Vala Panel Appmenu 0.4.4

И чем же оно визуально неудобно?



Тем, что взгляд приходится отрывать от окна, которому это меню принадлежит. Теряется целостнось, да и тупо глазами больше водить. А уж если окон несколько, и тебе хочется ткнуть в меню в соседнем окне (тайлинг, или просто плавающие), придётся сначала дать ему фокус, потом уже найти нужный пункт, и только потом… А ещё если тайлинг и фокус за мышкой, это вообще неюзабельно. Можно возразить, что пользователи фокуса под курсором — извращенцы. Я и сам юзаю фокус по клику (точнее обычно с клавы). Но понять пользователей фокуса, следующего за мышью, мне проще, чем любителей глобального меню.

меню нужно редко



Поэтому оптимальное решение — дать возможность его скрывать, как это сделано в firefox (при этом, кому нравится видеть постоянно, могут включить одной галочкой).

потому его проще сделать глобальным



Чем проще? Кому? Разработчику или пользователю? Если имелось в виду не проще, а просто лучше или удобнее, то не вижу логики особой. Как это следует одно из другого? Место на экране оно и так и так занимает.

Можно назвать эти проблемы надуманными, и привыкнуть к такому меню в принципе действительно несложно, можно было бы сделать это быстро и почти не испытывать дискомфорта ради того чтобы не приделывать его костылями к окну. Но наоборот костылями отрывать, когда по дефолту оно в нём — этого я не понимаю.