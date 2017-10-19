Питер Адамс представляет проект «Лица Open Source»

Питер Адамс — известный профессиональный фотограф-портретист, начал проект «Лица Open Source» в 2014 году как постоянно пополняющуюся коллекцию фотографий известных людей, сделавших вклад мировую IT в Open Source. На сайте представлены в фотографиях Линус Торвальдс, Брайан Белендорф, Кен Томпсон, Брайан Керниган, Ларри Уолл, Тим О'Рейли, Дэвид Корн и многие, многие другие. Список фотографий постоянно пополняется, как пополняется и количество людей, которые внесли свой вклад в Open Source.



Сегодня портал Pixls.us представляет эксклюзивное интервью с Питером Адамсом об этом проекте. В своём интервью Питер рассказывает о том, как и почему он начал проект, описывает встречи и тёплое общение со многими известными в мире Open Source людьми, делится впечатлениями о них. Каждое лицо, по его мнению, рассказывает свою неповторимую историю.



О своих моделях фотограф говорит: «Все, кого я сфотографировал, были абсолютно прекрасны. Все были очень любезны и готовы принять участие в проекте. Я думаю, что люди признают, что они принадлежат сообществу, и они действительно хотят, чтобы я был частью этого, вот это действительно здорово.»



Проект осуществляется фотографом полностью на свои средства.

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>>> Текст интервью (англ.)