OpenBSD меняет лицензию GCC

Я отправляю письма tech@openbsd.org (а также остальному сообществу, чей почтовый адрес мог измениться) чтобы узнать можно ли изменить лицензию gcc 4.2.1 в нашем дереве исходных кодов с GPL на ISC.



Это улучшение лицензии удалит последние биты двусмысленности доступа к технологии компилятора языка C в мире, где Clang/LLVM имеет пермиссивную лицензию.

Каждый заслуживает доступ к технологии языка C без ограничений, особенно когда Rust набирает обороты.



Для изменения лицензии мы собираемся пройти процедуру перелицензирования, недавно предложенную проектом OpenSSL, которая была позже подписана их юристами в SFLC. Этот процесс даёт значительный отрыв от Linux Foundation, Intel и других.



Поэтому, я прошу всех авторов ответить на эту тему, если они имеют отношение к вопросу.



Мы, возможно, должны проявить особенное внимание к оригинальному автору, как отправной точкой для всей будущей работы производных авторов, которые так же могут быть самостоятельными правообладателями.

Оригинальный автор — Эрик Янг от мира gcc, так что мы должны уважать его мнение. В случае если он не читает эту тему, дайте ему знать. Если он заинтересуется, он ответит. Ричард приучал SFLC когда yacc «превратился» в bison.



OpenSSL и SFLC предполагают, что молчание это знак согласия. В соответствии с этим:



Если мы ничего от вас не услышим, мы будем считать что вы не возражаете.



Мы предоставляем неделю сообществу чтобы принять во внимание этот посыл, затем мы продолжим эту безвредную процедуру.

