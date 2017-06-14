Большая летняя распродажа на GOG

На распродаже:
- более 1500 игр со скидкой до 90 %, более 500 из которых имеют версии для GNU/Linux;
- более 40 игр, доступных в GOG Connect;
- цены на игры от 29 рублей;
- при покупке первой игры — Rebel Galaxy в подарок;
- при покупке в сумме на 569 рублей — Alan Wake's American Nightmare (только для Windows) в подарок;
- коллекции игр от Disgusting Men, StopGame, Игромании и C-c-cobmo breaker;
- новые приключенческие игры, популярные RPG, включая доступные для GNU/Linux Tyranny, Pillars of Eternity, Divinity: Original Sin — Enhanced Edition, Planescape: Torment — Enhanced Edition, предзаказ на Tacoma.
Периодически добавляются новые наборы, скидки и ежедневные предложения.
Распродажа продлится до вторника 21 июня и закончится в 01:00 по московскому времени.
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