После новости о Canonical и закрытии Unity Athor представлет vala-panel-appmenu 0.4.4. Этот апплет позволит сделать Unity из из MATE, XFCE, Budgie или даже из Openbox (с vala-panel). Это полнофункциональный апплет глобального меню, который позволяет:
- извлекать меню из всех Qt5-приложений из коробки, из всех GTK-приложений после небольшого конфига и из всех Qt4-приложений при установке appmenu-qt;
- показывать это меню в любом количестве на любой из поддерживаемых панелей;
- сохранять место на экране.
Пакеты для новой версии пока доступны только в AUR.
В процессе сборка в PPA, можно собрать в OBS.
>>> GitHub