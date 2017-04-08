Альт Линукс СПТ 7.0 сертифицирован ФСТЭК России

Альт Линукс СПТ 7.0 представляет собой универсальный дистрибутив для серверов, рабочих станций и тонких клиентов со встроенными программными средствами защиты информации, который может быть использован для построения автоматизированных систем по класс 1В включительно и информационных систем персональных данных (ИСПДн) по класс 1К включительно.

Соответствие требованиям руководящих документов: «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости от несанкционированного доступа к информации» — по 4 классу защищенности; «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню отсутствия недекларированных возможностей» — по 3 уровню контроля и технических условий при выполнении указаний по эксплуатации, приведенных в формуляре КШДС.10514-01 30.01.

Использование Альт Линукс СПТ 7.0 позволяет одновременно хранить и обрабатывать на одном персональном компьютере или сервере конфиденциальные данные, обеспечивать многопользовательскую работу с разграничением доступа к информации, работать с виртуальными машинами, а также использовать средства централизованной авторизации.

Базальт СПО вместе с другими разработчиками средств защиты информации регулярно проводит тестирования на совместимость. На данный момент обеспечена корректная работа более 20 популярных защищенных программ и устройств с Альт Линукс СПТ 7.0, что позволяет значительно расширить область применения операционной системы.

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