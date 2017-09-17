Из состава ядра Linux 4.14 уберут прошивки

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman) представил набор изменений для ядра Linux 4.14, в котором осуществлён вынос из основного ядра набора прошивок, поставляемых в каталоге «firmware/». Прошивки будут развиваться независимо от ядра в рамках пакета Linux-Firmware. Иными словами, решено объединить прошивки из ядра и прошивки и прошивки пакета Linux-Firmware в пакете Linux-firmware. Набор прошивок оставался в ядре по историческим причинам с 2013 года и не обновлялся, в то время как в Linux-Firmware идет активная разработка и этот источник рассматривается как источник самых свежих прошивок. Решение было согласовано еще несколько лет назад, но только сейчас у разработчиков ядра дошли руки.

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