. Напиши разработчикам Bard Tales, чтоб убрали игру из GOG для линуксов - она нерабочая.

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от frigate_freedom

Может быть есть шутан с хорошим однопользовательским геймплеем и, желательно, интересным сюжетом? Из новых оч понравился Bulletstorm, например.

Ты не сказал ничего о платформе и графоне... любые?

Если говорить про каталог GOG - однозначно серия Metro.

https://www.gog.com/game/metro_2033_redux

https://www.gog.com/game/metro_last_light_redux

Очень качественный шутер с отличным сюжетом, полным драматизма, проработанных персонажей, интересных механик, проходил много раз. Есть реиграбельность, можно проходить в стелсе, можно бомбить всех, много интересного оружия, при этом от стиля прохождения зависит как ты можешь пройти ту или иную миссию, а так же зависит концовка игры. Игра в основном линейна, не открытый мир, она берет сюжетом и геймплеем. Но во многих локациях все-таки есть несколько способов/вариантов прохождения. В Metro: Last Light Redux есть так же 9 DLC - считай 9 отдельных миссий, некоторые из них очень большие и сложные, настоящий челленж. И они сильно отличаются от основных сюжетных линий серии Metro. Например, в миссии DLC «Кшатрии» есть таки подобие открытого мира, очень интересно сделано.

Что еще есть хорошего на GOG:

https://www.gog.com/game/crysis

https://www.gog.com/game/crysiswarhead

https://www.gog.com/game/descent_underground (еще в разработке)

Из старенького, если не боишься графона:

https://www.gog.com/game/medal_of_honor_allied_assault_war_chest

https://www.gog.com/game/medal_of_honor_pacific_assault

https://www.gog.com/game/return_to_castle_wolfenstein

https://www.gog.com/game/far_cry (именно первый)

Неплохая серия Shadowgrounds, если вид не от первого лица не критичен.

https://www.gog.com/game/shadowgrounds

https://www.gog.com/game/shadowgrounds_survivor

НЕ советую тебе серии Serious Sam и Shadow Warrior, т.к. сюжет там почти никакой, хоть и стрелялки говорят годные. Мне в шутерах так же важен сюжет, так что эти игры мне не понравились, там его нет.

Полный список шутеров смотри здесь, там же фильтр платформ есть.

https://www.gog.com/games/shooter?sort=date&page=1

anonymous ()
Ответ на: комментарий от olegka

А в гоге, ты платишь не только за сервис (пилят gog galaxy который позволяет почти все что делает стим) а за игру которую можно схоронить и/или запустить на нескольких компах (одновременно ибо drm-free ) и играть хоть после апокалипсиса, хотя тогда уже мало будут волновать игры.

Samamy ()
Последнее исправление: Samamy (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от RazrFalcon

Сюрприз: https://www.gog.com/wishlist/games/metro_2033_last_light_redux_on_linux

И что? В чем сюрприз? В том что разработчики игр не заглядывают в GOG Wish List, и долбить на мыло намного эффективнее? Нет, не сюрприз. Это называется гражданское общество. Когда каждый живет более-менее осознанно, и понимает, что достичь чего-то существенного можно только вместе. Хочешь, чтобы любимая игра, которая есть в Steam, попала и на GOG - пиши разработчикам НАПРЯМУЮ. Ни в каких-то вишлистах, ни в своем контактике, ни где-то на стене - а разработчикам. Не всегда Linux-версии игр попадают на GOG - факт. Не всем кажется, что есть смысл, что можно отбить деньги на аудитории в 5%. ну так ты напиши в тп - заяви о себе. Что ты есть, что тебе надо, чтобы игра появилась и там, это же потенциально покупка в конце концов, деньги. Не надо тебе, значит не ной. Мне надо - я написал, мне ответили, через месяц появилось в каталоге. А ты жди дальше своих вишлистов и молись. Или сиди с зондом под названием Steam, тоже вариант.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Ну рассказывай. Писали и авторам metro, и в GOG.

Собственно GOGовцы так и написали «проблемы в нас»

Hey, I wanted to pop in and shed more light on the Metro: Last Light Redux situation for Linux and Mac. The response you got from us was a little vague and could suggest that Deep Silver wouldn't let us release a Linux / Mac OS X version of the game. That couldn't be further from the truth, in this particular case we're the ones responsible for preparing the builds, and we encountered enough technical issues to hold back on those versions for the time being. We'll be working on the games to fix the Linux/Mac OS X issues, but right now it's hard to say if - or when - we'll be able to get them to you in a state that we're confident in. (c) GOG.com Team

Походу им вообще на линуксы плевать. У них даже бандлы с вайн иногда косячные.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от frigate_freedom

Было бы круто поглядеть на список самых годных из того, что продаётся со скидкой.

Самые «годные» - это растяжимое понятие.

Есть фильтр «бестселлеры» + фильтр «скидки».

https://www.gog.com/games?price=discounted&sort=bestselling&page=1

Но для меня многое из этого списка-топа не является «самым годным».

Если я правильно понимаю, это только показывает, какие игры на GOG продавались больше всего. При том что многие игры продавались с 2008 года (или еще раньше), многие просто покупают классические игры пачками, «чтобы было», и даже не играют, набирают на распродажах бандлами, мотая счетчик бестселлеров. Но хиты в этих топах однозначно есть.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Samamy

А в гоге, ты платишь не только за сервис (пилят gog galaxy который позволяет почти все что делает стим) а за игру которую можно схоронить и/или запустить на нескольких компах (одновременно ибо drm-free ) и играть хоть после апокалипсиса, хотя тогда уже мало будут волновать игры.

Обычная манипуляция. Дело в том, что игры из GOG так же без DRM в Steam и их можно схоронить и запускать без стима.

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от anonymous

Ну рассказывай. Писали и авторам metro, и в GOG.

Походу им вообще на линуксы плевать. У них даже бандлы с вайн иногда косячные.

Чего тебе рассказывать? Проблемы решаются со временем. Твои сиюминутные хотелки это конечно хорошо, но есть юридические проблемы, и еще много чего, что не всегда позволяет заливать Linux/Mac-версии на GOG. Ты же понимаешь да, что 90% Linux-портов делается на аутсорсе на коленке, и изначально есть контракт издателя только со Steam? Это инди-разработчики могут позволить себе в день релиза залить свой прожект на все существующие платформы, и то бывают исключения. Как дети малые, все разжевать и в рот положить.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Я тебе выше привел слова их саппорта от 2015 года, в которых ни слова про проблемы, о которых ты говоришь, фанатик.

Но ты все свою шарманку крутишь...

anonymous ()
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