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НовостиHardware and Drivers

30 лет исполнилось X.Org

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Проект X.org празднует 30 лет с момента выхода X11. 15 сентября 1987 года Ральф Свик (Ralph R. Swick) представил первый релиз X Window System Version 11, ознаменовавший переаботку и стабилизацию иксов. Самое удивительное, что протокол X сменил нумерацию от X1 до X11 за три года, а X11 продолжает эксплуатироваться уже 30 лет подряд, обрастая расширениями — Xvideo, X Font Server, XKB и другие.

Были и попытки поменять X.org на другой графический сервер. Berlin, Fresco, Y Window System, Mir — далеко не полный список попыток. Основным аргументом было то, что иксы создавались в совершенно другую эпоху развития PC, а сейчас уже появилась дискретная графика, многоядерные и мобильные системы, изменились требования безопасности. Но к сожалению, пока что никто кроме X, не смог собрать воедино ни разработчиков драйверов, ни разработчиков софта и попытки замены иксов по-прежнему воспринимаются скептически. Единственный (если почему-то не считать Fedora) на сегодняшний день пример удачной замены X.org на Wayland с полным официальным Support — это Raspbian 9.

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Проверено: Shaman007 ()
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пример удачной замены X.org на Wayland с полным официальным Support - это Raspbian 9

Но ведь у малинки не больше гига оперативы, там просто не запустится гном. Или там Sway?

Vsevolod-linuxoid ★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Сколько жрет гном3?

Система с крысой при холодном старте ест в районе 240 мб. Плюс минус 20 мб.

Какая еще система предлагает нормальный интерфейс, летает и мало жрет?

Кроме крысы то и нет ничего.

koshmar ★★ ()
Ответ на: комментарий от koshmar

Новая версия крысы переписана на gtk3, не надо тут

Только-только переписали на 3.18. Прекрасное достижение 2017 года! Ничего, что уже скоро 3.20 ветка возможно устареет и сломается в 3.28?

anonymous ()

Но к сожалению, пока что никто кроме X, не смог собрать воедино ни разработчиков драйверов, ни разработчиков софта и попытки замены иксов по-прежнему воспринимаются скептически.

Дай Боже, что так и будет. А так, с праздником! Накатим!

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Вообще то пока версия 3.20

Как выйдет стабильный релиз, может быть к этому моменту будет 3.22

И смысла особого нет пилить дальше 3.22, так как апи и многие вещи они ломают чуть ли не каждый релиз

koshmar ★★ ()
Ответ на: комментарий от koshmar

И смысла особого нет пилить дальше 3.22, так как апи и многие вещи они ломают чуть ли не каждый релиз

Но сильный перелом с полной потерей обратной совместимости был именно в 3.20 и до сих пор тот же Ravefinity - основной автор тем для Ubuntu, ничего не переписал!

anonymous ()

Единственный на сегодняшний день пример удачной замены X.org на Wayland с полным официальным Support - это Raspbian 9.

Носит же Земля таких как ты. На GNOME взгляни что ли, толстота

Sunderland93 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Sunderland93

Носит же Земля таких как ты. На GNOME взгляни что ли, толстота

Это тот, к которому нужно накладывать клешнями костыли вроде этого, чтобы оно хотя бы завелось? А в Raspbian такое не нужно, оно просто устанавливается из коробки с полным официальным Support без всяких экскрементов и прочего, прочего, прочего. В двух словах: Оно единственное, которое устанавливается полностью с помощью того же Debian-installer и не требует дальнейших ковыряний с кучей напильников. Единственное, что может быть - это накатить Enlightment через Software Center, но это уже на любителя. В Redhat это выглядело бы как запуск в два клика анаконды и указания раздела с настройками, вроде региона, имени пользователя и так далее и перезагрузкой после установки. Никаких в дальнейшем ковыряний по нужде третьих лиц не должно быть!

Lowes ()
Ответ на: комментарий от Lowes

Ты дурак? Что ты ссылку даёшь на то, что в принципе официально не работает и не поддерживается? На свободных дровах вяленый Гном работает идеально. Не позорился бы хоть. Вот когда в Pixel завезут поддержку Wayland - тогда и прыгай от радости. Пока что Гном - единственное DE, полноценно поддерживающее Wayland

Sunderland93 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Sunderland93

На свободных дровах вяленый Гном работает идеально.

