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НовостиOpen Source

Питер Адамс представляет проект «Лица Open Source»

 


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Питер Адамс — известный профессиональный фотограф-портретист, начал проект «Лица Open Source» в 2014 году как постоянно пополняющуюся коллекцию фотографий известных людей, сделавших вклад мировую IT в Open Source. На сайте представлены в фотографиях Линус Торвальдс, Брайан Белендорф, Кен Томпсон, Брайан Керниган, Ларри Уолл, Тим О'Рейли, Дэвид Корн и многие, многие другие. Список фотографий постоянно пополняется, как пополняется и количество людей, которые внесли свой вклад в Open Source.

Сегодня портал Pixls.us представляет эксклюзивное интервью с Питером Адамсом об этом проекте. В своём интервью Питер рассказывает о том, как и почему он начал проект, описывает встречи и тёплое общение со многими известными в мире Open Source людьми, делится впечатлениями о них. Каждое лицо, по его мнению, рассказывает свою неповторимую историю.

О своих моделях фотограф говорит: «Все, кого я сфотографировал, были абсолютно прекрасны. Все были очень любезны и готовы принять участие в проекте. Я думаю, что люди признают, что они принадлежат сообществу, и они действительно хотят, чтобы я был частью этого, вот это действительно здорово.»

Проект осуществляется фотографом полностью на свои средства.

>>> Перейти на сайт проекта

>>> Текст интервью (англ.)

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Проверено: shell-script ()

Нормально так, но " сделавших вклад мировую IT в Open Source" звучит слишком расплывчато. Например KATHERINE MAHER и Christine Peterson, одна придумала термин «open source», вторая была директором википедии, какой именно вклад они сделали?

shpinog ()

Жду «Лица Open-Source. LEGO Edition» ;-)

On Nov. 1 the MIT coder who put a man on the moon will be getting her own LEGO figure! http://bit.ly/2yxzSoR #womenofnasa

https://twitter.com/MIT_CSAIL/status/920692047450910720

Сабж

https://twitter.com/legonasawomen

UPD: Так, расчехляем LeoCAD...

http://github.com/leozide/leocad

atsym ★★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от system-root

Тем не менее Штольманн в том числе и для современного линя сделал больше, чем несколько человек из этого списка вместе взятые. И отбитый здесь не тот, кто хочет туда поместить RMS-а, а тот, кто ограничил идею проекта именно только Open Source.

Oberstserj ()
Ответ на: комментарий от Oberstserj

Господи, вы о чём вообще. Он снимает кого может. Кто дошёл до его студии, тот и снялся. Вы тут целую теория заговора развели, что того он хочет, а этого не хочет.

Он вообще снимает что хочет, это его деньги, его время, его камера и его студия.

Aceler ★★★★★ ()
Open Source