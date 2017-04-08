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Vala Panel Appmenu 0.4.4

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После новости о Canonical и закрытии Unity Athor представлет vala-panel-appmenu 0.4.4. Этот апплет позволит сделать Unity из из MATE, XFCE, Budgie или даже из Openbox (с vala-panel). Это полнофункциональный апплет глобального меню, который позволяет:

  • извлекать меню из всех Qt5-приложений из коробки, из всех GTK-приложений после небольшого конфига и из всех Qt4-приложений при установке appmenu-qt;
  • показывать это меню в любом количестве на любой из поддерживаемых панелей;
  • сохранять место на экране.

Пакеты для новой версии пока доступны только в AUR.

В процессе сборка в PPA, можно собрать в OBS.

>>> GitHub



Проверено: Shaman007 ()

Неужели это специфическое решение кому-то нравится настолько, что его решили поддержать?
Хм, вот уж правду говорят по фломастеры и вкус...

Stahl ★★☆ ()
Ответ на: комментарий от Athor

Firefox не работает нигде кроме убунты. А на версию 0.3.6 есть обзор: тут А ещё скрины с vala-panel-appmenu я уже выкладывал на ЛОРе тут

В смысле нигде кроме убунты? На скринах по ссылке у него меню есть. Или имеется ввиду, что меню доступно только с убунтовскими патчами для FF?

petrosyan ★★★★★ ()

потому убунта и сдохла что остервенело тащила эти пережитки прошлого, но все равно находятся неошибающиеся миллионы мух на подобные изделия

bioreactor ★★★★★ ()

Не понимаю, чем всем нравится это глобальное меню. Пробовал — дико неудобно. Что визуально, что по использованию.

А вообще у меня горизонтальное меню вверху окна по сути только в deadbeef, deluge и gimp есть, вроде больше нигде. Вот бы научить его и там скрываться и вызываться по Alt, если нужно раз в год, как в firefox. Кроме gimp, там оно всё же довольно часто используется.

Psych218 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от bioreactor

там коду всего 100кб на все среды, так что никто от этого не помрет. Ну и макось живее всех живых, хоть и никогда от глобального меню не отказывалась. А этот виндузятский пережиток - меню локальное, ИМХО, надо выпилить нафиг.

То же и с меню по Alt. ИМХО, или никакого меню, или глобальное.

Athor ()
Ответ на: комментарий от Psych218

И чем же оно визуально неудобно? И по использованию, если приложение полноэкранно.

Мое ИМХО - меню нужно редко, потому его проще сделать глобальным.

Athor ()
Ответ на: комментарий от aegi

автоскрытие заголовка не ко мне, а кнопки вроде были в серии wnck. если нет - можно запилить быстро под vala-panel. Но когда я запилю платформы и движки, это все будет платформозависимым

Athor ()
Ответ на: комментарий от Athor

И чем же оно визуально неудобно?

Тем, что взгляд приходится отрывать от окна, которому это меню принадлежит. Теряется целостнось, да и тупо глазами больше водить. А уж если окон несколько, и тебе хочется ткнуть в меню в соседнем окне (тайлинг, или просто плавающие), придётся сначала дать ему фокус, потом уже найти нужный пункт, и только потом… А ещё если тайлинг и фокус за мышкой, это вообще неюзабельно. Можно возразить, что пользователи фокуса под курсором — извращенцы. Я и сам юзаю фокус по клику (точнее обычно с клавы). Но понять пользователей фокуса, следующего за мышью, мне проще, чем любителей глобального меню.

меню нужно редко

Поэтому оптимальное решение — дать возможность его скрывать, как это сделано в firefox (при этом, кому нравится видеть постоянно, могут включить одной галочкой).

потому его проще сделать глобальным

Чем проще? Кому? Разработчику или пользователю? Если имелось в виду не проще, а просто лучше или удобнее, то не вижу логики особой. Как это следует одно из другого? Место на экране оно и так и так занимает.

Можно назвать эти проблемы надуманными, и привыкнуть к такому меню в принципе действительно несложно, можно было бы сделать это быстро и почти не испытывать дискомфорта ради того чтобы не приделывать его костылями к окну. Но наоборот костылями отрывать, когда по дефолту оно в нём — этого я не понимаю.

Psych218 ★★★★★ ()
Последнее исправление: Psych218 (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от sudopacman

Я вот фичреквест разрабам MATE отправил, чтобы запилили автоскрытие заголовка с переносом кнопок окна в панель. Но я не знаю что отвечает за эту фичу - панель или WM?

Sunderland93 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Athor

И правильно делаете. Надо пилить то, что нравится и нужно самому. Всем не угодишь, а хейтеров всегда хватает. Лично мне сабж очень нравится. Действительно полностью рабочее глобал меню. Даже в кедах такое не осилили, только с Qt 5 и хромом работает.

Sunderland93 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Sunderland93

автоскрытие заголовка с переносом кнопок окна в панель. Но я не знаю что отвечает за эту фичу - панель или WM?

В смысле при разворачивании? Мне кажется, и панель, и WM.

sudopacman ★★★★★ ()

Сперва хотел написать «Ура, рабочее глобальное меню в MATE, счастье-то какое! ^_^», однако немного потыкал — оно ж не рабочее нихрена :(

С Psi+ есть тот же баг, что и у topmenu: наведение курсора мыши на пункт меню почему-то вызывает клик.

https://www.youtube.com/watch?v=CTp5PwVdqKU

Я даже перезаписывать видео не стал: оно записано на topmenu, а поведение у сабжа абсолютно такое же.

