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Выиграй бесплатное участие в конференции DevConf 2017 (Москва)

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DevConf 2017 — профессиональная конференция, посвященная ведущим технологиям программирования и веб-разработки. Подробнее с программой можно познакомиться на сайте конференции. Конференция пройдет 17-го июня в Москве.

Оргкомитет конференции предлагает несколько бесплатных приглашений для участников форума Linux.org.ru. В розыгрыше могут принять участие пользователи, зарегистрированные до 1-го июня 2017 года. Участники будут выбраны случайным образом 14-го июня в первой половине дня.

Для участия в розыгрыше, пожалуйста, подтвердите участие вводом кода 'devconf2017' и нажатием кнопки

Пожалуйста, не нажимайте кнопку если вы не имеете возможности/желания посетить данную конференцию. Пожалуйста, убедитесь что в вашем профиле на сайте указан корректный e-mail. Если мы не сможем связаться с победителем 14-го июня, приглашение перейдет к другому участнику форума.

В этом году на конференции будет небольшой сюрприз для участников с linux.org.ru -- стикеры с нашей символикой.

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программирования и веб-разработки

Тонко. Мой внутренний тролль завистливо урчит. Так вебистов давно уже не подкалывали.
Даже несправедливостью попахивает.

MimisGotAPlan ()
Ответ на: комментарий от MimisGotAPlan

Мне кажется в этом случае уместна теорема Эскобара. Что разработка, что программирование — оба далеки от CS.

А за возможное приглашение спасибо, с удовольствием отмечусь.

peeroon ()

Фичреквест: добавьте кнопку «Я передумал». Сперва подумал, что разыгрывается участие в роли докладчика, поэтому нажал, теперь хочу отжать обратно.

nezamudich ★★ ()
Последнее исправление: nezamudich (всего исправлений: 1)

для участников с linux.org.ru — стикеры с нашей символикой.

Эх, вот, если б наколки! Гарнитурой DejaVU Sans Mono Book, 11pt, например.

anonymous ()

Посмотрел программу. Заинтересовал доклад от какого-то менеджера «о человеческом в программировании» (что-то в таком духе). Забавны баталии сторонников Потсгре и Мускуля. Немного удивляет изобилие PHP-шников. Но в целом - какое-то попури ни о чём без вяского разумного контекста. Словно просто по сусекам наскребли докладов от людей, которые либо что-то втюхать хотят, либо покрасоваться. Последних даже больше, чем первых, и это печально.

А главное - DevConf отражает общий кризис отрасли, и заключается он в том, что программы пишутся для одной конечной цели - получения части навара от впаривания хомячкам разного рода ширпотреба. Никаких идеалов, никакого стремления сделать что-то новое, действительно прорывное, возможно создающее целый новый сегмент рынка - всё рассчитано исключительно на лизание Ж-пы разного рода жульнической и/или спекулянтской коммерции.

DRVTiny ★★★★★ ()
Последнее исправление: DRVTiny (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от DRVTiny

Обидно, что программописатели иногда тоже становятся хомячками и занимаются Hype Driven Development, запутывая новичков, вкатывающихся в отрасль.

В этом плане приметил для себя 2 пункт выступления Сергея Аверина Как измеряли, какой JS-фреймоврк примерно стоит брать (исследование популярности).

peeroon ()

Пожалуйста, не нажимайте кнопку если вы не имеете возможности/желания посетить данную конференцию.

Шанс выиграть 1/1000. Смысл?

w1nner ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от peeroon

Мы стоим за порогом материальной эры в сфере ИТ. Автоматизированное создание объектов материального мира бытовой техникой стоимостью до 2000$ и даже дешевле, бытовые роботы, чистящие ковры или способные пролететь до 50 км на одной зарядке и при этом ещё снять всё вокруг, автомобили-такси, которым не нужен водитель, станки ЧПУ, на порядок менее требовательные к уровню инженерной подготовки, нежели 10-15 лет назад.

А у нас в России всё какое-то JS у всех на уме и сайтики. Такое возможно только в стране, где в конечном итоге всё равно все деньги под давлением прут из сибирских месторождений.

DRVTiny ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от nezamudich

В СССР тоже всё было как всегда: некогда самые мощные ламповые компьютеры, некогда лучшие космические аппараты. Чем всё это закончилось, а кое-где и агонизирует ещё - мы все в курсе.

DRVTiny ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от DRVTiny

автомобили-такси, которым не нужен водитель, станки ЧПУ

хрень это все станки, а вот роботы уже способны имитировать оргазм, и можно настроение им запрограмировать - это прорыв, я считаю. а если такого робота научить стирать и готовить - то жена нафик не нужна. роботов можно купить штук 5 разных моделей и организовать кружок по интересам

anonymous ()

Вкуснотень. Но не уверен, получится ли. В принципе, на подъём лёгок - сегодня здесь, а через час мою сапоги в Ла-Манше =)

rht ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от DRVTiny

Забавны баталии сторонников Потсгре и Мускуля.

Обычное дело. Борьба за ресурс.

...общий кризис отрасли, и заключается он в том, что программы пишутся для одной конечной цели - получения части навара от впаривания хомячкам разного рода ширпотреба...

Это общий кризис развития общества. Производство деградирует, наука деградирует, кругом китайцы, штампующие миллионами копии одного и того же одноразового барахла. Программирование перестало обслуживать науку и производство, оно обслуживает барыжню.

rht ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от DRVTiny

Никаких идеалов...

Какие нафиг идеалы? Забудь. Сейчас один идеал - каждый сам за себя.

И не вздумай никому душу открывать. Поколупаются и плюнут.

Если есть близкие друзья, держись их. Семья, там. Любовь, если повезёт.

Всё остальное - химеры.

rht ★★★★★ ()
Последнее исправление: rht (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от DRVTiny

Никаких идеалов, никакого стремления сделать что-то новое, действительно прорывное, возможно создающее целый новый сегмент рынка

опасно это, бабло плохо отбивается.

ну и н афишируют особо. будет прорыв --- парни на коне и масса докладов. не будет --- просто тихонько сольются, никто и не узнает.

Rastafarra ★★★ ()
Ответ на: комментарий от rht

Мне кажется, хотя бы просто для души - программирование роботов из самого обычного китайского ширпотреба - это интересно.

Как таковые железки мне совсем не интересны, у меня руки если и делают что-то в материальном мире, то хорошо или никак, но хорошо - медленно, а никак - чревато. Поэтому стараюсь не встревать. А вот написание ПО для умных вещей из реального мира - всегда радовало.

Я так понимаю, в телеге уже есть каналы на роботему и мне создавать новый смысла нет? Хочу в кружок «очумелые руки», если таковой есть.

DRVTiny ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от DRVTiny

Сам практически такой. Для души - медленно, но со вкусом, с понедельным обдумыванием и прикидками. Счас, кстати, в продакшне забавная задумка, исключительно для души.

А за деньги - нечастый фриланс. Но и тот стараюсь делать честно, вне работы, из-за чего получаю больше проблем, чем материального удовлетворения.

Роботы - это интересно, если есть что роботизировать. Кстати, идейка одна родилась, стоило бы обмозговать на досуге =)

rht ★★★★★ ()

Вот список выйгравших:

Следующие участники смогут пойти на конференцию если откажется кто-то из «основного» состава:

Инструкцию как зарегистрироваться я отправлю на почту сегодня.

Просьба всем кто попал в любой список сегодня подтвердить или отказаться от участия.

maxcom ★★★★★ ()
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