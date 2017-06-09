Выиграй бесплатное участие в конференции DevConf 2017 (Москва)

DevConf 2017 — профессиональная конференция, посвященная ведущим технологиям программирования и веб-разработки. Подробнее с программой можно познакомиться на сайте конференции. Конференция пройдет 17-го июня в Москве.

Оргкомитет конференции предлагает несколько бесплатных приглашений для участников форума Linux.org.ru. В розыгрыше могут принять участие пользователи, зарегистрированные до 1-го июня 2017 года. Участники будут выбраны случайным образом 14-го июня в первой половине дня.

Для участия в розыгрыше, пожалуйста, подтвердите участие вводом кода 'devconf2017' и нажатием кнопки



Пожалуйста, не нажимайте кнопку если вы не имеете возможности/желания посетить данную конференцию. Пожалуйста, убедитесь что в вашем профиле на сайте указан корректный e-mail. Если мы не сможем связаться с победителем 14-го июня, приглашение перейдет к другому участнику форума.

В этом году на конференции будет небольшой сюрприз для участников с linux.org.ru -- стикеры с нашей символикой.