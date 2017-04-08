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Свободный 3D-шутер Uebergame 1.0.8.0

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Вышла новая версия свободного шутера от первого лица (FPS) Uebergame — 1.0.8.0. Uebergame представляет собой мультиплеерный шутер в реалистичном сеттинге с современной графикой, большим количеством режимов игры, встроенным редактором и широкими возможностями для моддинга. Код игры распространяется на условиях лицензии MIT, медиа-ресурсы — CC0. Основан шутер на модифицированной версии движка Torque3D.

Изменения новой версии:

  • Добавлены 3D-анимированное меню с 6 вариантами фона, новые саундтреки для меню и экранов загрузки, меню со списком разработчиков игры.
  • Новые модели для встроенного в игру редактора.
  • Реализован GUI для запуска инструментов разработчика.
  • Добавлена возможность использования шаблонов в редакторе уровне, что позволяет легче освоить его новым пользователям; + 6 готовых шаблонов.
  • Исправлен баг, при котором все игроки оказывались в одной команде в режиме deathmach.
  • Удалены некоторые некорректные анимации для оружия.
  • Новая система оптического прицеливания, исправляющая ошибки и недочёты старой системы.
  • Незначительные изменения баланса и прочие мелкие улучшения.

>>> Подробности

>>> Скачать (также доступно в Steam)

>>> Скриншоты

Что-то посмотрел я видео, и желания даже попробовать ну совсем не возникло. Как-то не очень, прямо по всем фронтам (особенно убили звуки), причём даже по одному видео. Но за опенсорс и ресурсы в ОД зачёт.

Psych218 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Да там что-то вообще всё навевает грусть. И весёлость геймплея, и анимация, и звуки, и то, как всё это вместе… Вроде хочется поддержать опенсорсный проект, похвалить, но как-то даже и зацепиться не за что, кроме того что опенсорс.

Вот если бы хоть не мультиплеерный шутер (коих хороших и без того хватает, в том числе и опенсорсных), а сингловый, было бы интересно даже при всех явных минусах. А так… Даже не представляю, чем он может привлечь. Не «реалистичным сеттингом» (без реалистичного чего-либо ещё) же. Лучше пойти в Xonotic побегать.

Psych218 ★★★★★ ()
Последнее исправление: Psych218 (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от Psych218

Вот если бы хоть не мультиплеерный шутер (коих хороших и без того хватает, в том числе и опенсорсных), а сингловый

Швабодка сингл не осиливает, лепят мультиплеерное дерьмо.

petyanamlt ★★☆ ()
Ответ на: комментарий от petyanamlt

Швабодка сингл не осиливает, лепят мультиплеерное дерьмо.

К сожалению да (правда не согласен, что только дерьмо, тот же Xonotic весьма хорош в мультиплеере, просто другой жанр, но вот сингла бы тоже хотелось). Это вполне объяснимо. По «швабодке» обычно упарываются it-шники в целом и программисты в частности. Для написания движка и делания из него мультиплеерной игры нужен программист и художник по моделям и текстурам, ну и по звуку кто-нибудь. А вот для сингла нужен ещё и сценарист, а с ними как-то вот сложнее.

Psych218 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Psych218

А вот для сингла нужен ещё и сценарист, а с ними как-то вот сложнее.

Да брось, чё там сложного, смотри сценарий DOOM, SeriousSam, и им подобные, да за 30 минут слепить сценарий можно.

petyanamlt ★★☆ ()
Ответ на: комментарий от Psych218

Я вот душ принимал, сюжет придумал.

Остров, секретная лаборатория, проводят эксперименты над муравьями.

Что то пошло не так, муравьи, размером с собаку, убили всех, вырвались на свободу и построили гигантский муравейник.

Твоя задача, проникнуть в него и убить матку.

Муравьи как в природе нескольких типов, охранники, рабочие, итд.

Отличный коридорный шутер. Можно чё то ещё добавить, яйца вылупляющиеся и всё такое.

petyanamlt ★★☆ ()
Ответ на: комментарий от petyanamlt

А я вот в туалете сидел, читал ЛОР с планшетика, тоже сценарий придумал:

Главный герой убегает от стаи собак по лесу и натыкается на большой особняк. Деваться некуда, ГГ забегает внутрь, но там никого нет. При попытке найти хоть кого-нибудь ГГ натыкается лишь на ходячих мертвецов и всяких мутантов.

А еще надо искать ключи, чтобы открывать двери и использовать травы...

shikata_ga_nai ()
Ответ на: комментарий от Psych218

А вот для сингла нужен ещё и сценарист, а с ними как-то вот сложнее.

Как вариант можно взять какой-нить старый сценарий какой-нить неизвестной игры вроде Zero Tolerance, и будет заепца.

vblats ()
Ответ на: комментарий от vblats

Как вариант можно взять какой-нить старый сценарий какой-нить неизвестной игры вроде Zero Tolerance

На него прав нет. Но так-то да, для шутера сюжет — как для порнофильма, он должн быть, но на него всем пофиг (Кармак, цитата неточная). Но почему-то никто не делает сингловых опенсорсных шутанов. Возможно причина в том, что налепить совершенно никак не связных между собой, но красивых мультиплеерных арен десяток можно легко, а десяток логично выстроенных последовательных уровней — уже не так. Тут и баланс надо соблюдать, и врагов грамотно расставлять — чтобы и скучно не становилось, но и не походило на бесконечный завал волнами (чем иногда грешит Serious Sam, если честно, особенно третий, а вообще мой идеал — Painkiller). Разные процессы совершенно.

Psych218 ★★★★★ ()
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