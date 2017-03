OpenBSD меняет лицензию GCC

www.linux.org.ru/news/opensource/13308228

https://marc.info/?l=openbsd-tech&m=149028593819547

Процедура перелецензирования OpenSSL организована весьма спорно, Тео порвался от этого и решил протроллить, применив ту же процедуру к их форку GCC.

А именно, момент «If we do not hear from you, we will assume that you have no objection» в перелицензировании OpenSSL ему не понравился.