Но это мелочь, самое неприятное — иногда по невыясненной пока логике апплет напрочь отключается и игнорирует все мои клики. Неюзабельно :(

Пока писал это, случилось «[175231.498139] appmenu-mate[27073]: segfault at 400000016». Сыро. Есть смысл подебажить каким-то образом?

andreymal ()
Ответ на: комментарий от andreymal

Про фризы - с dbus все нормально? Такое может быть, если dbus виснет.

Дебаг приветствуется) Проще всего в Qt Creator проект открыть и там пускануть в режиме дебага.

Кстати, все баги в багтрекер.

Athor ()
Ответ на: комментарий от Athor

А этот виндузятский пережиток - меню локальное, ИМХО, надо выпилить нафиг.

Что характерно, к этому все и идет. Только в виндах пошли по пути прятать меню в кнопки, риббоны и еще бог весть куда, иногда в очень неожиданные места.

petrosyan ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от petrosyan

Я обычно не люблю подход винды, но конкретно это, по-моему, шаг в правильном направлении. Единственное, что место должно быть, конечно же, не неожиданным, а унифицированным. Вообще для многих программ это меню вообще не нужно совсем, часто бывает, что оно полностью дублируется тулбаром. В некоторых не полностью, но функции, имеющиеся только в меню, нужны раз в год. Вполне логично прятать его, а вызывать по хоткею (для особо обезьяна-френдли программ можно помимо хоткея какую-нибудь иконку, конечно же).

Psych218 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Psych218

Единственное, что место должно быть, конечно же, не неожиданным, а унифицированным.

В том-то и бяда, что разработчики этот вопрос решают в меру извращенности своей фантазии.

petrosyan ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от petrosyan

Ну это должно со временем устаканиться. Методом проб и ошибок придут к оптимальному виду. Радует, что хоть потихоньку стали отказываться от этого пережитка. Не только в винде, вот в firefox например оно хоть и есть, но скрывается, в хромиуме его тоже нет.

Например как выглядит меню и тулбар в Deluge. Всё это дело занимает две «строки» по вертикали, и меньше трети места по горизонтали. При этом в меню Правка один пункт — Параметры, и его иконка есть на тулбаре. Меню Задание — полная копия контекстного меню по правому клику на торренте, и действия производятся соответственно с ранее кликнутым торрентом, этим меню Задание никто не пользуется, потому что контекстное логичнее и удобнее. В меню Файл есть «Добавить торрент» и «Создать торрент», причём иконка первого действия есть на тулбаре. Если добавить иконку второго, то опять же весь «Файл» будет покрыт тулбаром. Остаётся только «Вид» (большая часть которого покрывается правым кликом на колонки, там настраивается, какие отображать) и «Справка», которые можно было разместить в том же тулбаре в виде двух выпадающих меню (как в этом верхнем меню). Минус одна строка, меньше сложности интерфейса, меньше занято места на экране. И то же можно сказать про многие программы. Это меню вверху окна (или «глобальное», но всё равно для конкретного приложения) — пережиток первых виндов.

Psych218 ★★★★★ ()
Последнее исправление: Psych218 (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Athor

Arch, MATE 1.18, панель его же, апплет из AUR, Psi+ из AUR на Qt4 (не Qt5), dbus хз как проверить (но другие приложения вроде не жалуются), Qt Creator мне ещё научиться юзать надо))

Если точнее, напрочь отключается реагирование на мышку: когда я переключаюсь между окнами, все менюшки в апплете перерисовываются как положено, но мышку всё равно игнорируют.

Быть может, guake поможет воспроизвести: когда я пытаюсь открыть его меню в апплете при включенной опции guake «Прятать при потере фокуса», апплет почти всегда отрубается. Но иногда и без него отрубается, но стабильного воспроизведения добиться не удаётся

andreymal ()
Ответ на: комментарий от Psych218

Не забывайте ещё, что меню даёт унифицированный быстрый способ доступа к любой команде с клавиатуры. В том числе к тем, которые видишь в первый раз. Например, в старых MS Word Alt+m Ш открывал диалог шрифтов. Какой тулбар/риббон на такое способен? Они для мышевождения только...

hobbit ★★★★★ ()
Последнее исправление: hobbit (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от hobbit

Ну, скрываемое меню, как в firefox, это позволяет.

Иногда меню вполне оправдано (как в Gimp или том же MS Word — где в нём действительно много всего). Плохо, когда его лепят туда, где без него более чем можно обойтись. Как например в выше упомянутом Deluge. Им вполне можно управлять в том числе и с клавы, без меню, за исключением буквально пары функций (в основном настройка интерфейса, которая делается один раз, и всё равно без драг-н-дропа никуда, так что именно для этого меню с клавы никто пользоваться не будет), а на остальное есть привычные хоткеи вроде ^O открыть файл, delete удалить выбранный торрент и т. д.

Конкретно риббон я вообще в глаза не видел. Точнее может видел на скриншотах, но юзать не пробовал.

Psych218 ★★★★★ ()
Последнее исправление: Psych218 (всего исправлений: 1)
Open Source