Релиз OpenVSP 3.11.0

OpenVSP — свободная параметрическая система проектирования геометрии летающих аппаратов. Программа разрабатывается сотрудниками NASA.

Этот релиз — наиболие значимое обновление на данный момент, потому как содержит две долгожданные и востребованые функции, делающие использование OpenVSP более функциональным и гибким. Также в этой версии содержится много небольших изменений, которые сами по себе суммарно заслуживают более мажорного релиза. В любом случае, всем пользователям рекомендуется обновиться, если ранее у них уже были установлены предыдущие версии OpenVSP!

1. Blended wing — крыло с плавными сопряжениями секций, которые могут лежать в разных плоскостях и под углом по отношению друг к другу, известное как «смешанное крыло». В данной версии OpenVSP такой тип крыла наконец-то можно создавать легко и удобно. OpenVSP v2 имел модуль BWB, который, впрочем, был очень плохо реализван. Ранее было сделано две попытки реализации «смешанного крыла» в ветке OpenVSP v3: первая была основана на предварительном текстурировании и полностью была непригодной; вторая — подтолкнула к прокручиванию текстурной карты (до тех пор, пока это не улучшили, данная реализация только подтверждала, что использование текстурной карты непригодно).

Плавное сопряжение секций крыла теперь работает путём предоставления расширенного контроля над передней (LE) и/или задней (TE) кромками секции крыла. В противовес прямолинейным кромкам, LE/TE могут быть представлены в виде разнообразных сглаженных крывих.

Самый простой способ модификации LE/TE — изменение местного складывания или же установка двухгранного угла. Также можно установить следование направлений LE/TE согласно присоеденённой секции. Эта опция позволит пользователю быстро создать свою модель и при этом минимизировать необходимость ввода параметров. Для иллюстрации данного функционала создан видеоурок Blended Wing Tutorial.

Благодаря данной опции с помощью OpenVSP воссозданы следующие аэродинамические конструкции:

Blended wing body (BWB) — одна из концепций «летающего крыла», в которой смешанное крыло плавно переходит в фюзеляж (летателный апарат выглядит так, словно сформирован из цельного куска пластелина). Пример данного летательного аппарата (смотрите скриншот в конце текста новости) подготовлен и выложен в виде 3D-модели (*.vsp3) в официальный репозиторий на сайте программы («VSP Hangar») на условиях PublicDomain (общественное достояние).

Channel wing — арочный тип крыла, разработанный американским конструктором У.Кастером для создания самолетов с очень высокой подъемной силой. Этот тип крыла был использован в конструкции экспериментального самолета «Изделие 181» (неофиц. назв. «Ан-181») разработанного в ОКБ Олега Антонова. Пример арочного крыла также подготовлен и выложен в виде 3D-модели (*.vsp3) на условиях PublicDomain.

2. Conformal components — новый способ формирования компонентов в OpenVSP, позволяющий создавать новый компонент-наследник на основе компонента-родителя. Так как большинство компонентов в OpenVSP по сути являются независимыми формами (поверхностями) с отдельными свойствами, конформальные («согласованные») компоненты определяют свою форму на основе формы исходного компонента — они подстраиваются под компонент-родитель. Это делает их идеальными для моделирования внутренних баков и грузовых отсеков. Пользователям стоит обратить внимание на решение проблем центровки и распределения масс. Для создания конформального компонента, выделите необходымый исходный компонент и через функцию «Add» добавьте компонент-наследник, после чего настройте отступы и U/W ограничители согласно вашим потребностям. Более детально данный функционал был описан в презентации (PDF), представленной в рамках OpenVSP Workshop 2016.

Новшества :

Blended Wings (для моделирования сложных поверхностей с изгибами и со сглаживанием);

Conformal Components (для моделирования внутренних компонентов);

XPatch export (треугольные меши);

улучшен DXF 2D export (контуры);

SVG 2D export (несколько видов 3D модели на одном листе, известные как «3view»);

SubSurface площади в CompGeom (рассчёт и создание отчётов о площади подразделённых поверхностей);

ускорение CompGeom;

IGES/STEP с разрезанием поверхностей по линиям U/W-Const SubSurface;

меш в STL файл можно записывать в виде поверхностей и/или срезов.

Было исправлено несколько багов, связанных с API, интерфейсом и функционированием компонентов, используемых для анализа поверхности. Кроме того, исправлено большое количество мелких недочётов, которые толком не влияли на работу программы.

>>> Скриншот

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