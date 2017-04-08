Свободный 3D-шутер Uebergame 1.0.8.0

Вышла новая версия свободного шутера от первого лица (FPS) Uebergame — 1.0.8.0. Uebergame представляет собой мультиплеерный шутер в реалистичном сеттинге с современной графикой, большим количеством режимов игры, встроенным редактором и широкими возможностями для моддинга. Код игры распространяется на условиях лицензии MIT, медиа-ресурсы — CC0. Основан шутер на модифицированной версии движка Torque3D.
Изменения новой версии:
- Добавлены 3D-анимированное меню с 6 вариантами фона, новые саундтреки для меню и экранов загрузки, меню со списком разработчиков игры.
- Новые модели для встроенного в игру редактора.
- Реализован GUI для запуска инструментов разработчика.
- Добавлена возможность использования шаблонов в редакторе уровне, что позволяет легче освоить его новым пользователям; + 6 готовых шаблонов.
- Исправлен баг, при котором все игроки оказывались в одной команде в режиме deathmach.
- Удалены некоторые некорректные анимации для оружия.
- Новая система оптического прицеливания, исправляющая ошибки и недочёты старой системы.
- Незначительные изменения баланса и прочие мелкие улучшения.
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