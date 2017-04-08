Свободный 3D-шутер Uebergame 1.0.8.0

Да там что-то вообще всё навевает грусть. И весёлость геймплея, и анимация, и звуки, и то, как всё это вместе… Вроде хочется поддержать опенсорсный проект, похвалить, но как-то даже и зацепиться не за что, кроме того что опенсорс.

Вот если бы хоть не мультиплеерный шутер (коих хороших и без того хватает, в том числе и опенсорсных), а сингловый, было бы интересно даже при всех явных минусах. А так… Даже не представляю, чем он может привлечь. Не «реалистичным сеттингом» (без реалистичного чего-либо ещё) же. Лучше пойти в Xonotic побегать.