30 лет исполнилось X.Org

Проект X.org празднует 30 лет с момента выхода X11. 15 сентября 1987 года Ральф Свик (Ralph R. Swick) представил первый релиз X Window System Version 11, ознаменовавший переаботку и стабилизацию иксов. Самое удивительное, что протокол X сменил нумерацию от X1 до X11 за три года, а X11 продолжает эксплуатироваться уже 30 лет подряд, обрастая расширениями — Xvideo, X Font Server, XKB и другие.
Были и попытки поменять X.org на другой графический сервер. Berlin, Fresco, Y Window System, Mir — далеко не полный список попыток. Основным аргументом было то, что иксы создавались в совершенно другую эпоху развития PC, а сейчас уже появилась дискретная графика, многоядерные и мобильные системы, изменились требования безопасности. Но к сожалению, пока что никто кроме X, не смог собрать воедино ни разработчиков драйверов, ни разработчиков софта и попытки замены иксов по-прежнему воспринимаются скептически. Единственный (если почему-то не считать Fedora) на сегодняшний день пример удачной замены X.org на Wayland с полным официальным Support — это Raspbian 9.
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