Тебе повезло, еще раз. К сожалению, свободные драйвера не у всех работают идеально. Они еще сырые по отношению к Wayland. Даже под X.org они заработали нормально только в 2012 году.

Вот когда в Pixel завезут поддержку Wayland - тогда и прыгай от радости. Пока что Гном - единственное DE, полноценно поддерживающее Wayland

А что, в малине нет пакетов с гномом? Они там есть и их впринципе можно накатывать.

gnome-shellStretch:(3.22.3-3) Jess:(3.14.4-1~deb8u1) graphical shell for the GNOME desktop www

Lowes ()
Ответ на: комментарий от Sunderland93

и прыгай от радости

Цель - не прыгать от радости. Я знаю, что все новости на Lor читает Bookwar, она же alpha. Я знаю, что она правит Jabber-каналом RFR. И я знаю, что это она, а не он. Я знаю, что у всех Fedora-юзеров активная гражданская позиция. А значит вполне может на эмоциях, что свойственно для всех женщин, подстегнуть допиливать Fedora, ибо RFR имеют довольно-таки неплохой авторитет в апстриме. Из серии - «А почему у них все есть, а у нас нет? Поднажали, догоним и перегоним!» или «Назло маме уши отморожу». У них мания величия, их цепляет, и не грех попробовать ей воспользоваться.

Lowes ()
Ответ на: комментарий от Lowes

А причем тут RFR? Это просто обычная Fedora с доп. репами для удобства. И вяленый с гномом там конечно не хуже, чем в основном дистрибутиве. А Pidora (не я название придумал) как бы другой проект.

Vsevolod-linuxoid ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Vsevolod-linuxoid

пользоваться на гиге оперативки?

Пользовался на 512 мб, и даже Windows 7 не тормозила в свое время - нет, не на малине. А разгадка простая - решает не оперативка, а блоки по 4к.

Lowes ()
Ответ на: комментарий от Vsevolod-linuxoid

А причем тут RFR? Это просто обычная Fedora с доп. репами для удобства. И вяленый с гномом там конечно не хуже, чем в основном дистрибутиве.

У них неплохие контакты с апстримом, соответственно там есть среди юнцов кому мотивировать процесс. Они же самовлюбленные нарциссы и вряд ли перетерпят, что кто-то лучше них оказался.

Lowes ()
Ответ на: комментарий от Vsevolod-linuxoid

пожалуйста. В оперативке тоже файлы по 4кб, соответственно можно с помощью RAM-диска замерить скорость этого показателя. Соответственно из этого можно сделать выводы, насколько иногда SWAP может оказаться быстрее оперативки в этом показателе.

Lowes ()
Последнее исправление: Lowes (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Lowes

Ты ещё раз доказываешь, что ты наркоман. Ты хотя бы смотри на что ты ссылки даёшь. Я тебе ещё раз говорю - GNOME на Wayland сейчас самый feature complete, щас поддержку KDE Server-Side decorations завезут и вообще торт будет. Ты абсолютно некомпетентен в том, в чём пытаешься спорить.

А что, в малине нет пакетов с гномом? Они там есть и их впринципе можно накатывать.

А что, Гном стал в малине дефолтным DE? У тебя опять взаимоисключающие параграфы. Во первых, дефолтное DE - Pixel, а это просто LXDE, во-вторых - сам попробуй на малину гном накатить и поделись впечатлениями

Sunderland93 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Sunderland93

Гном стал в малине дефолтным DE?

Во-первых альтернативный инсталлятор тоже есть, ничего взаимоисключающего. Им пользуются, когда хочется свежую систему сразу с апдейтами. В Debian это mini.iso, в Fedora - Netinstall и так далее.

во-вторых - сам попробуй на малину гном накатить и поделись впечатлениями

Уже поделился. Все действительно хорошо. MyPassport SSD прекрасно скрывает недостаток RAM. Но думаю и быстренькая карточка MicroSD будет не хуже. Но если у вас вместо карточки затычка 4 класса за 500 рублей-ну грех жаловаться на что-то.

Lowes ()
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