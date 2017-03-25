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НовостиBSD

OpenBSD меняет лицензию GCC

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Из письма лидера и основателя проекта OpenBSD, Тео Де Раадта:

Я отправляю письма tech@openbsd.org (а также остальному сообществу, чей почтовый адрес мог измениться) чтобы узнать можно ли изменить лицензию gcc 4.2.1 в нашем дереве исходных кодов с GPL на ISC.

Это улучшение лицензии удалит последние биты двусмысленности доступа к технологии компилятора языка C в мире, где Clang/LLVM имеет пермиссивную лицензию.
Каждый заслуживает доступ к технологии языка C без ограничений, особенно когда Rust набирает обороты.

Для изменения лицензии мы собираемся пройти процедуру перелицензирования, недавно предложенную проектом OpenSSL, которая была позже подписана их юристами в SFLC. Этот процесс даёт значительный отрыв от Linux Foundation, Intel и других.

Поэтому, я прошу всех авторов ответить на эту тему, если они имеют отношение к вопросу.

Мы, возможно, должны проявить особенное внимание к оригинальному автору, как отправной точкой для всей будущей работы производных авторов, которые так же могут быть самостоятельными правообладателями.
Оригинальный автор — Эрик Янг от мира gcc, так что мы должны уважать его мнение. В случае если он не читает эту тему, дайте ему знать. Если он заинтересуется, он ответит. Ричард приучал SFLC когда yacc «превратился» в bison.

OpenSSL и SFLC предполагают, что молчание это знак согласия. В соответствии с этим:

Если мы ничего от вас не услышим, мы будем считать что вы не возражаете.

Мы предоставляем неделю сообществу чтобы принять во внимание этот посыл, затем мы продолжим эту безвредную процедуру.

>>> Подробности



Проверено: JB ()

Бред какой-то. С тем же успехом можно зафигарить в какую-нибудь рассылку письмо с предложением сменить лицензию Windows на GPL :)

Reset ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Reset

зафигарить в какую-нибудь рассылку

Не в какую-нибудь, а в рассылку разработчикам и людями, имеющим отношение.

Меня вот только смущает

Если мы ничего от вас не услышим, мы будем считать что вы не возражаете.

Куча нюансов же, начиная со спам-фильтров. И вообще не уверен, что так можно.

anon1337 ()

А теперь давайте кто-то представит что у лоровцев нет чувства юмора, да и соображалка не очень, и ответит на вопросы «что, ѣ, это вообще значит» и «как они предполагают изменить лицензию у проекта в который успела откомититься тьма авторов».
Или мои часы отстают на шесть дней, и на самом деле уже первое апреля?

MrClon ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от MrClon

www.linux.org.ru/news/opensource/13308228

https://marc.info/?l=openbsd-tech&m=149028593819547

Процедура перелецензирования OpenSSL организована весьма спорно, Тео порвался от этого и решил протроллить, применив ту же процедуру к их форку GCC.

А именно, момент «If we do not hear from you, we will assume that you have no objection» в перелицензировании OpenSSL ему не понравился.

ChALkeR ★★★★★ ()
Последнее исправление: ChALkeR (всего исправлений: 5)

А что, так можно?

Ок, через неделю я меняю лицензию своей семерочки. Каждый имеет право на бесплатную семерочку. Сатья, сукин сын, отзовись, иначе поздно будет.

meliafaro ()
BSD